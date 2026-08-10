Crimen y Justicia
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Imputaron al joven por la muerte de un hombre tras chocar y caer desde un puente en Mendoza

La Justicia provincial acusó a F.I.S. de 19 años por homicidio culposo y lesiones graves tras el choque que mató a Claudio Assenza y dejó a su familia internada. La víctima fatal trabajaba en la bodega Zuccardi

Dos autos cayeron de un puente en Mendoza
El siniestro fatal ocurrió el sábado en Guaymallén
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El joven de 19 años que conducía uno de los vehículos que protagonizó el fatal accidente ocurrido el sábado en Guaymallén, Mendoza, fue imputado por la Justicia de Mendoza debido a su presunta responsabilidad y seguirá detenido hasta que se defina su situación procesal.

El siniestro se produjo alrededor de las 11.30, en un tramo del Acceso Este donde ese sábado se desarrollaban tareas de reparación programadas por la Municipalidad de Guaymallén. El hombre de 43 años que falleció fue identificado como Claudio Assenza, un contador público que se desempeñaba como jefe de Costos y Presupuestos de la bodega mendocina Familia Zuccardi, desde 2024. También había desarrollado parte de su trayectoria profesional en empresas como IMPSA y Super.

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El choque entre su vehículo, un Nissan Kicks, y una camioneta Jeep -conducida por el joven imputado- terminó con ambos autos fuera del puente, caídos sobre la arteria inferior. Assenza viajaba junto a su esposa y sus dos hijos, de 10 y 8 años. Todos fueron rescatados de entre los hierros por personal policial, bomberos y el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), aunque los intentos por salvar al conductor resultaron infructuosos.

Las imágenes del lugar mostraban los dos rodados con severos daños sobre el suelo, con la barrera de contención colgando hacia el vacío.

La fiscal de la Unidad Fiscal de Tránsito, Giselle Lana, acusó a F.I.S. por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas graves agravadas, en concurso ideal, por tratarse de más de una víctima, según indicó el portal Los Andes. El Ministerio Público Fiscal (MPF) dio a conocer la medida este domingo e indicó que, por el momento, no brindará más detalles sobre el expediente.

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El video del fatal accidente de tránsito ocurrido en Mendoza, con dos autos que cayeron de un puente

La familia del contador, quien contaba con experiencia previa en otras empresas del sector, también sufrió graves consecuencias dado que el vehículo quedó totalmente dado vuelta a la altura de calle Alberdi. La esposa permanece internada en estado crítico, mientras que uno de sus hijos, el de 8 años, sufrió un infarto como consecuencia del impacto y fue trasladado al Hospital Humberto Notti. Allí, quedó internado en terapia intensiva con pronóstico reservado. En tanto, el niño de 10 años también recibió atención médica en el mismo nosocomio.

La comuna había solicitado a los vecinos circular con precaución y respetar la señalización preventiva ante las obras, que buscaban atender daños en la estructura de uno de los puentes causados por un choque que había ocurrido anteriormente. Pese a las advertencias, no se pudo evitar el nuevo accidente.

Los efectivos de la Policía Científica trabajaron durante varias horas en el lugar para relevar pruebas y reconstruir la mecánica del siniestro. El tránsito en la zona permaneció interrumpido durante el operativo y, según los primeros elementos recogidos en la investigación, como testimonios y análisis de imágenes de cámaras de seguridad, el chico de 19 habría tenido responsabilidad directa en la maniobra que desencadenó la colisión y quedó detenido desde un principio.

La Justicia continuará con las diligencias y podría ampliar las imputaciones a medida que avance la causa, según indicó el MPF.

Accidente fatal en Bariloche

Prefectura Naval realiza tareas de rastrillaje en el Nahuel Huapi
Buzos de Prefectura junto a efectivos de otras fuerzas trabajaron para rescatar al cuerpo de la niña

Una niña de 3 años murió este sábado en San Carlos de Bariloche después de que el auto en el que viajaba junto a sus padres cayera al lago Nahuel Huapi tras despistar sobre el hielo. El hecho ocurrió alrededor de las 14 en la avenida Bustillo, a la altura del kilómetro 15, a unos 15 kilómetros del Centro Cívico.

La familia, oriunda de Bariloche, transitaba la zona cuando el vehículo perdió el control por el hielo acumulado en el asfalto. El auto desbarrancó por un camino de tierra desde más de 20 metros de altura y quedó sumergido en las aguas del lago, cerca del barrio Villa Don Orione. Los padres lograron salir del vehículo, pero no pudieron liberar a la niña del cinturón de seguridad antes de que se hundiera.

Al lugar acudieron efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA), bomberos, policías de la Subcomisaría 55ª y agentes de Protección Civil. Los adultos fueron trasladados al Hospital San Carlos con lesiones y principio de hipotermia. Las condiciones del espejo de agua complicaron las tareas de los buzos de la PNA, que trabajaron durante varias horas para acceder al vehículo.

Alrededor de las 16, el cuerpo de la pequeña fue retirado del auto y trasladado al Camping Cirse, donde aguardaban los fiscales Guillermo Lista y Álvaro Viterbori, a cargo de la investigación.

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