Se complican las paritarias siderúrgicas de la UOM: hay tensiones con los empresarios y diferencias entre sindicalistas

Alberto Biglieri, Roberto Bonetti, Federico Amos y Pablo González

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Se empantanaron las paritarias de la rama siderúrgica de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) ante el rechazo de los representantes sindicales de una oferta salarial de la Cámara Argentina del Acero, pero las negociaciones también se complicaron de manera inesperada porque hay diferencias entre los propios gremialistas.

Ambas partes tuvieron este jueves un nuevo encuentro convocado por la Secretaría de Trabajo para tratar de acordar un aumento en la rama 21 de la actividad, donde desde hace dos años no se pactan incrementos dentro de las instancias de la negociación colectiva.

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La Cámara del Acero, que preside Federico Amos (Acindar), insistió en su propuesta de un 4% de aumento no remunerativo en agosto y otro 4% no remunerativo en noviembre, además de una mejora remunerativa del 81,7%, por pagarse en febrero de 2027 sobre los salarios básicos de julio de 2024, y un bono de 1.500.000 pesos en concepto de retroactividad.

Los delegados paritarios de la UOM fueron designados por el interventor Alberto Biglieri

Los delegados paritarios de la UOM rechazaron esas cifras y reclamaron un aumento del 8% no remunerativo sobre el salario neto de bolsillo por los meses de agosto, septiembre y octubre, y otro 8% no remunerativo para noviembre y diciembre, con el compromiso de incorporarlo a los básicos desde el 1° de enero de 2027.

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Pero esa contraoferta sindical fue descartada por la UOM Villa Constitución, que lidera Pablo González, que tras la audiencia oficial en Trabajo advirtió que “no va a aceptar ninguna de las dos propuestas, ni la formulada por los representantes paritarios ni mucho menos la presentada por la Cámara Argentina del Acero”.

“Entendemos que el planteo de solicitar un 8% desde agosto y otro 8% desde octubre nos deja con un incremento acumulado del 95,10% sobre los salarios de junio de 2024, muy por debajo de la evolución proyectada del IPC hacia diciembre”, afirmó esa seccional de la UOM en un comunicado.

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Pablo González, líder de la UOM Villa Constitución

“Además, la Cámara Argentina del Acero manifestó que, de aceptarse esa propuesta, no reabrirá la discusión para compensar eventuales desfasajes si la inflación supera los porcentajes acordados -agregó-. En consecuencia, quedaríamos con una diferencia estimada entre el 95,10% ofrecido y un REM proyectado del 106,62%, consolidando una pérdida del poder adquisitivo que nuestra seccional no está dispuesta a convalidar”.

Por ese motivo, resaltó la seccional que encabeza González, “Villa Constitución sostiene la necesidad de continuar la negociación con el objetivo de alcanzar un acuerdo que garantice el acompañamiento de la inflación y preserve el salario de los trabajadores”.

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Pese a la tensión en estas negociaciones, la Secretaría de Trabajo fijó una nueva audiencia para el miércoles próximo, a las 14.30, para intentar un acuerdo.

Para el día siguiente, jueves 13, a la misma hora, Trabajo citó a una audiencia a los delegados paritarios y a las cámaras de la rama 17 de la UOM, que corresponde a Mecánica, Electromecánica y Manufactura.

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Federico Amos, presidente de la Cámara Argentina del Acero

Ambas partes se reunieron este martes, pero el encuentro, que se hizo de manera virtual, tuvo momentos de fuertes discusiones cuando los dirigentes de la UOM plantearon a los empresarios un aumento que compense la pérdida de entre 13 y 14 puntos ante la inflación.

Aunque no trascendieron los números, se supo que los representantes sindicales desestimaron las propuestas de las cámaras del sector e hicieron una “última contraoferta” en procura de alcanzar un acuerdo.

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Según fuentes sindicales, cerca del 60% de los trabajadores de la actividad metalúrgica cobra un salario básico de 1.036.390 pesos, una cifra ubicada por debajo de la línea de pobreza.

Alberto Biglieri, interventor de la UOM

El objetivo es actualizar las remuneraciones que quedaron atrasadas después del último acuerdo salarial, firmado en noviembre de 2025. Ese entendimiento contempló mejoras hasta marzo de este año con un incremento acumulado del 14% mediante sumas no remunerativas de 160 mil pesos, que no se incorporaron al básico y profundizaron el desfase.

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La negociación salarial estuvo paralizada por la negativa de la Secretaría de Trabajo a reconocer a los delegados paritarios que fueron nombrados por el interventor judicial de la UOM, Alberto Biglieri. La situación cambió a partir de un fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que avaló la facultad del interventor para discutir paritarias y designar a quienes participen de esas tratativas.

De esa forma pudieron reunirse en la sede de la UOM los delegados paritarios del sindicato Roberto Bonetti (líder de la Seccional Capital), Daniel Martínez (Cañada de Gómez), Adrián Pérez (Quilmes), Enrique Salinas (La Plata) y Edgardo Holstein (San Nicolás), y empresarios de la Cámara Argentina del Acero para discutir los salarios de la rama siderúrgica, por un lado, y de cámaras como ADIMRA, CAMIMA, AFARTE, AFAC, FEDEHOGAR y CAMIMA para hablar sobre aumentos para la rama metalmecánica, por otro.

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Roberto Bonetti, titular de la UOM Capital, es uno de los delegados paritarios del gremio

La situación interna del sindicato se agravó después de que el titular de la UOM, Abel Furlán fue desplazado de su cargo por otro fallo de la misma Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que anuló las elecciones de la seccional Zárate-Campana por diversas irregularidades y esa decisión impactó sobre la conducción nacional del gremio.

El 22 de mayo, los camaristas Víctor Pesino y María Dora González dejaron sin efecto tanto la elección de esa seccional como la elección nacional de autoridades de la UOM, realizada el 18 de marzo, en la que también había sido proclamado ganador Furlán. Al mismo tiempo, dispusieron la intervención del gremio por 180 días y encomendaron a Biglieri la convocatoria a nuevos comicios en Zárate-Campana bajo condiciones que aseguren transparencia y respeto a la libertad sindical.

En una de sus primeras medidas, el interventor presentó ante la Secretaría de Trabajo una nómina de nuevos delegados paritarios para negociar salarios, todos dirigentes enfrentados con la conducción de Furlán.