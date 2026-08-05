Crimen y Justicia
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La Justicia salteña avanza en el caso de las turistas francesas tras los nuevos resultados de ADN

Los magistrados analizaron los estudios genéticos realizados en el laboratorio de la Gendarmería Nacional de Francia y definieron los próximos movimientos en la investigación. Además, solicitaron la apertura de juicio contra dos imputados

Las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni asesinadas en julio de 2011
Las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni asesinadas en julio de 2011
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Los fiscales penales de Salta y una jueza de instrucción de París coordinaron nuevas medidas de investigación tras analizar los resultados de las pericias genéticas realizadas en Francia en el marco de la causa por el doble homicidio de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, asesinadas en julio de 2011 en la Quebrada de San Lorenzo. Los datos arrojados confirmaron fechas sobre los decesos y descartaron perfiles.

La fiscal penal María Luján Sodero, junto a los fiscales Pablo Paz y Daniel Espilocín, integrantes de la Unidad Fiscal creada por resolución de la Procuración General para investigar el caso, mantuvieron una videoconferencia con la jueza de instrucción de París, Emmanuelle Robinson. El encuentro, enmarcado en la cooperación judicial internacional activa entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta y las autoridades judiciales francesas, tuvo como punto central el análisis de los estudios genéticos realizados en el laboratorio de la Gendarmería Nacional de Francia, según informó el MPF salteño.

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Este procedimiento había tenido lugar los primeros días del mes de julio con el fin de profundizar el análisis de pruebas recolectadas en la causa original y avanzar con las pesquisas que siguen abiertas, como por ejemplo las dudas sobre la responsabilidad de algunos condenados e irregularidades. El mismo se ejecutó en el país europeo a partir de la denuncia presentada por Jean-Michel Bouvier, padre de Cassandre, quien señaló ante los tribunales parisinos que habrían existido presiones políticas e institucionales durante la investigación original en Argentina, de acuerdo con lo indicado por El Tribuno.

Turistas francesas: la fiscalía pidió continuar con la investigación
El procurador Pedro García Castiella

El mismo portal añadió que durante la videoconferencia, los fiscales salteños también pusieron al tanto a Robinson sobre el avance de las causas conexas en las que se encuentra imputado personal policial por falsedad ideológica y apremios ilegales, expedientes que quedaron bajo la órbita de la misma Unidad Fiscal por disposición del Procurador General, Pedro García Castiella.

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Este último precisó días atrás que el informe remitido desde Francia aportó dos conclusiones centrales. La primera es la confirmación de que ambas jóvenes murieron el mismo día en que ingresaron a la Quebrada de San Lorenzo, un dato que fortalece la reconstrucción de la secuencia del crimen.

La segunda es que los dos perfiles de ADN sobre los que durante años se sostuvo que no habían sido investigados no guardan relación con la escena del crimen. “Creo que esos son los dos aportes más importantes del informe. Y, además, este intercambio con los especialistas franceses nos confirma que estamos transitando un camino correcto para llegar a la verdad”, sostuvo García Castiella, de acuerdo con El Tribuno.

El fiscal Paz presentó la acusación formal contra Walter Omar Mamani y contra Juan de Dios Solano
El fiscal Paz presentó la acusación formal contra Walter Omar Mamani y contra Juan de Dios Solano

En paralelo, el fiscal Paz presentó la acusación formal y solicitó la apertura a juicio contra Walter Omar Mamani, imputado por falsedad ideológica de instrumento público en concurso real por dos hechos, y contra Juan de Dios Solano, señalado como presunto coautor del mismo delito. La investigación busca determinar si durante un procedimiento policial realizado en agosto de 2011 se documentó falsamente el hallazgo de un arma que luego fue incorporada al expediente por el crimen de las turistas. Esa maniobra habría terminado vinculando y procesando al propietario de la vivienda allanada, Raúl Sarmiento, desviando el foco de la pesquisa.

La hipótesis de los investigadores apunta a establecer si esas acciones respondieron a una estrategia deliberada para obstaculizar el esclarecimiento de uno de los casos más resonantes de la historia judicial del norte argentino, y si se produjeron en un contexto de interferencia política e institucional, tal como denunció Jean-Michel Bouvier ante la justicia francesa.

La videoconferencia entre el equipo fiscal salteño y la magistrada Robinson permitió definir los próximos pasos de la cooperación en ambas jurisdicciones. La causa acumula quince años desde el crimen y tiene un único condenado, Gustavo Lasi, mientras las nuevas líneas de investigación permanecen abiertas tanto en Salta como en París.

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