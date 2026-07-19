El empresario argentino investigado por la muerte de Liam Payne quedó desvinculado del caso

Rogelio "Roger" Nores (REUTERS/Agustin Marcarian)

Casi dos años después, el caso de la muerte de Liam Payne continúa en los tribunales argentinos. En las últimas semanas, uno de los involucrados clave en los días finales del ex cantante de One Direction quedó definitivamente fuera de la ecuación.

El 30 de junio pasado, la Sala 3 de la Cámara Criminal de Casación confirmó el último sobreseimiento de Rogelio “Roger” Nores, empresario y amigo personal de Payne, ligado a su periplo final en Buenos Aires, en un fallo al que accedió Infobae. El delito en cuestión: suministro de estupefacientes, un delito de acción u omisión según la fiscalía.

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Liam Payne y Kate Cassidy, su última pareja: el nuevo fallo descartó citarla como testigo (Instagram)

Los jueces Gustavo Bruzzone, Pablo Jantus, Alberto Huarte Petite ratificaron la decisión de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones de abril de 2025, de cara a un recurso de queja del fiscal de cámara Joaquín Gaset.

Básicamente, repitieron lo dicho en la instancia anterior: dijeron que el ex One Direction era un adulto libre de consumir drogas y que no se podía probar que Nores -que controlaba los gastos de Payne en Buenos Aires- le haya entregado dinero al cantante expresamente para drogarse, según puede deducirse de conversaciones encontradas en la pericia al iPhone del cantante.

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El fallo no fue apelado en el plazo legal de diez días por el Ministerio Público Fiscal o por la querella de Cheryl Cole, madre de Bear, hijo de Payne, llevada adelante por el estudio local Marval O’Farrell Mairal, confirmaron fuentes judiciales a este medio.

“Quedó fuera del caso. No hay chance de que regrese al expediente”, asegura Rafael Cúneo Libarona, abogado defensor del empresario: “Nores era su amigo, no su garante”.

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El altar en memoria de Payne erigido por sus fans frente al hotel CasaSur un año después de su muerte (REUTERS/Cristina Sille)

La Sala 3 también descartó citar como testigo a Kate Cassidy, la última novia del cantante -que estuvo en la Argentina junto a él días antes de su muerte-. El fallo, sin embargo, deja un punto ciego en el caso. Payne le pidió “seis gramos” de droga a Nores en un mensaje de texto, que el empresario no respondió.

La fiscalía “explicó que resultaba de interés llevar a cabo el análisis de la computadora y el teléfono celular secuestrado en el domicilio de Lourdes Miranda –pareja y asistente del imputado–, el teléfono de Gonzalo María Avendaño”, anfitrión de Payne en un campo de polo en General Rodríguez “y ”aquel del propio Nores" en busca de la respuesta a ese pedido. Los aparatos, incautados tras la muerte del cantante, siguen sin ser analizados hasta hoy.

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2025: Nores habla tras su sobreseimiento en primera instancia Título

La Sala 3, de Casación tal como en la instancia anterior, denegó estos pedidos. Nores, por ejemplo, intentó recuperar la computadora de su entonces novia él mismo en el Juzgado N°34 a cargo de Laura Bruniard, que había ordenado allanarla, con una docena de medialunas para el personal del lugar, que fueron rechazadas.

También, la fiscalía insistió con una nueva pericia a la computadora Mac de Liam Payne. Un análisis previo demostró que “no contenía información de interés para la pesquisa”. Los camaristas tampoco accedieron a un nuevo análisis. Como en sus otras negativas, afirmaron que la fiscalía no fundamentó sus pedidos.

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Braian Paiz y Ezequiel Pereyra

Cómo sigue la investigación

Ezequiel Pereyra y Braian Paiz son los dos acusados en torno a la muerte de Payne que esperan ir a juicio en el Juzgado Penal y Contravencional N°15, acusados, precisamente, de venderle droga al cantante. El ex trabajador del hotel CasaSur y el ex mesero estuvieron presos más de un año en comisarías y el penal de Marcos Paz, para ser liberados finalmente el año pasado.

El juicio aún no tiene fecha. Por lo pronto, existe un rumor en torno al expediente de que podría pactarse una probation con una baja en la imputación. Sin embargo, este mes, la UFEIDE, hoy a cargo del expediente contra Paiz y Pereyra, pidió más pericias, un planteo que fue aceptado por la jueza Karina Andrade.

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La fiscalía, bajo Cecilia Amil Martín, requirió que el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del MPF CABA analice una decena de dispositivos incautados a Paiz y Pereyra, una serie de teléfonos y pendrives, en busca de información en torno al caso. Se analizará un período de tres meses, desde septiembre

Payne falleció el 16 de octubre de 2024 en el hotel CasaSur de Palermo, al caer del balcón de su habitación en el tercer piso, en medio de una crisis de salud mental motivada por el consumo de cocaína y alcohol, cuyos efectos se combinaron con la sertralina en su sangre, un antidepresivo empleado para tratar su adicción a las drogas. Combinada con alcohol, la sertralina puede producir alucinaciones, incluso ideas suicidas, algo de lo que Nores, según la causa, habría estado al tanto.

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Nores fue originalmente acusado por el fiscal Andrés Madrea, a cargo de esclarecer que llevó adelante una de las investigaciónes más exhaustivas de la historia penal reciente. Nores -que, según declaró el padre de Payne, acompañó al cantante en su tratamiento psiquiátrico en Florida, Estados Unidos- fue primero imputado del delito abandono seguido de muerte. La calificación cambió a homicidio culposo, por la que fue procesado y luego sobreseído.