Crimen y Justicia

Salvaje ataque en Beccar: fue a buscar a su pareja a la puerta de su casa, la golpeó con un casco y terminó detenido

La víctima tiene 23 años y el ataque quedó registrado por una cámara de seguridad. El acusado fue capturado este lunes cerca de su domicilio y permanece detenido por lesiones graves en contexto de violencia de género

Salvaje ataque en Beccar: fue a buscar a su pareja a la puerta de su casa, la golpeó con un casco y terminó detenido
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Un hombre de 25 años fue detenido este lunes en la localidad bonaerense de Beccar, partido de San Isidro, acusado de golpear con un casco a su pareja, una joven de 23 años, en un violento episodio que quedó registrado por una cámara de seguridad.

El hecho ocurrió el jueves 1° de octubre, cerca de las 23.40, en la calle Riobamba al 1500, cuando el agresor, identificado como Jorge Ezequiel Carrizo, se presentó en el domicilio de su novia y, casi sin mediar palabra, la atacó salvajemente.

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El video, que ahora encabeza esta nota, muestra la secuencia ocurrida frente a la vivienda. En las imágenes se observa a Carrizo dirigirse hacia la joven y golpearla durante unos treinta segundos: primero con el puño y luego con el casco. Después, la tira al piso y comienza a darle patadas.

Tras la agresión, la víctima solicitó una ambulancia. Según información aportada por el Municipio de San Isidro, a las 23.42 ingresó un alerta para auxiliar a una mujer que se encontraba descompensada.

ATACÓ A SU EX Y LE PEGÓ CON UN CASCO
Jorge Ezequiel Carrizo, el detenido

Un móvil de la Patrulla Municipal llegó al lugar apenas un minuto después. Allí ya se encontraba personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) junto a la joven, quien “tenía sangre en la boca, presentaba distintos golpes y estaba llorando”.

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La chica identificó a su pareja como el responsable de la agresión. Para entonces, Carrizo ya se había retirado del lugar al advertir la presencia policial.

Los agentes ofrecieron asistencia médica y un traslado en ambulancia a la joven, pero ella los rechazó. Luego, acompañada, se dirigió por sus propios medios a la comisaría para realizar la denuncia. Durante la madrugada, el caso también fue comunicado a la Dirección de la Mujer del municipio.

Dos días después, el sábado 3 de octubre, el video del ataque comenzó a circular en Instagram y llegó a manos de las autoridades. La Comisaría de la Mujer y la Familia de San Isidro y la Secretaría de la Mujer y Políticas de Género municipal incorporaron las imágenes al caso, según consta en el parte policial.

Golpeó a su pareja con un casco en Beccar, el ataque quedó filmado y terminó detenido
Carrizo primero golpeó a su pareja con el puño y luego con el casco. Después, la tiró al piso y comenzó a darle patadas

A partir de entonces, personal de la Comisaría 11ª de La Cava, junto con la Patrulla Municipal, realizó tareas para localizar a Carrizo.

Para ese momento, la Justicia ya había dispuesto una restricción de acercamiento contra el acusado, aunque todavía no habían podido notificársela porque los efectivos no lograban encontrarlo en su domicilio, según las fuentes policiales consultadas.

Finalmente, este lunes 5 de octubre, la fiscal Viviana Alejandra Santella, titular de la UFI de Género de San Isidro, dispuso su aprehensión. Los investigadores intensificaron la búsqueda y Carrizo fue localizado en inmediaciones de su domicilio y del de la víctima.

De momento, permanece detenido a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación en su contra por lesiones graves en contexto de violencia de género.

Las cifras de violencia de género en Argentina en lo que va de 2026
Las cifras de violencia de género en Argentina en lo que va de 2026

Una víctima cada 33 horas

La violencia de género continúa mostrando cifras alarmantes en todo el país. De acuerdo con el último relevamiento del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, elaborado junto con la Universidad Nacional del Delta, entre el 1° de enero y el 29 de septiembre de 2026 se registraron al menos 200 víctimas letales de violencia machista a partir del monitoreo de casos publicados en medios de comunicación.

De ese total, contabilizaron 167 femicidios directos, 20 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y seis travesticidios o transfemicidios.

El relevamiento equivale, según la asociación, a una víctima letal cada 33 horas. También registró 306 intentos de femicidio durante ese período, es decir, uno cada 25 horas.

De acuerdo con esos datos, el 14% de las víctimas había realizado una denuncia previa y en el 64% de los casos el agresor era pareja o expareja. Además, el 41% de los hechos ocurrió en la vivienda de la víctima y el 23,5% en una vivienda compartida. Al menos 202 niños y niñas quedaron sin sus madres como consecuencia de estos hechos.

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