Ofrecen $10 millones para obtener información de un prófugo acusado de narcotráfico, secuestro y homicidio en Santa Fe

El Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa por el prófugo, Diego Nicolás Blanco

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El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una recompensa de $10 millones para obtener datos que permitan capturar a Diego Nicolás Blanco, alias “Nico” o “Pipo”, un hombre con orden de detención vigente desde el 30 de junio que aparece imputado en una causa federal por narcotráfico agravado y por su presunta participación en el secuestro y homicidio de un joven en el sur de Santa Fe.

La resolución fue publicada en el Boletín Oficial y firmada por la ministra Alejandra Susana Monteoliva. Se establece que el pago se concretará para quienes, sin haber intervenido en los hechos investigados, aporten información útil para localizar al sospechoso. El texto precisa que Blanco, tiene 27 años, es de nacionalidad argentina, usa lentes y registra último domicilio en la calle Presidente Perón al 316 de Capitán Bermúdez.

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La investigación tramita ante la Unidad Fiscal Rosario, a cargo del fiscal coadyuvante Franco Benetti, dentro del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, Oficina de Narcocriminalidad, con intervención del Juzgado Federal de Garantías de Rosario que encabeza Eduardo Rodrigues Da Cruz. El expediente está vinculado con infracciones a la Ley 23.737 y con pesquisas conexas por delincuencia organizada.

La resolución señala que el imputado está acusado por narcotráfico y tráfico de estupefacientes agravado. A esa imputación se suman otros delitos contra la libertad de las personas y un homicidio, en referencia a un episodio que tuvo como víctima a Gastón Montenegro, un joven de 25 años oriundo de la misma zona del cordón industrial santafesino.

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Quienes cuenten con información deberán comunicarse con el Programa Nacional de Recompensas a través de la línea gratuita 134. La resolución indica que la identidad del aportante quedará resguardada y que el pago dependerá del mérito de los datos brindados, previo informe de la autoridad judicial o fiscal interviniente. A la vez, se ordenó la difusión de la recompensa en medios de circulación nacional y entre las fuerzas policiales y de seguridad federales.

El expediente del prófugo

Diego Nicolás Blanco se conecta con el secuestro y asesinato de Gastón Montenegro, cuyo cuerpo apareció semienterrado el 4 de julio en una zona rural cercana a Serodino, en el sur santafesino. El hallazgo se produjo a la vera de la ruta 10, entre Serodino y Andino, y el cadáver presentaba dos disparos en el cráneo, de acuerdo con la exposición fiscal.

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Gastón Eduardo Montenegro tenía 25 años cuando fue asesinado en Santa Fe

El inicidio del ataque se ubica en la mañana del 27 de junio, cuando Montenegro caminaba junto a un amigo por Capitán Bermúdez. En ese momento, un Volkswagen Gol Trend gris les cortó el paso. Dos hombres armados descendieron del vehículo y obligaron a la víctima a subir al auto, mientras amenazaban al acompañante para impedir cualquier intervención. El joven permaneció desaparecido hasta el hallazgo del cuerpo una semana después.

La investigación judicial avanzó de forma paralela en los fueros provincial y federal. Tras la denuncia de la familia y las primeras movilizaciones para exigir su aparición, hubo allanamientos en Rosario, Funes, Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez por presunta venta minorista de droga. Para ese momento, los investigadores ya trabajaban sobre la hipótesis de que el ataque había sido ejecutado por una estructura vinculada con la comercialización de estupefacientes en el cordón industrial.

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En esa línea, el fiscal Aquiles Balbis identificó como uno de los presuntos secuestradores a Juan Manuel Vega, quien quedó en prisión preventiva. El otro acusado por la captación violenta de Montenegro fue señalado como el propio Blanco, a quien en la causa mencionan también como “Nico Paschetto”. La hipótesis fiscal sostiene que mantenía una disputa con la víctima y que en los días previos al crimen ofrecía dinero para obtener datos sobre su paradero.

El móvil que surgió en la audiencia judicial, remite a una “bronca” previa entre el sospechoso y Montenegro. El reporte indicó que Blanco responsabilizaba al joven por una balacera sufrida semanas antes, y que ese conflicto habría derivado en la búsqueda, secuestro y posterior ejecución.

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