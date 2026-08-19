Crimen y Justicia
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Un nene de 2 años llegó al jardín con 71 envoltorios de cocaína y la madre fue detenida

El episodio ocurrió en un centro de cuidado infantil de barrio Ampliación Cabildo. La droga estaba dentro de un monedero y la causa quedó en manos de la Justicia especializada en narcotráfico

Personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico intervino en el procedimiento tras el hallazgo de la sustancia
Personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico intervino en el procedimiento tras el hallazgo de la sustancia
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El hallazgo de 71 envoltorios de cocaína en un jardín de infantes de Córdoba activó un operativo policial y judicial que terminó con la aprehensión de la madre de un nene de dos años. El hecho ocurrió en un centro de cuidado infantil de barrio Ampliación Cabildo.

Una mujer llevó a sus dos hijos pequeños al centro de cuidado y los dejó allí bajo el resguardo de los responsables del lugar. Su hijo menor entró en la Sala Naranja, mientras que su hija mayor, de tres años, permaneció en la Sala Verde. Una de las maestras notó que el niño más chico tenía en sus manos un monedero de color rosa.

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La docente tomó el objeto para revisar qué contenía y encontró en su interior una serie de envoltorios transparentes con una sustancia blanca. A partir de esto, el personal del establecimiento activó el resguardo del objeto y dio aviso a las autoridades. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.TV, el jardín se comunicó de inmediato con el servicio de emergencias 911 y también notificó a la Secretaría de Salud y Desarrollo ante la sospecha de que se tratara de estupefacientes. Minutos más tarde, la mujer volvió al establecimiento para reclamar el objeto que había perdido.

Los 71 envoltorios con cocaína hallados en un centro de cuidado infantil de barrio Ampliación Cabildo quedaron secuestrados por orden judicial
Los 71 envoltorios con cocaína hallados en un centro de cuidado infantil de barrio Ampliación Cabildo quedaron secuestrados por orden judicial

Durante ese intercambio la mujer exigió que le devolvieran el monedero y habría dicho que se trataba de algo “con lo que sustentaba a sus hijos menores”. En ese momento, las docentes se negaron a entregarle el objeto y aguardaron la llegada de los agentes.

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Poco después, la mujer se retiró del sitio junto con el nene de dos años. Más tarde, volvió acompañada por su madre, abuela de los chicos, para retirar a la niña de tres años que permanecía en otra sala. Para entonces, el personal policial ya se encontraba en el centro infantil.

La verificación de la sustancia quedó a cargo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que realizó pruebas de campo sobre los paquetes secuestrados. El resultado confirmó que se trataba de cocaína y tras el conteo oficial, se hallaron 71 envoltorios.

Con esta información, intervino la Unidad Judicial de Lucha Contra el Narcotráfico, que ordenó el secuestro formal de la droga y del monedero. La causa quedó encuadrada en presuntas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737. La madre fue aprehendida y trasladada a sede judicial, donde quedó a disposición de las autoridades encargadas de la investigación.

Ahora, la investigación intenta determinar el origen y el destino de la sustancia hallada. Hasta el momento, la información difundida por los medios no menciona otras detenciones ni allanamientos vinculados con el caso, aunque la pesquisa sigue abierta bajo supervisión judicial.

Por otro lado, se activaron los protocolos correspondientes para la protección de los dos niños involucrados. En ese marco, las autoridades priorizaron su cuidado inmediato y su permanencia en un entorno familiar. Tras el procimiento, tanto el pequeño de dos años como su hermana de tres quedaron al cuidado de su abuela.

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