Robo millonario en un barrio privado de Santiago del Estero: violentaron una caja fuerte y huyeron con una gran suma

El acceso principal al barrio privado Ayres del Sur en Santiago del Estero donde delincuentes robaron un importante botín de una de las casas

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La tranquilidad habitual del barrio privado Ayres del Sur, ubicado sobre la Ruta Nacional 9 a la altura del kilómetro 1122 en Santiago del Estero, se vio alterada el pasado sábado cuando una vivienda fue blanco de un robo millonario durante la mañana.

La propietaria del inmueble, una mujer de 33 años, había salido de su casa para dirigirse a su lugar de trabajo. Al regresar, se encontró con un panorama desolador: desconocidos habían irrumpido en su domicilio y habían revuelto todas las habitaciones en busca de objetos de valor.

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Al recorrer las distintas estancias, la propietaria advirtió que en uno de los dormitorios los ladrones habían forzado una caja fuerte. De su interior sustrajeron una suma cercana a 8 millones de pesos en efectivo, además de una pistola Bersa, un revólver Rossi, una PlayStation 4 y varios relojes.

La inspección policial posterior permitió determinar que los asaltantes no utilizaron las entradas principales para acceder a la vivienda. Durante el relevamiento del lugar, se constató que la tela metálica del fondo del patio había sido cortada prolijamente, al igual que el cerco del terreno lindero. Esta modalidad indica que los delincuentes accedieron a la propiedad por la parte posterior, aprovechando la ausencia de los dueños y la menor visibilidad de ese sector.

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El corte de ambos cercos, tanto el propio como el de la parcela vecina, sugiere que los autores del robo planificaron su accionar y buscaron minimizar el riesgo de ser observados por otros residentes o por el personal de seguridad del barrio. Se sospecha que, tras perpetrar el robo, los ladrones utilizaron el mismo camino para abandonar el lugar, evitando así los controles habituales de ingreso y egreso del complejo residencial.

Según informó el portal Diario Panorama, una vez alertada la propietaria sobre el robo y tras constatarse la magnitud del botín, la fiscal de turno dispuso la intervención de personal de Criminalística para llevar adelante las pericias correspondientes. Los agentes realizaron un exhaustivo análisis de la escena, recolectando huellas y otros indicios que permitan identificar a los autores del hecho.

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Hasta el momento no hay detenidos

Simultáneamente, se ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad ubicadas tanto en el barrio como en las inmediaciones de la Ruta Nacional 9, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los posibles sospechosos antes, durante y después del robo. La Brigada de Investigaciones fue convocada para profundizar en las pesquisas y coordinar las distintas líneas investigativas abiertas hasta el momento.

La damnificada formalizó la denuncia penal en la dependencia policial correspondiente, aportando el detalle de los bienes sustraídos y la información relevante que pudiera contribuir al esclarecimiento del caso. Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que los delincuentes contaban con información previa sobre la rutina de la propietaria y los elementos de valor guardados en la vivienda.

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Por el momento, no se registran detenidos ni avances concretos en la recuperación del dinero y los objetos robados, aunque el análisis de los registros fílmicos y los peritajes realizados en el inmueble podrían arrojar resultados en los próximos días.

Mientras tanto, la propietaria del domicilio afectado aguarda el avance de la causa y la posible recuperación de sus bienes, en un contexto de incertidumbre y preocupación compartida por el resto de los habitantes de Ayres del Sur.

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