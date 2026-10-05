La muerte no para en La Matanza: dos asesinatos sicarios en menos de 12 horas

El cruce de Ballerini y Sapaleri, donde ocurrió el primer crimen

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El nuevo turno de la UFI de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Adrián Arribas, comenzó con lo que podría ser un feroz nuevo récord en uno de los años más sangrientos de la jurisdicción. En menos de doce horas, el investigador que fue uno de los responsables de esclarecer el triple femicidio narco recibió la noticia de dos crímenes cometidos por sicarios bajo el signo del negocio dealer.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del lunes y fueron anoticiados con el correr de las horas. El primero de ellos tuvo lugar en el cruce de Ballerini y Sapaleri, zona del Barrio El Triunfo, un asentamiento de Virrey del Pino. La víctima fue identificada como Sergio Carrizo, de 23 años, un vecino del Barrio Nicol.

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Según el reporte de la Comisaría Sur 3° de la Policía Bonaerense, su cadáver fue encontrado con un tiro en la cabeza frente a una construcción abandonada. Su hermana, presente en el lugar cuando llegó la Policía, afirmó que Sergio atravesaba un consumo problemático de estupefacientes. La Justicia sospecha de la existencia de un búnker de venta de drogas en las inmediaciones.

El segundo hecho ocurrió en González Catán. La víctima, esta vez, fue Eriberto Azamendia, un ciudadano paraguayo. Un pistolero le disparó quince veces para matarlo a pocos metros de un almacén. Un testigo declaró ante las autoridades que el asesino saludó a Azamendia antes de matarlo. Lo llamó por su nombre, con un grito. Así, la víctima se dio vuelta, para ser acribillada. El asesino, que ni siquiera tenía una moto, escapó a pie.

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La problemática de los asesinatos narco a lo largo de la jurisdicción se caracteriza por hechos idénticos a los ocurridos en las últimas horas: disparos a adictos en torno a búnkers y combates armados entre bandas que terminan con vecinos como Candela Urquiza, de 14 años, muertos en el fuego cruzado. A mediados de este mes, una batalla a tiros se extendió durante horas en el Complejo 19, la zona de monoblocks en La Tablada. Los propios vecinos del lugar, aterrados, grabaron el sonido de las balas, disparadas a repetición por ametralladoras.

El rumor en torno al tiroteo, repetido por fuentes barriales que conocían bien el territorio, era al menos inquietante. Se habla de una supuesta nueva jefa narco, “una pesada en serio”, aseguran desde La Tablada. Aliada a su pareja, un delincuente de Villa Soldati en CABA, esta mujer se habría decidido a tomar el control del negocio transa en parte del Complejo 19.

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