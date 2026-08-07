Asesinaron a un hombre de 61 años en Santiago del Estero y detuvieron a la pareja de su exesposa

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Norte de Villa Ojo de Agua, donde la Policía detuvo al principal sospechoso

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Un hombre fue asesinado a puñaladas en Villa Ojo de Agua y detuvieron al actual novio de su exesposa. El hecho ocurrió el jueves por la tarde en una vivienda del barrio Norte de esa ciudad del sur de Santiago del Estero. La víctima fue identificada como Bruno Guillermo Augusto, de 61 años, mientras que el sospechoso quedó aprehendido en el lugar.

Según informó Diario Panorama, el episodio se registró alrededor de las 17.45 en un domicilio ubicado sobre calle Juan Francisco Borges, sin número. La intervención policial comenzó tras un llamado de una mujer, que alertó que su pareja actual estaba agrediendo a su exesposo dentro de la vivienda.

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Cuando los efectivos llegaron al inmueble, encontraron a Ramón Oscar Vivas frente a la casa con un cuchillo que presentaba manchas de sangre. Los policías lo redujeron en ese momento, lo esposaron y secuestraron el arma blanca.

Después, el personal ingresó a la vivienda y halló a Bruno Guillermo Augusto tendido en el piso de la cocina, en medio de un charco de sangre y con heridas de arma blanca. Una enfermera que se presentó en la ambulancia local constató la muerte de la víctima en el lugar.

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El procedimiento incluyó el secuestro del arma blanca y la preservación de la escena para las pericias

De acuerdo con el testimonio citado por Diario Panorama, de Ramona Quintana de 57 años, declaró que se encontraba en la casa junto a su exesposo cuando llegó Vivas, con quien mantenía una relación de pareja, y atacó al hombre con un cuchillo.

Tras la confirmación del fallecimiento, la Policía preservó la escena para el trabajo de peritos de Criminalística. A la vez, el sospechoso fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia. Mientras tanto, el caso quedó bajo la intervención del fiscal de turno, Rubén Alfonzo, quien dispuso la actuación de la División Homicidios y Delitos Complejos y el traslado del cuerpo para avanzar con las pericias.

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Un joven violó una restricción y atacó a su expareja en Santiago del Estero

Un joven de 27 años fue detenido en la ciudad de Añatuya, en Santiago del Estero, luego de incumplir una prohibición de acercamiento y agredir a su expareja en una vivienda del barrio Tradición. El caso quedó bajo intervención judicial y derivó en nuevas medidas de protección para la mujer, de 31 años, con quien el acusado tiene una hija de siete meses.

Según Diario Panorama, la situación comenzó a agravarse luego de que la Justicia le notificara al sospechoso una medida de exclusión del hogar y una restricción de acercamiento. Esa disposición había sido dictada a raíz de un episodio previo ocurrido durante la tarde del domingo. Pese a esa orden, durante la madrugada del lunes el joven regresó al domicilio e intentó ingresar por la parte trasera de la propiedad.

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De acuerdo con la denuncia, al no poder entrar, el acusado se dirigió hacia una ventana y reclamó la entrega de sus pertenencias. Fue en ese momento cuando la víctima intentó cerrar la abertura para evitar el contacto, pero el hombre la sujetó del cuello, la amenazó y la insultó. La mujer pidió ayuda y eso motivó la intervención del personal policial.

Efectivos de la Comisaría Comunitaria de la Mujer y la Familia Nº 4 acudieron al lugar, redujeron al sospechoso y lo trasladaron a la dependencia. Después tomó intervención la fiscal de turno de la Circunscripción Judicial Añatuya, que dispuso su aprehensión por el presunto delito de lesiones leves calificadas por el vínculo. A esa imputación podría sumarse el análisis del incumplimiento de la medida restrictiva, un punto que puede agravar su situación procesal.

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La fiscal también ordenó que la mujer fuera sometida a un examen médico y dispuso medidas de resguardo. Entre ellas figura la instalación de un botón antipánico, una herramienta prevista para reforzar la protección de víctimas que ya realizaron denuncias por violencia de género. El hecho se produjo pocas horas después de la notificación judicial, un dato que expone la gravedad del incumplimiento y la rapidez con la que debieron actuar la Policía y la Justicia para evitar una escalada mayor.