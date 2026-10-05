Caputo habló sobre un eventual triunfo de Bolsonaro en Brasil: “Agrega una afinidad política que hace la diferencia”

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló en medio de la baja del riesgo país, impulsado por la elección presidencial en Brasil. (Maximiliano Luna)

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El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el resultado electoral en Brasil, con el triunfo de Flávio Bolsonaro sobre Luiz Inácio Lula da Silva, abriría una etapa de mayor sintonía política con la Argentina en caso de que se ratifique la victoria opositora en la segunda vuelta. Además, reconoció que la actividad “crece a un menor ritmo”, aunque proyectó una aceleración en los próximos meses.

Caputo planteó que el vínculo bilateral no dependía del resultado de una elección, aunque consideró que la cercanía ideológica entre las administraciones de Buenos Aires y Brasilia ofrece condiciones más favorables para profundizar la cooperación. También negó que la Argentina pueda perder gravitación regional y atribuyó al presidente Javier Milei una influencia sobre los cambios políticos que observa en América Latina.

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Los dichos se produjeron en La Misa, el programa de streaming de Carajo, donde el ministro abordó el escenario regional, la Argentina Week realizada en París, la posición de los gobernadores opositores, las encuestas y las expectativas electorales del oficialismo.

“La Argentina tiene una relación histórica institucional y comercial con Brasil. Siempre iba a estar, independiente de quién gane. Por supuesto, a esto se agrega ahora una afinidad política que hace la diferencia”, afirmó el ministro.

El presidente Javier Milei celebró el triunfo electoral de Flavio Bolsonaro en Brasil. (Foto AP/Ettore Chiereguini)

En ese sentido, sostuvo que la proximidad política puede tener consecuencias prácticas para la agenda entre ambos países. “Cuando tenés afinidad política, eso mejora el diálogo y las ganas de cooperar mutuamente, de trabajar juntos. De ese lado, solo puede mejorar”, dijo.

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Caputo rechazó las versiones sobre una eventual pérdida de relevancia de la Argentina en el tablero latinoamericano ante la victoria de Bolsonaro. Según explicó, funcionarios estadounidenses interpretan que la llegada de Milei a la Presidencia tuvo efectos sobre la orientación política de otros países de la región.

“Es un verdadero disparate. No lo digo yo. Bessent dice que todo el cambio que está habiendo en Latinoamérica se dio a partir de Milei. Ellos son los primeros que se dan cuenta de eso”, expresó, en alusión al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El titular del Palacio de Hacienda elogió además la política de la administración de Donald Trump hacia América Latina. Consideró que Washington obtuvo réditos geopolíticos sin grandes erogaciones y que la expansión de gobiernos aliados constituye una señal de respaldo a la estrategia argentina.

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“No puso nada, ganó plata y en menos de un año el continente se tiñó de azul y de aliados geopolíticos norteamericanos. En términos estratégicos, lo de Trump y Bessent fue una genialidad indiscutible. Ellos valoran enormemente lo que ha hecho el presidente Milei por la región”, sostuvo.

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, ratificó la postura de volver a asistir a la Argentina en caso de ser necesario.

El debate sobre la actividad económica

También se refirió al debate sobre los datos de actividad económica del Instituto Nacional de Estadística y Censos (indec). Caputo cuestionó la lectura del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) desestacionalizado, que evidenció una caída de 2,9% en julio, y sostuvo que sus variaciones mensuales no reflejan, según su análisis, la dinámica de fondo de la economía.

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“Si se mira el EMAE desestacionalizado, claramente está dando un nivel de volatilidad que no refleja la realidad. Están habiendo cambios estructurales en la economía y muestra un mes que sube y otro que baja. No se necesita entender mucho de economía para darse cuenta que no es posible que la economía suba un mes 25%, al mes siguiente baje 32%, al mes siguiente suba al 24%”, afirmó.

El ministro señaló que, para observar la evolución general, debe considerarse la serie de tendencia-ciclo, que busca excluir alteraciones puntuales de las mediciones. “La tendencia ciclo lo que hace es sacar lo que se llama el ruido económico como efectos puntuales: paros, el Mundial, la llegada del Papa. Son cosas que afectan a las mediciones y hacen que tengan mucho más volatilidad”, explicó.

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Caputo aseguró que, bajo esa metodología, la actividad acumuló 29 meses de expansión, aunque admitió una desaceleración reciente. “Cuando se mira la tendencia ciclo, van 29 meses de crecimiento. Lo que sí es cierto es que ahora se está creciendo a un ritmo menor al que veníamos creciendo antes. Ahora estamos creciendo al 0,2% mensual. Es razonable dados estos shocks. Hubo pymes que tuvieron que pagar la energía sustancialmente más cara de lo que se imaginaban hace seis meses”, sostuvo.

“En agosto y septiembre estamos viendo buenas señales de recuperación. En octubre entran en construcción casi 9.000 kilómetros de los corredores viales. Se va a hacer una nueva licitación de los plazos fijos para créditos hipotecarios. Empieza a entrar cada vez más inversión de los proyectos RIGI. Julio tuvo más que ver con el ruido macroeconómico y vamos a empezar a ver una recuperación”, acotó.

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Caputo afirmó que la Argentina Week en París mostró una recuperación de la confianza

Durante la entrevista, Caputo también hizo un balance de la Argentina Week en París, un encuentro ante empresarios e inversores europeos. Dijo que el evento superó las expectativas del Gobierno, tanto por las inversiones anunciadas como por la presencia de ejecutivos de compañías de gran escala.

“Salió espectacular desde todo punto de vista. No solo por las inversiones que se anunciaron. En el evento había empresarios europeos de gran calibre”, señaló.

El ministro atribuyó el interés de los inversores a un cambio en la percepción sobre la economía argentina. Según dijo, las decisiones de la administración libertaria en materia de contratos y propiedad privada contribuyeron a recomponer la previsibilidad del país ante el sector privado.

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“Se está recuperando la confianza como país. Se respetaron la santidad de los contratos y no se atropelló la propiedad privada. Hay un cambio estructural”, afirmó.

Caputo remarcó que los anuncios de inversión no tendrán efectos inmediatos, sino que se concretarán en distintos plazos. Con ese argumento, defendió la estrategia oficial frente a quienes reclaman una expansión del gasto para impulsar el consumo en el corto plazo.

El ministro Luis Caputo y el diputado Diego Santilli participan junto a autoridades en las actividades de Argentina Week en la Embajada de Argentina en Francia.

“Este es un gobierno que está generando inversiones para los próximos presidentes. Todas estas inversiones se van a dar en los próximos dos, cuatro, seis, ocho y 10 años. Eso es mirar al futuro, aunque en el presente alguno se quiera tentar con que ‘hay que poner más plata en la calle porque las encuestas dicen esto o lo otro’”, expresó.

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Para Caputo, uno de los mensajes que más impacto tuvo entre los empresarios presentes en París fue el posicionamiento de gobernadores opositores a favor de sostener el actual rumbo económico. El ministro interpretó que esa postura funcionó como una señal de continuidad para quienes analizan proyectos de largo plazo en la Argentina.

“Para todos los inversores que estaban ahí, ver a todos los gobernadores de la oposición diciendo que el rumbo no se cambie fue muy fuerte. Lo dicen porque lo piensan, no hay ninguna otra especulación. Eso como mensaje fue muy importante”, afirmó.

Críticas a los encuestadores

Caputo también relativizó el valor de las encuestas. Afirmó que los sondeos atraviesan un problema que excede a la Argentina y sostuvo que las proyecciones fallaron antes de las elecciones de octubre del año pasado.

“Es algo que pasa a nivel mundial. Los encuestadores tendrán que revisar el porqué. Ya no tienen mucho sentido las encuestas. En octubre perdía el Presidente y la gente no llegaba al quince del mes. Es lo mismo que están intentando instalar ahora. Y se pierde el más importante de los sentidos: el sentido común”, sostuvo.

El ministro dijo que no toma decisiones políticas en función de las mediciones de opinión pública y aseguró que confía más en el comportamiento de los votantes. “No me pueden importar menos las encuestas porque confío en la gente y en el sentido común”, afirmó.

Sobre el resultado electoral, Caputo se definió como uno de los integrantes más confiados del Gobierno. Consideró que Milei se impondrá cualquiera sea el escenario y no contempló una derrota presidencial como posibilidad política.

“Soy la persona más optimista en el Gobierno en cuanto a las elecciones. Creo que en todos los escenarios, gana el Presidente. No hay ningún escenario en el cual no gane el Presidente”, dijo.

De todos modos, diferenció su pronóstico político de su obligación como ministro de Economía. Explicó que la gestión debe contemplar también los temores que persisten en una parte del mercado, incluso cuando su expectativa personal sea otra.

“Si no se da lo que pienso yo, como ministro de Economía contemplo la posibilidad de estar errado y actúo como si pudiera estarlo. Esa es mi responsabilidad. Si pasa lo que yo creo que va a pasar, espectacular. Y si no pasa, le vamos a arrancar la cabeza como en octubre del año pasado”, afirmó.

Por otra parte, volvió sobre el denominado “riesgo kuka”, expresión con la que el oficialismo identifica la posibilidad de un regreso del kirchnerismo al poder. Caputo aseguró que no considera viable ese escenario, aunque admitió que algunos actores del mercado todavía lo incorporan en sus análisis.

“El riesgo kuka es el riesgo a que gane el kirchnerismo. Si me lo preguntás a mí, es cero porque no hay ninguna posibilidad de que eso pase. Ahora, de vuelta, ¿es lo que piensa el 100% del mercado? No. Entonces yo tengo que actuar en consecuencia de eso”, apuntó.