Crimen y Justicia

Se entregó un prófugo por el brutal crimen del policía de la Federal en Lanús

El acusado de matar a Matías Ceballos era menor de edad al momento del asesinato. Se presentó con su defensa en la fiscalía del caso tras una investigación de la División Homicidios de la PFA

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Video: el asalto que terminó con la muerte de Matías Ceballos

Un sospechoso de participar en el brutal crimen del policía Matías Ceballos se entregó en las últimas horas en la fiscalía del caso, confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

El acusado, oriundo de la zona de Villa Jardín, tiene 18 años: era menor de edad al momento del crimen. Llegó a la mayoría de edad con un pedido de captura sobre su cabeza. Al verse sitiado por detectives de la División Homicidios de la PFA en su barrio, decidió presentarse ante la Justicia y quedó detenido.

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En el medio, aceptó ser indagado por la fiscal Natalia Avellaneda, a cargo de la UFI de Menores N°2 de Avellaneda-Lanús. Otros tres motochorros participaron en el hecho: todos ellos continúan prófugos.

El hecho ocurrió el jueves 26 de marzo pasado, a plena luz sobre la avenida Remedios de Escalada, a metros de la avenida Hipólito Yrigoyen, en el límite entre Gerli y Lanús Oeste. Ceballos, de 34 años, que se desempeñaba como cabo en la División Talleres de la PFA, se encontraba con su novia al momento del hecho.

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Matías Ceballos, la víctima
Matías Ceballos, la víctima

Cuatro delincuentes, que se movían en dos motos, lo abordaron para luego dispararle. Así, recibió dos disparos, uno en el tórax y otro en una pierna. Los delincuentes tomaron su moto y escaparon.

Ceballos fue trasladado al Hospital Evita de Lanús, donde ingresó en estado crítico y falleció poco después. El caso fue inicialmente investigado por el fiscal Martín Rodríguez, con tareas delegadas a la División Homicidios de la DFI de la Federal. Al detectar la presencia de menores en la banda, Rodríguez envió el expediente a la fiscalía en turno.

Oriundo de Alejandro Korn, Ceballos era padre de una niña de 10 años.

Al conocer la noticia, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, se refirió al hecho a través de sus redes sociales: “Asesinaron a un efectivo de la Policía Federal en Lanús, provincia de Buenos Aires, durante un intento de robo. Fue atacado a tiros por delincuentes en moto. Acompañamos a su familia y a sus compañeros en este momento. Los responsables van a ser identificados y puestos a disposición de la Justicia”, concluyó.

Asesinaron a un policía federal durante un robo frente a un supermercado en Lanús (Captura TN)
Imágenes del hecho registradas por una cámara de seguridad

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