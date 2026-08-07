Crimen y Justicia
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Condenaron a 11 años de prisión a un joven por un homicidio cometido durante los festejos de fin de año en Santa Fe

Milton Orlando Lanche, de 24 años, admitió su responsabilidad en el homicidio de Ezequiel Eliseo Cardozo, cometido el 31 de diciembre de 2023 tras una discusión callejera en la ciudad santafesina

La condena a Milton Orlando Lanche fue resuelta en un juicio abreviado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe
La condena a Milton Orlando Lanche fue resuelta en un juicio abreviado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe
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La Justicia de Santa Fe condenó a 11 años de prisión a Milton Orlando Lanche de 24 años por el homicidio de Ezequiel Eliseo Cardozo. El crimen sucedió en la previa del Año Nuevo de 2023 tras una discusión callejera en San Javier. La victima recibió dos puñaladas y murió horas más tarde en el Hospital José María Cullen.

La pena fue impuesta por la jueza Susana Luna en el marco de un juicio abreviado realizado en los tribunales de la capital provincial. La investigación estuvo a cargo de los fiscales Francisco Cecchini y Pablo Lipowy, quienes sostuvieron la acusación por homicidio simple contra el joven.

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El Ministerio Público de la Acusación (MPA) comunicó que Lanche admitió su culpabilidad y consintió tanto la sanción impuesta como la tipificación del delito. Su abogada defensora igualmente aprobó el acuerdo alcanzado. Por otro lado, la familia de la víctima fue informada acerca de la decisión y manifestó estar de acuerdo con la resolución del caso.

El condenado fue arrestado poco después del ataque, en las cercanías del lugar en el que ocurrió el crimen en la ciudad de San Javier. La reconstrucción judicial indicó que al momento de la aprehensión, el hombre tenía en su poder una cuchilla con restos de sangre, elemento que luego fue incorporado a la investigación como el arma utilizada en el hecho.

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Durante una etapa previa del expediente, la defensa intentó sostener que el acusado había actuado en un contexto de legítima defensa, apuntando a reconocer una agresión previa, pero con una reacción que supera los límites permitidos por la ley. Sin embargo, la hipótesis fue descartada en las audiencias preliminares en la sede judicial y prevaleció la acusación de la Fiscalía, que encuadró el hecho como un homicidio simple.

En la resolución final, la magistrada homologó el acuerdo alcanzado por las partes y fijó la condena en 11 años de cumplimiento efectivo. De ese modo, el caso quedó cerrado sin necesidad de un debate oral extenso. El trámite abreviado permitió resolver el proceso con el aval de todas las partes intervinientes, luego de que el imputado reconociera su responsabilidad penal. La sentencia quedó firme en esa instancia y clausuró el expediente judicial abierto por el crimen cometido en la noche del 31 de diciembre.

Reconstrucción del homicidio

El hecho ocurrió el domingo 31 de diciembre de 2023 alrededor de las 23:20 en inmediaciones de Pasaje 21 de Abril y Miquichises, en la ciudad de San Javier, cabecera del departamento homónimo. Según detalló el fiscal Pablo Lipowy al exponer el caso, el crimen sucedió en el marco de una discusión entre Milton Orlando Lanche y Ezequiel Eliseo Cardozo.

Ezequiel Eliseo Cardozo fue trasladado al Hospital José María Cullen, donde murió horas después del ataque
Ezequiel Eliseo Cardozo fue trasladado al Hospital José María Cullen, donde murió horas después del ataque

Durante la secuencia, el ahora condenado llevó a cabo un ataque contra la víctima utilizando un cuchillo como arma, y le causó dos heridas de tipo punzocortante: una de ellas se localizó en la región del tórax y la otra en el abdomen de la víctima. El MPA señaló que Cardozo padeció graves lesiones y, como consecuencia, requirió recibir asistencia médica de manera inmediata.

En la zona había otras personas reunidas a la espera de la llegada del nuevo año. Después del ataque, familiares de la víctima lo auxiliaron y lo trasladaron primero a un centro de salud local. Más tarde, por la gravedad del cuadro, los médicos dispusieron su derivación al Hospital José María Cullen.

Cardozo murió en ese efector de la capital santafesina durante la mañana del 1 de enero de 2024. A pesar de los intentos médicos, el cuadro de Cardozo terminó siendo fatal y perdió la vida alrededor de las 7, varias horas después de la agresión ocurrida en Santa Fe.

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