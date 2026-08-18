Prisión preventiva para la joven acusada de matar a su novio en Chaco: qué reveló la revisión de las cámaras de la casa

El momento de la detención de Victoria Cantero

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Victoria Cantero, la joven de 25 años acusada de matar de una puñalada a su novio, Julián Álvarez Guardia, en Resistencia, Chaco, seguirá detenida. A más de dos semanas del crimen, los fiscales Juan Martín Bogado y Ana González de Pacce le dictaron la prisión preventiva por homicidio agravado por el vínculo, delito que prevé la pena de prisión perpetua.

La decisión fue adoptada este martes, luego de que Cantero fuera trasladada a la sede de la Fiscalía y los investigadores analizaran las pruebas, informes y pericias incorporados durante las últimas semanas.

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La joven permanece alojada en la Comisaría 11ª de Resistencia y se espera que en las próximas horas sea trasladada a la Alcaidía de Mujeres de Tres Horquetas, donde también se encuentran Marcela Acuña y Fabiana González, condenadas por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

En paralelo a la definición de su situación procesal, los investigadores avanzaron con una de las medidas destinadas a reconstruir qué ocurrió dentro de la casa de Julián durante la madrugada del 2 de agosto: el análisis de las cámaras de seguridad.

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La Justicia chaqueña dictó la prisión preventiva de Victoria Cantero

Según informaron fuentes cercanas al caso a Infobae, este martes fueron analizados los registros de las cámaras de vigilancia de la casa ubicada sobre la calle Donovan al 1400. Sin embargo, una de las cámaras que podía aportar información sobre la secuencia no registró lo ocurrido: el dispositivo instalado en el comedor estaba tapado con un trapo.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, la madre de la víctima había cubierto la cámara. Por ese motivo, los investigadores deberán reconstruir lo sucedido en ese sector de la casa a partir del resto de las imágenes disponibles y de las demás pruebas incorporadas al expediente.

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Desde la defensa de la acusada señalaron que la Fiscalía sostiene que, en los momentos previos a la puñalada, se produjo una discusión entre Cantero y Álvarez Guardia. Sus abogados consideran que ese elemento deberá ser analizado junto con las lesiones constatadas en el cuerpo de la joven para sostener su argumento de que actuó en legítima defensa.

Por su parte, la querella que representa a la familia de la víctima indicó que, hasta el momento, una vecina declaró haber escuchado una discusión entre la pareja.

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Victoria Cantero está imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo

Durante las últimas semanas se incorporaron distintos testimonios, documentos y pericias al expediente. Noelia Gómez Guardia, hermana de la víctima, amplió su declaración y entregó dos cartas escritas por el joven, una de ellas fechada el 7 de abril de 2025. En ese escrito, al que accedió Infobae, el joven expresó que atravesaba un momento de “ansiedad” y “depresión” y reconoció que consideraba que no le convenía continuar su relación con Cantero. “Me estoy aislando de todo”, escribió.

“Te amo inmensamente, sos una persona muy especial para mí”, escribió la víctima

La hermana de la víctima también entregó otro manuscrito que Julián le había dedicado a Cantero: “Te amo inmensamente, sos una persona muy especial para mí y lo único que espero es tenerte siempre en mi vida. Feliz cumple fea”.

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Además, Noelia aportó dos entradas de cine que, según indicó, corresponden a la salida que la pareja realizó la noche del sábado 1° de agosto, horas antes del crimen.

Otro de los elementos incorporados fue el resultado del examen toxicológico realizado a la víctima, que determinó que Álvarez Guardia tenía 1,40 gramos de alcohol por litro de sangre al momento de su muerte.

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También declaró el médico que examinó a Cantero el domingo 2 de agosto, luego del hecho. Ante la fiscal González de Pacce, confirmó que la imputada presentaba varias lesiones en el cuerpo, aunque aclaró que no podía establecer que hubieran sido producto de una agresión.

La acusada presentaba varias lesiones en el cuerpo al momento de su detención

“En este caso puntual, las lesiones no son de gravedad y parecieran más como un ‘agarre o empujón’”, sostuvo. Todavía resta determinar cuándo y cómo se produjeron esas marcas, un punto que será relevante para contrastar la hipótesis planteada por la defensa.

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Las últimas medidas se desarrollan bajo la reserva dispuesta por la Fiscalía, que ordenó a las partes no difundir imágenes, registros audiovisuales ni otros contenidos del expediente. La decisión fue adoptada luego de que se detectara la difusión de actos y constancias de la investigación.