Imputaron por homicidio al joven que asesinó de una puñalada en el cuello a un hombre en Salta

La fiscal del caso imputó al único sospechoso

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Un joven de 23 años que había sido detenido el domingo pasado como sospechoso del crimen de un hombre de 27 años en Salta, quedó imputado por homicidio simple. La víctima fue hallada con una herida en el cuello que le provocó la muerte en el lugar.

La fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo, titular de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, determinó la acusación formal del principal sospecho que ejecutó el ataque en la esquina de Las Moras y José Ingenieros, en el barrio 9 de Julio. Así lo dio a conocer el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta.

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Tras la audiencia de imputación, Filtrín Cuezzo solicitó que el acusado permanezca en prisión preventiva mientras se cumplen las medidas de investigación dispuestas. La funcionaria del MPF señaló que todas las diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho se encuentran en curso. La Fiscalía no brindó detalles sobre si existía un vínculo entre la víctima y el imputado, en tanto la investigación avanza para esclarecer el móvil del ataque.

La esquina de Bartolomé Mitre y José Ingenieros, en Orán, donde mataron a un hombre

Según estableció la investigación, el imputado habría lesionado a la víctima con un arma blanca en la zona del cuello, lo que le provocó la sección completa de la laringe y la muerte por asfixia mecánica aguda. Una herida de esas características genera la desconexión total de las vías respiratorias altas, con obstrucción masiva por exposición directa de tejidos y sangrado, lo que elimina de forma inmediata la capacidad de ventilar de manera natural.

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El MPF confirmó el mismo domingo del ataque que desplegó un operativo en el que el personal de Criminalística relevó la escena y recolectó indicios. Por su parte, los agentes del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) tomaron testimonios de vecinos y analizaron imágenes de cámaras de seguridad. Esas tareas permitieron identificar y detener al sospechoso en las horas siguientes.

Mataron a un hombre de una puñalada durante una pelea

La víctima falleció en el Hospital San Bernardo

Un hombre de alrededor de 30 años murió apuñalado la noche del martes 28 de julio en el barrio Norte Grande, en la zona sudeste de la ciudad de Salta, tras un enfrentamiento con otra persona. La alerta llegó al Sistema de Emergencias 911 cerca de las 23.30, según informó El Tribuno.

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Los efectivos policiales llegaron al lugar y encontraron a la víctima con vida, pero con una herida de arma blanca. Personal del SAMEC trasladó al herido de urgencia al hospital San Bernardo pero una hora después del ingreso, el centro asistencial confirmó su fallecimiento a causa de las lesiones sufridas.

De acuerdo con El Tribuno, una persona quedó detenida señalada como el presunto agresor. La Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) tomó a su cargo la investigación para reconstruir las circunstancias del enfrentamiento y determinar las responsabilidades en el homicidio. Los investigadores buscan establecer si existió un vínculo previo entre ambos y qué desencadenó la agresión.

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El episodio se suma a un homicidio registrado a principios de julio en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, también en la provincia de Salta. En esa oportunidad, un joven de 26 años murió apuñalado en la intersección de las calles 17 de Octubre y Natalio Roldán durante una reunión en la vía pública que derivó en un enfrentamiento. La Policía detuvo en el lugar a un joven de 22 años que, según los primeros indicios, pertenecía al círculo de amigos de la víctima desde la infancia.

Según medios de la provincia, los presentes bebían en la calle cuando se desató la discusión. Uno de los participantes extrajo un cuchillo y atacó al joven. El informe preliminar de la autopsia determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico por una lesión en la arteria aorta.

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La fiscal Filtrín Cuezzo quedó a cargo de esa investigación y ordenó la intervención de personal de Criminalística y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). El detenido afronta cargos por homicidio simple, aunque fuentes del Ministerio Público Fiscal advirtieron que la carátula podría modificarse a medida que avance la recolección de pruebas.