Con miras al 2027, La Libertad Avanza idea acuerdos para ganar cerca de 70 intendencias en Buenos Aires

Karina Milei junto a Sebastián Pareja y Diego Santilli en el evento de dirigentes realizado en Suipacha, provincia de Buenos Aires

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La Libertad Avanza volverá a armarse el año próximo para competir en cargos provinciales en todo el país. El esquema de alianzas dependerá de cada distrito, pero hay algunos en los que el panorama parece algo más claro. Uno de ellos es la provincia de Buenos Aires, que tiene un mecanismo electoral que le da la victoria a quien más votos saque en la primera vuelta, ya que no existe la posibilidad de un balotaje. Si aspiran a tratar de ganar, los libertarios están forzados a materializar algún tipo de acuerdo.

Y es que quedó muy impregnado en el recuerdo de propios y extraños la experiencia del 2023. Néstor Grindetti (Juntos por el Cambio) y Carolina Píparo (La Libertad Avanza) compitieron por separado por el cargo a gobernador sacando 27% y 25%, respectivamente. Si ambas fuerzas hubieran optado por una alianza, habría existido una chance alta de victoria frente a Axel Kicillof, que ganó aquellos comicios con un 45%.

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Es por ese motivo que La Libertad Avanza no tiene incentivos para no acordar con el PRO en esos comicios. “Debería ocurrir un cataclismo para que eso no ocurra”, afirma una fuente del armado nacional. Con la venia de Karina Milei, el presidente provincial de LLA, Sebastián Pareja, comenzó a tejer conversaciones serias con el titular bonaerense del PRO, Cristian Ritondo, para establecer las primeras bases de un acuerdo.

Sebastián Pareja y Diego Santilli

Ambos ya tienen la gimnasia de haber tenido que colaborar juntos para el armado de la alianza que compitió el año pasado contra el peronismo-kirchnerista. El resultado no fue el esperado: el peronismo de Fuerza Patria obtuvo el 47% de los votos, mientras que la alianza de La Libertad Avanza alcanzó el 34%. En ese entonces, en sectores oficialistas ajenos al armado se cuestionó la forma en la que se realizó el armado, tanto por la elección de los candidatos que encabezaron las listas en las ocho secciones electorales como por no haber acordado con figuras como Pablo Petrecca (Junín), Manuel Passaglia (San Nicolás) y Javier Martínez (Pergamino).

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“A nosotros nos hubiera gustado competir solos sin el PRO para medir nuestra fuerza relativa”, afirma, casi un año después de ese suceso, una de las principales voces de La Libertad Avanza en territorio bonaerense. No se trata de un razonamiento que sea ajeno a lo que indican en el armado nacional, donde en más de una ocasión han marcado que no se arrepienten de la estrategia elegida en otras provincias y donde los libertarios perdieron por un amplio margen. “El 2025 es de construcción interna, el 2027 es para aliarse y ganar”, afirman.

Al margen de las consideraciones particulares sobre las modalidades del armado, los alfiles de La Libertad Avanza comenzaron a armar en la Provincia bajo la expectativa de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, sea el candidato a gobernador. El presidente Javier Milei se lo comunicó personalmente en más de una ocasión. “El Colo” tiene las ventajas de tener un alto conocimiento público y el haber ganado dos elecciones legislativas en territorio bonaerense, entre ellas la del año pasado.

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Ritondo es quien funge como su principal promotor y armador para promocionarlo como cabeza de lista de la boleta bonaerense. Y es que en el PRO no dudan de que no hay otro mejor candidato para poder enfrentar al peronismo-kirchnerista. Allí rechazan cualquier tipo de posibilidad de que Santilli pueda competir para candidato a jefe de Gobierno porteño. Los rumores fueron desmentidos tajantemente por todos los sectores consultados por Infobae.

Solo en ese escenario es que los parejistas más fieles es que continúan realizando un operativo clamor para posicionar al armador como eventual candidato. Incluso, la lógica con la que buscan sugerirla es la siguiente: “Si Santilli encabeza la boleta, LLA podría tener incentivos para poner candidatos en todos los municipios. Con Sebastián como candidato, se podría respetar cada distrito”.

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Hay muchos distritos que podrían sentirse aludidos, incluso Vicente López, el municipio donde mejor le fue a la alianza libertaria-amarilla el año pasado. “Que lo hagan. Si hacen eso ningún intendente del PRO va a acordar con ellos. Es fácil: boleta aparte y ganan igual. No hay nada más difícil que ganarle en su propio distrito a un intendente que mide bien. Si ese es el proyecto al que aspira el Presidente para la Provincia, va a perder”, afirmó una de las voces más importantes del PRO a nivel nacional. Infobae consultó al entorno de Santilli para obtener su opinión, pero no recibió respuestas hasta la publicación del artículo.

Cristian Ritondo en Infobae En Vivo

Lo cierto es que en la mente de Pareja está la idea de realizar acuerdos en decenas de municipios, tanto con el PRO como con el radicalismo que el senador nacional Maximiliano Abad conduce en la Provincia. Ya hubo conversaciones entre ambos en el último tiempo. De todos los distritos correligionarios que hay hoy en día, Pareja tiene la certeza de que quiere competir en municipios históricos como Tandil, donde gobierna Miguel Ángel Lunghi. “A La Libertad Avanza le fue muy bien ahí y nos vemos con chances”, afirman en su entorno.

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Según estimaciones del armado provincial que le concedieron a Infobae, creen que podrían tener chances de imponerse en 70 municipios de la Provincia si es que se rigen bajo un esquema de acuerdos. En cambio, si La Libertad Avanza decide ir por su cuenta en todos los distritos, solo podrían pintar de violeta algo así como 25 municipios.

En diálogo con Infobae, Cristian Ritondo, dio su lectura de cómo viene siendo el acuerdo con los libertarios en Buenos Aires: “El criterio es uno y vale para los dos: en cada municipio va el que mejor mida, con encuestas en la mano. Donde el mejor sea del PRO, lo ponemos nosotros. Donde el mejor sea de LLA, va LLA. Lo que importa es sumar y derrotarlo al kirchnerismo. Eso es lo más importante. El PRO tiene mucho para aportar en esa construcción: estructura, fiscalización y dirigentes que ya conducen”.

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Serán meses de realizar mediciones de cara a lo que será la definición de candidaturas. Aunque para eso falta mucho. Es por esa cuestión que resulta impreciso determinar qué espacio puede quedarse con las cabezas de lista en intendencias o para los Concejos Deliberantes, porque pueden surgir nombres que tal vez no estaban en el radar. Un ejemplo de esto está en Bahía Blanca: La Libertad Avanza quiere que el candidato a intendente sea el basquetbolista y campeón olímpico en Atenas 2004, Juan Ignacio “Pepe” Sánchez. “Estamos convencidos que el año que viene la ganamos”, afirman con entusiasmo desde el armado.