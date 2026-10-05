Marcos Rojo selló su salida de Racing y fue al Estadio Uno para ver a Estudiantes: cómo lo recibieron y el monto de la operación

El defensor rescindió con Racing y fue a ver al Pincha ante Gimnasia de Mendoza por la Liga Profesional de Fútbol. El futbolista se someterá a la revisión médica este martes y firmará su nuevo vínculo hasta diciembre de 2027

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Marcos Rojo firmó este lunes la rescisión de su contrato con Racing Club y quedó a un paso de convertirse en nuevo refuerzo de Estudiantes de La Plata, club en el que buscará cumplir su tercer ciclo como jugador profesional. El defensor de 36 años se presentó en el estadio UNO para presenciar el partido entre el Pincha y Gimnasia de Mendoza, válido por la fecha 11 del Torneo Clausura, mientras avanzan los últimos trámites administrativos para su incorporación.

El acuerdo entre las partes contempla que Estudiantes abone a la Academia una cifra cercana a los USD 800.000 en concepto de resarcimiento por los tres meses de contrato que Rojo aún debía cumplir en Avellaneda. A esa suma se sumará un cargo adicional por objetivos, vinculado a los partidos que el defensor dispute con la camiseta del Pincha, bajo la condición de que esos encuentros terminen en victoria. Como parte de la negociación, el futbolista resignó también una deuda que el club de Avellaneda mantenía con él por bonos de productividad.

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El proceso de desvinculación no estuvo exento de fricciones. El presidente de Racing, Diego Milito, se mostró en un principio inflexible ante la posibilidad de dejar salir al defensor, lo que generó malestar interno en la dirigencia. Rojo, por su parte, optó por ausentarse de tres entrenamientos consecutivos como forma de presión para acelerar su salida, una conducta que no fue bien recibida en el club de Avellaneda.

El defensor había llegado a Racing a mediados de 2025, libre tras su salida de Boca, y a mitad de este año la institución había ejecutado una opción de extensión de su vínculo hasta diciembre de 2026. En su paso por la Academia disputó 29 partidos, convirtió dos goles y repartió una asistencia, hasta transformarse en uno de los referentes del plantel tras las salidas de Bruno Zuculini y Santiago Sosa.

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La llegada de Rojo responde a una necesidad puntual del Pincha: Leandro González Pírez y Tomás Palacios, ambos suspendidos, no podrán estar disponibles para las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo de Brasil. El club platense había priorizado la incorporación del defensor para reforzar su línea de fondo de cara a ese cruce, aunque la dirigencia también gestionó su habilitación ante la AFA para que pueda participar del torneo local.

Marcos Rojo visitó el estadio UNO de Estudiantes y presenció el partido ante Gimnasia de Mendoza por la Liga Profesional de Fútbol (Imagen Ilustrativa Infobae)

El próximo paso será la revisión médica, programada para este martes en el predio de City Bell, aprovechando que el plantel tendrá jornada libre tras el compromiso ante Gimnasia de Mendoza. Una vez completados los estudios, Rojo firmará contrato con Estudiantes hasta diciembre de 2027 y se sumará a los entrenamientos bajo las órdenes del técnico Alexander Medina, con la mira puesta en el próximo partido de la Libertadores, pautado para el jueves 15 de octubre.

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La presencia del defensor en el estadio UNO tuvo un componente simbólico particular: se trató de su primer reencuentro con el público de Estudiantes desde su salida del club en 2020. Marcos Rojo presenció el encuentro desde el palco junto a su representante Kristian Bereit y los futbolistas Tucu Correa, Jalil Elías, Pucho Castro y Tiago Palacios.

En los años posteriores al 2020, Rojo había regresado al estadio Jorge Luis Hirschi en algunas ocasiones como rival, oportunidades en las que recibió cuestionamientos de parte de los hinchas. Con el paso del tiempo, la posibilidad de su retorno comenzó a generar una recepción más favorable entre los simpatizantes.

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El defensor se formó en las divisiones inferiores de Estudiantes y, en su segundo ciclo en el club, disputó 54 partidos oficiales y convirtió 4 goles. Formó parte del plantel que conquistó la Copa Libertadores 2009 y el Torneo Apertura 2010, los títulos más relevantes de su etapa en el Pincha. En el verano pasado había estado cerca de regresar al club, pero la operación no se concretó porque ni el jugador ni la institución se hicieron cargo del resarcimiento correspondiente, una cuenta pendiente que ahora las partes lograron saldar.