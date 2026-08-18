Crimen y Justicia
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Candela Arizaga pidió ampliar su declaración y tres policías ratificaron sus testimonios en la causa contra Facundo Moyano

La influencer volverá a sentarse frente a la fiscal del caso en los próximos días para hacer algunas aclaraciones respecto de su primera testimonial. Este martes la causa avanzó con los relatos de los tres primeros testigos

Candela Arizaga y Facundo Moyano
Candela Arizaga y Facundo Moyano (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Candela Arizaga volverá a declarar en la causa que investiga a Facundo Moyano por presunta violencia de género tras el episodio que protagonizó la pareja en el barrio porteño de Belgrano.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, el abogado de Arizaga, Roberto Herrera, solicitó que la influencer tenga la oportunidad de hacer aclaraciones respecto de su primera declaración, señalando que existen aspectos que no recordó en su momento y que resultan relevantes para el contexto general del caso.

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Si bien durante la jornada se especuló con una posible citación para el próximo lunes, el letrado aseguró que aún no recibieron la fecha para la nueva audiencia.

Al margen de ello, la causa avanzó con las primeras testimoniales ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº3 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Florencia Nocerez.

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Declararon hoy el oficial inspector que intervino en el operativo la madrugada del 4 de agosto, la agente que acompañó el traslado de Arizaga al hospital y realizó consigna, y la oficial que la entrevistó cuando fue internada. Los tres testigos se mantuvieron en línea con lo expuesto en el sumario inicial.

El video de Facundo Moyano corriendo a Candela Arizaga

El oficial inspector ratificó ante la fiscalía que, al interceptar a Arizaga en la vía pública, la joven manifestó que Moyano la había golpeado y la mantenía encerrada contra su voluntad.

En su relato del informe policial, el efectivo había dicho que vio a la joven en estado de excitación y que presentaba solo una prenda íntima. Según señaló, Arizaga dijo ser la novia de Moyano, aseguró que él “la mantenía encerrada” en el departamento y afirmó que la había golpeado.

A su turno, una de las policías que acompañó a Arizaga desde su salida del edificio hasta la internación en el Hospital Pirovano afirmó que en ningún momento la joven le manifestó haber sido víctima de violencia ni haber estado privada de su libertad por parte de Moyano. Así lo transmitió a la prensa el abogado defensor del dirigente sindical, Miguel Molina, a la salida de la audiencia.

El letrado también se refirió a la declaración de la otra agente de la Policía de la Ciudad citada, la encargada de entrevistar a Arizaga en el hospital alrededor de las ocho de la mañana de aquel 4 de agosto.

“En el mismo sentido, ratificó que en ningún momento le había dicho que había padecido violencia a manos de Facundo ni que tampoco fue impedida de nada”, aseguró Molina, quien además reveló que ambas policías coincidieron en que Arizaga reconoció que los dos habían consumido drogas esa noche.

Moyano tras el episodio con su pareja el 4 de agosto
Moyano tras el episodio con su pareja el 4 de agosto

Para mañana, miércoles 19 de agosto, fueron convocadas la oficial de consigna en el hospital al momento del alta médica; la médica del SAME que intervino en el lugar de los hechos; y la médica legista de la División de Medicina Legal de la Policía de la Ciudad que elaboró el informe médico realizado a Moyano durante su detención.

El expediente está caratulado como lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, y tiene audiencias programadas con testigos hasta el 31 de agosto. Entre los próximos pasos, se espera la declaración de la madre y la hermana de Arizaga, citadas para la última jornada de testimonios.

Mientras tanto, la Justicia mantiene vigentes las medidas cautelares para Moyano, quien no puede acercarse a la denunciante a menos de 300 metros ni tener contacto con ella durante el proceso.

El dirigente sindical debe cumplir además con la obligación de fijar domicilio y presentarse ante cada citación de la fiscalía y el juzgado.

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