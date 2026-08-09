Crimen y Justicia
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Detuvieron a un “narco-trapito” y a una ciudadana boliviana cuando llevaban cocaína con la marca de un delfín

El operativo se realizó en el barrio porteño de Parque Chacabuco durante un control preventivo. La droga incautada llevaba el distintivo asociado a bandas narco sudamericanas

Así fue el operativo de la Policía de la Ciudad que culminó con la detención de ambos sospechosos
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La Policía de la Ciudad detuvo durante un control preventivo en el barrio porteño de Parque Chacabuco a un hombre, quien a la vez actuaba como trapito; junto a una mujer de nacionalidad boliviana. Las detenciones se produjeron porque, al inspeccionar el vehículo en el que se trasladaban, los agentes descubrieron un ladrillo de cocaína. El envoltorio llevaba la marca de un delfín.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el procedimiento se realizó este domingo en la calle Cachimayo al 1900, en el Barrio Illia, donde los efectivos frenaron la marcha de un Fiat Siena gris en el que viajaban el ciudadano argentino de 25 años con antecedentes penales y una mujer de 23.

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Al revisar el vehículo, los policías detectaron en los asientos traseros un ladrillo compacto envuelto en papel amarillo. Tras la inspección, confirmaron que el bulto contenía 1.062 gramos de cocaína.

La droga presentaba en la parte superior el logo bajo relieve de un delfín, una marca que habitualmente aparece en operativos contra células narco sudamericanas y que se asocia al clan liderado por Reynaldo Delfín Castedo, alias “Patrón del Norte”, actualmente detenido y conocido por controlar rutas de tráfico en la frontera con Bolivia.

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Policía de la Ciudad droga detenidos
El joven de 25 años tenían antecedentes por prestar servicio como “trapito”

El caso quedó a cargo de la fiscal Catalina Neme, de la Unidad de Flagrancia Oeste, quien dispuso la detención de ambos sospechosos y el secuestro tanto de la droga como de dos teléfonos celulares y del vehículo en el que circulaban.

Fuentes del caso detallaron a este medio que el joven de 25 años contaba por contravenciones, con fecha de 2024, por ejercer como “trapito” en eventos masivos y por intentar ingresar a los estadios sin entrada.

Cocaína detenidos Policía de la Ciudad
Los agentes secuestraron la cocaína y el vehículo en el que viajaban los sospechosos

Días atrás, agentes de la Policía de la Ciudad llevaron a cabo varios operativos en distintos barrios porteños que permitieron desarticular una organización narco familiar dedicada a la venta de drogas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El procedimiento incluyó siete allanamientos en la Villa 1-11-14, Parque Chacabuco, La Boca e Isidro Casanova, y terminó con ocho personas detenidas: cinco mujeres y tres hombres, dos de ellos con antecedentes penales.

A su vez, los efectivos incautaron más de 8 kilos de marihuana, más de medio kilo de cocaína, pasta base, dinero en efectivo, cámaras de seguridad, balanzas de precisión y dispositivos de comunicación.

La organización operaba tanto al menudeo como a gran escala, utilizando diversos inmuebles para almacenar la droga y empleando “alertadores” que advertían sobre la presencia policial, lo que dificultaba la intervención directa de las fuerzas de seguridad.

Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas Número 7, que dispuso además el secuestro de todos los estupefacientes y elementos vinculados a la comercialización. Según las fuentes consultadas por este medio, con este operativo la organización quedó completamente desarticulada y fuera de circulación.

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