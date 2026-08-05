Crimen y Justicia
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Un joven fue detenido tras atacar a su expareja y violar una prohibición de acercamiento en Santiago del Estero

La intervención ocurrió en una casa del barrio Tradición, donde una mujer de 31 años denunció amenazas e insultos durante el forcejeo, horas después de una exclusión del hogar dispuesta por la Justicia

El joven de 27 años detenido en Añatuya (Fuente: Diario Panorama)
El joven de 27 años detenido en Añatuya (Fuente: Diario Panorama)
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Un joven de 27 años fue detenido en la ciudad de Añatuya, ubicada en Santiago del Estero, tras violar una prohibición de acercamiento y atacar a su expareja. El episodio de violencia de género derivó en una intervención policial y en medidas de protección para la víctima.

Según informó Diario Panorama, el hecho se registró en una vivienda del barrio Tradición, donde reside una mujer de 31 años con la que el acusado tiene una hija de siete meses. Horas antes del episodio, la Justicia le había notificado al hombre una medida de exclusión del hogar y una restricción de acercamiento, a raíz de un incidente ocurrido durante la tarde del domingo.

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Durante la madrugada del lunes, el sospechoso, que tenía una prohibición de acercamiento, regresó al domicilio e intentó entrar por la zona trasera de la vivienda. Como no logró hacerlo, fue hasta una ventana y exigió que le devolvieran sus pertenencias.

La denuncia de la víctima sostiene que, cuando intentó cerrar la abertura para evitar el contacto, el hombre la sujetó del cuello, la amenazó y la insultó. Esta violenta situación motivó el llamado a la Policía y la posterior intervención de los efectivos.

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Personal de la Comisaría Comunitaria de la Mujer y la Familia Nº 4 acudió al lugar donde redujo al sospechoso y lo trasladó a la dependencia policial. Diario Panorama detalló que luego tomó intervención la fiscal de turno de la Circunscripción Judicial Añatuya.

La funcionaria judicial dispuso la aprehensión del acusado por el supuesto delito de “lesiones leves calificadas por el vínculo”. Eso puede sumarse el análisis judicial del incumplimiento de la restricción de acercamiento que, de confirmarse, podría derivar en nuevas consecuencias y agravar la situación procesal del joven.

Por otro lado, la fiscal ordenó un examen médico para la damnificada y la adopción de medidas de resguardo. Entre esas disposiciones figura la instalación de un botón antipánico para la mujer, en el marco de la protección prevista tras la denuncia.

Otro episodio reciente de violencia de género en Añatuya

En otro episodio que también fue registrado en la localidad de Añatuya durante los últimos días, la policía aprehendió a un hombre luego de que su expareja se presentara ante las autoridades para denunciar que el individuo intentó asfixiarla en el interior de una vivienda ubicada en el barrio Colonia Osvaldo.

La Justicia avanzó sobre la protección de las victimas para reforzar a los acusados
La Justicia avanzó sobre la protección de las victimas para reforzar a los acusados

El episodio ocurrió este lunes pasadas las 13, cuando el acusado llegó al domicilio en aparente estado de ebriedad, comenzó a hostigar a la mujer y luego la agredió físicamente. La víctima logró escapar y pedir ayuda.

De acuerdo con Diario Panorama, efectivos policiales acudieron al lugar tras un llamado a la Sala de Monitoreo, ingresaron con autorización de la propietaria y encontraron al sospechoso dormido en el piso de la vivienda. Al intentar retirarlo, el hombre reaccionó con golpes contra los uniformados, que finalmente lograron reducirlo y aprehenderlo.

La fiscal de turno, Alejandra Sobrero, tomó la decisión de que el sospechoso continuara demorado y en custodia hasta que recuperara completamente la lucidez. Una vez que se verificara que había recobrado esa condición, la fiscal ordenó que se le notificaran las medidas restrictivas que se habían dispuesto con el objetivo de resguardar a la mujer.

En ese contexto, los dos episodios registrados en los últimos días en Añatuya quedaron bajo intervención policial y judicial, con medidas de restricción y resguardo para las mujeres afectadas. Aunque se trata de hechos distintos, ambos casos expusieron nuevas denuncias por violencia de género en la ciudad y derivaron en actuaciones de la Justicia para avanzar sobre la situación de los acusados y reforzar la protección de las víctimas.

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