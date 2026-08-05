Sin unidad ni elecciones: aumentan los conflictos en los PJ de Salta y Jujuy y el peronismo se divide

Los PJ del norte vuelven a estar en conflicto. Ruptura, enfrentamientos y reproches en el partido

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En algunas provincias del país la realidad del peronismo es un reflejo de la situación que tiene el espacio a nivel nacional. Hay una fragmentación muy marcada de los sectores, una expectativa baja de que la unidad sea posible y un enfrentamiento territorial que divide el pasado, el presente y el futuro de la fuerza política y de los principales dirigentes que la componen.

En el norte, especialmente en los PJ de Salta y Jujuy, el intento de unidad, vía elecciones internas, fracasó. Tampoco hubo consensos para renovar las autoridades. Los interventores judiciales proclamaron listas únicas. Ambas, con nombres propios vinculados, directa o indirectamente, al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. El salteño es uno de los rivales más acérrimos de Cristina Kirchner y uno de los mandatarios opositores con mayor relacionó con el gobierno de Javier Milei.

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El último domingo en Salta hubo un proceso electoral trunco. El interventor José Luis Napoleón Gambetta designó al actual secretario, con rango de ministro, de Relaciones Internacionales del gobierno de Salta, Julio Argentino San Millán, como nuevo presidente del PJ local. Fue este fin de semana, frente a un duelo que no existió. Porque hubo una sola lista presentada y fue la apadrinada por el gobernador salteño.

La intervención y la designación de un nuevo presidente del partido son dos triunfos de Sáenz consecutivos. Sobre todo teniendo en cuenta que tanto el interventor como el nuevo presidente son cercanos a él. El primero es un hombre de estrecho vínculo con su actual jefe de Gabinete y de larga relación con él y el segundo un ministro en funciones. El Gobernador ha dejado entrever con claridad su poder de fuego en la provincia y ha logrado despojar a Cristina Kirchner del partido en el ámbito local, uno de sus objetivos más vociferados.

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El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, hizo sentir su poder en el norte argentino y se quedó con el control del PJ provincial

El sector que reporta al PJ Nacional, encabezado por Juan Manuel Urtubey y Pablo Kosiner, no presentó una lista, ya que tienen en proceso una apelación a la intervención judicial dispuesta por la jueza federal María Servini. Está hecha ante la Cámara Nacional Electoral (CNE), que aún no emitió su fallo. Por eso, consideraron incongruente participar de un acto eleccionario mientras el reclamo judicial está pendiente. Hubiese sido, según su postura, desligitimar el proceso en la justicia electoral.

“Todo el proceso electoral fue convocado y desarrollado sin que la decisión que dio origen a la intervención se encuentre firme, circunstancia que compromete su legitimidad política. La existencia de una única lista no puede presentarse como una demostración de unidad. Por el contrario, refleja la falta de confianza que este proceso generó en amplios sectores del justicialismo salteño”, indicaron, en un comunicado, los representantes del sector opositor a Sáenz del peronismo salteño.

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El comunicado de Fuerza Patria apuntó directamente contra Sáenz y los legisladores nacionales que responden al Gobernador y que son parte del peronismo. “Quienes hoy pretenden conducir el partido pertenecen a un espacio político que se ha definido públicamente por su actitud colaboracionista con el presidente Javier Milei, cuyos legisladores nacionales acompañaron las principales leyes impulsadas por el Gobierno nacional”, señalaron.

Saénz se anotó una victoria en la disputa política provincial y se quedó con el sello del PJ, que muy probablemente pase a estar dentro de su partido provincial, sobre todo cuando llegue el momento de las elecciones el año que viene, donde intentará ir por su tercer mandato. Mostró su poder y su capacidad de hacer política en el territorio que gobierna.

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Urtubey y Kosiner recorren la provincia y trabajan en una alternativa peronista para el 2027

La vocación del mandatario ya le valió cuestionamientos de distintos sectores de la oposición local, debido a que fue él quien achicó los mandatos de tres a dos períodos. Ahora, tratará de luchar por la interpretación de un artículo de la Constitución, donde marca que la puesta en vigencia de la reforma será a partir del primer período de gobierno. Sánz cuenta el segundo mandato como el primero, ya que la reforma fue realizada en los primeros cuatro años de gestión.

Urtubey y Kosiner, que son las cabezas visibles de la oposición a Sáenz, tienen decidido dejar de lado lo sucedido en el PJ Salta y seguir adelante con la construcción de una alternativa para el año que viene. Ambos acumulan recorridas por distintos pueblos de la provincia y quieren quedar parados como una opción anti Milei para el momento de la elección.

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En lo que respecta al PJ Jujuy, la junta electoral del partido rechazó la lista encabeza por Rubén Rivarola, un histórico del peronismo jujeño, por considerar que había varias inconsistencias. La elección está dispuesta para el 30 de agosto. Sin margen para presentar una nueva lista por parte de otros sectores, el camino quedó allanado para que se quede con la presidencia del partido Carlos de Aparici, nombre propuesto por la senadora nacional Carolina Moisés.

Frente a la resistencia para que ella sea la candidata de la unidad, la legisladora había propuesto a De Aparici como un nombre para sellar un acuerdo con el sector de Rivarola, donde también están otros dos históricos del peronismo como Guillermo Jenefes y Guillemo Snopeck. Pero esa opción no prosperó. Y tampoco hubo competencia, porque solo quedó una lista en pie.

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La senadora jujeña Carolina Moisés, aliada de Sáenz, fue una de las ganadora en la discusión de los PJ provinciales

La junta electoral consideró que los incumplimientos fueron por faltas que son sustanciales. Si bien hay margen para corregir, todo indica que el sector Rivarola no participará de los comicios. La caída de la lista habilitó una nueva etapa de conflicto entre los sectores internos del peronismo. El esquema que quedó afuera apunta contra Moisés, a quien acusan de ser funcional al gobierno de Milei y de operar para bajar la lista de Rivarola. Aseguran que estaban las condiciones para afrontar una disputa interna

La senadora es parte del esquema político que también integran el gobernador Sáenz, y los mandatarios Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Esa mesa política quedó fortalecida respecto a la representación en los PJ provinciales , pero el peronismo quedó dividido, encapsulado en un conflicto latente y sin capacidad de ordenamiento de cara al año electoral. Una foto más de la realidad política de un partido que no logra salir de sus internas inagotables.

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