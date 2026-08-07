El Ministerio de Seguridad prohibió el ingreso a eventos deportivos a tres personas luego de violentos incidentes

Se registraron cruces entre Alumni y Alem de Villa Nueva en Córdoba

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El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una restricción de concurrencia administrativa por tres años para tres personas señaladas por su presunta participación en hechos de violencia en partidos entre Club Atlético Alumni y Club Leandro N. Alem de Villa Nueva. Según la resolución publicada el 7 de agosto en el Boletín Oficial, la medida alcanza a todo evento deportivo en el territorio nacional y se incorpora al esquema de control del programa Tribuna Segura.

La decisión se inscribe en la política oficial de prevención de la violencia en el fútbol y refuerza el uso de controles de admisión con alcance nacional y fue firmada por la ministra Alejandra Susana Monteoliva. El texto establece que la sanción administrativa recae sobre Dylan Alex Caceres, Daniel Elian Alexander Caceres y Jorge Alberto Ayala. El expediente se inició a partir de un pedido formulado por el Consejo de Seguridad Deportiva Provincial, en el marco de los incidentes ocurridos el 19 de abril de este año durante un partido.

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El encuentro se disputó en el estadio de Alumni durante un torneo organizado por la Liga Villamariense de Fútbol. Además, las autoridades reconstruyeron antecedentes de episodios violentos protagonizados por sectores radicalizados de simpatizantes de ambas parcialidades en distintos cruces entre los mismos clubes.

La resolución menciona tres fechas puntuales en las que se habrían registrado antecedentes: 3 de noviembre de 2024, 19 de abril de 2026 y 14 de junio de 2026. En esa secuencia, describieron enfrentamientos entre hinchas, lanzamiento de proyectiles, lesiones al personal policial, roturas de alambrados perimetrales, daños sobre vehículos públicos y privados, además de la detonación de pirotecnia no autorizada.

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El Boletín Oficial sostiene que esos hechos motivaron actuaciones judiciales por su gravedad y remarca la reiteración de incidentes cada vez que se enfrentan los representativos de ambas entidades. Sobre esa base, la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos, dependiente de la Secretaría de Seguridad Nacional, consideró procedente aplicar la figura de restricción de concurrencia administrativa para impedir la presencia de personas que podrían alterar el orden.

La medida se apoya en normas dictadas en 2017 que todavía siguen vigentes. Ese año, el Decreto 246 reglamentó la Ley del Deporte y habilitó al Ministerio de Seguridad a imponer restricciones de ingreso a espectáculos futbolísticos para personas consideradas un riesgo para la seguridad pública. A partir de esa base, la Resolución 354-E estableció el mecanismo administrativo para aplicar esas prohibiciones. La decisión publicada este 7 de agosto utiliza justamente esa herramienta para impedir por tres años el acceso de los tres involucrados a eventos deportivos en todo el país.

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La resolución de este viernes deja asentado que la prohibición rige para todo evento deportivo en todo el territorio nacional, no solo para los partidos de Alumni y Alem Villa Nueva. Otro punto relevante del texto es que la medida entra en vigencia desde su dictado, lo que implica aplicación inmediata desde la firma de la resolución, más allá de su publicación posterior en el Boletín Oficial.

La actuación también expone el rol del programa Tribuna Segura, una de las herramientas utilizadas por el Estado nacional para controlar el acceso a estadios y detectar personas con restricciones de ingreso. La incorporación de nombres a esos registros permite ejecutar la prohibición en operativos de admisión en canchas y otros eventos deportivos.

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En esta ocasión, la medida fue impulsada inicialmente a partir de un pedido específico realizado por las autoridades de una provincia, aunque el impacto de la decisión abarca y afecta a todo el territorio nacional. La resolución afirma que “es necesario neutralizar e impedir la presencia en el evento de personas que pudieran alterar, en cualquier forma, la reunión deportiva”, aludiendo expresamente a la importancia de evitar cualquier alteración que pudiera perturbar el desarrollo normal de ese encuentro.