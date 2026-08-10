Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Robo millonario en un barrio privado de Santiago del Estero: violentaron una caja fuerte y huyeron con una gran suma

El hecho ocurrió el sábado, cuando la propietaria se encontraba en su trabajo. Los delincuentes accedieron cortando el cerco y aún no han sido identificados

Entrada a barrio privado con cartel "Ayres del Sur", arco de hormigón, puesto de seguridad y camino de tierra rodeado de árboles
El acceso principal al barrio privado Ayres del Sur en Santiago del Estero donde delincuentes robaron un importante botín de una de las casas
Guardar

La tranquilidad habitual del barrio privado Ayres del Sur, ubicado sobre la Ruta Nacional 9 a la altura del kilómetro 1122 en Santiago del Estero, se vio alterada el pasado sábado cuando una vivienda fue blanco de un robo millonario durante la mañana.

La propietaria del inmueble, una mujer de 33 años, había salido de su casa para dirigirse a su lugar de trabajo. Al regresar, se encontró con un panorama desolador: desconocidos habían irrumpido en su domicilio y habían revuelto todas las habitaciones en busca de objetos de valor.

PUBLICIDAD

Al recorrer las distintas estancias, la propietaria advirtió que en uno de los dormitorios los ladrones habían forzado una caja fuerte. De su interior sustrajeron una suma cercana a 8 millones de pesos en efectivo, además de una pistola Bersa, un revólver Rossi, una PlayStation 4 y varios relojes.

La inspección policial posterior permitió determinar que los asaltantes no utilizaron las entradas principales para acceder a la vivienda. Durante el relevamiento del lugar, se constató que la tela metálica del fondo del patio había sido cortada prolijamente, al igual que el cerco del terreno lindero. Esta modalidad indica que los delincuentes accedieron a la propiedad por la parte posterior, aprovechando la ausencia de los dueños y la menor visibilidad de ese sector.

PUBLICIDAD

El corte de ambos cercos, tanto el propio como el de la parcela vecina, sugiere que los autores del robo planificaron su accionar y buscaron minimizar el riesgo de ser observados por otros residentes o por el personal de seguridad del barrio. Se sospecha que, tras perpetrar el robo, los ladrones utilizaron el mismo camino para abandonar el lugar, evitando así los controles habituales de ingreso y egreso del complejo residencial.

Según informó el portal Diario Panorama, una vez alertada la propietaria sobre el robo y tras constatarse la magnitud del botín, la fiscal de turno dispuso la intervención de personal de Criminalística para llevar adelante las pericias correspondientes. Los agentes realizaron un exhaustivo análisis de la escena, recolectando huellas y otros indicios que permitan identificar a los autores del hecho.

Hasta el momento no hay detenidos
Hasta el momento no hay detenidos

Simultáneamente, se ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad ubicadas tanto en el barrio como en las inmediaciones de la Ruta Nacional 9, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los posibles sospechosos antes, durante y después del robo. La Brigada de Investigaciones fue convocada para profundizar en las pesquisas y coordinar las distintas líneas investigativas abiertas hasta el momento.

La damnificada formalizó la denuncia penal en la dependencia policial correspondiente, aportando el detalle de los bienes sustraídos y la información relevante que pudiera contribuir al esclarecimiento del caso. Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que los delincuentes contaban con información previa sobre la rutina de la propietaria y los elementos de valor guardados en la vivienda.

Por el momento, no se registran detenidos ni avances concretos en la recuperación del dinero y los objetos robados, aunque el análisis de los registros fílmicos y los peritajes realizados en el inmueble podrían arrojar resultados en los próximos días.

Mientras tanto, la propietaria del domicilio afectado aguarda el avance de la causa y la posible recuperación de sus bienes, en un contexto de incertidumbre y preocupación compartida por el resto de los habitantes de Ayres del Sur.

Temas Relacionados

casabarrio privadoSantiago del Esteroobo millonario

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detuvieron a un hombre que intentó vender un monitor de latidos fetales y una bomba de vacío del Hospital Fernández

Un operativo encubierto permitió recuperar los aparatos sustraídos de la terapia intensiva, luego de que fueran ofrecidos en redes sociales

Detuvieron a un hombre que intentó vender un monitor de latidos fetales y una bomba de vacío del Hospital Fernández

José C. Paz: acusaron a un hombre de abusar de su sobrina, entraron a su casa y lo atacaron a golpes

La víctima, de 28 años, fue intervenida y continúa con las secuelas de los golpes. El caso, que ocurrió en diciembre de 2025, ya tiene tres detenidos

José C. Paz: acusaron a un hombre de abusar de su sobrina, entraron a su casa y lo atacaron a golpes

Balearon a un barrendero de Neuquén para robarle su bicicleta cuando iba a trabajar

M. P., de 56 años, recibió un disparo a quemarropa cuando llegaba a su trabajo en la madrugada del sábado. Permanece internado en estado delicado tras una compleja cirugía, mientras la Policía busca a los tres agresores

Balearon a un barrendero de Neuquén para robarle su bicicleta cuando iba a trabajar

Llegó a una comisaría borracho, generó destrozos, quiso agredir a los policías y quedó detenido en Chaco

El hombre fue sometido a control tras alterar el orden frente a la Comisaría Octava de Resistencia. El test arrojó 1.82 gramos de alcohol por litro de sangre

Llegó a una comisaría borracho, generó destrozos, quiso agredir a los policías y quedó detenido en Chaco

Detuvieron a una mujer acusada de vender drogas desde su casa en Córdoba

La Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó dos allanamientos en domicilios del barrio Villa El Libertador y secuestró elementos de interés para la causa

Detuvieron a una mujer acusada de vender drogas desde su casa en Córdoba

DEPORTES

Los detalles del romántico compromiso de una estrella de la F1: millonario anillo y cena íntima junto al mar con su pareja

Los detalles del romántico compromiso de una estrella de la F1: millonario anillo y cena íntima junto al mar con su pareja

La dura carta de UEFA, AFC y Concacaf contra Infantino en medio de la crisis política en FIFA: “La confianza se rompe por medio del engaño”

Thiago Almada llegó a la Argentina para sumarse a River Plate

El accidente que destruyó a la selección de Zambia: un error en cabina y 30 muertos camino a las Eliminatorias

El método de “La Fábrica”: cómo la cantera de Vélez vendió por más de USD 120 millones en diez años y nutre a la selección argentina

TELESHOW

Anamá Ferreira presentó a su nieta Amalia Josefina y emocionó a sus seguidores: “Con el corazón lleno”

Anamá Ferreira presentó a su nieta Amalia Josefina y emocionó a sus seguidores: “Con el corazón lleno”

Así fue la noche de la China Suárez y Mauro Icardi en un boliche porteño: entre flashes, total black y rumores de celos

Chichita Casciari, la protagonista real de la película Canelones: “Toda la vida he sido muy audaz”

Juanicar habló de la internación de su madre y su salida de Gran Hermano: “Ella estaba en peligro”

Alex Caniggia respaldó a Charlotte y apuntó a Sol Abraham para que se vaya de Gran Hermano: “¡Fuera!”

INFOBAE AMÉRICA

Honduras apuesta por atraer más inversión al agro con nueva estrategia para fortalecer la producción hasta 2030

Honduras apuesta por atraer más inversión al agro con nueva estrategia para fortalecer la producción hasta 2030

Gobierno de El Salvador destaca el arrastre económico del turismo y proyecta mayor expansión para el cierre de 2026

Lacalle Pou volvió al ruedo político, evitó hablar de 2029 y dejó una definición: “Soy menos ortodoxo”

Uruguay busca mediar entre Milei y Lula: Orsi apuesta al papa León XIV para acercar a Argentina y Brasil

El Modo SÍ