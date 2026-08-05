Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania: al menos 15 muertos y 44 heridos

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Una nueva ola de ataques con misiles y drones lanzados por Rusia causó la muerte de al menos 15 personas y dejó heridas a otras 24 en la capital ucraniana, Kiev, y su región durante la noche del martes y la madrugada de este miércoles. Este bombardeo se suma a los más reciente en una serie de ofensivas mortales del Kremlin contra territorio ucraniano.

Periodistas en la ciudad reportaron explosiones poco después de la medianoche, luego de que la fuerza aérea ucraniana advirtiera sobre la llegada de misiles balísticos. Uno de ellos describió la presencia de humo negro y el persistente olor a quemado en el aire horas después del ataque.

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Bomberos trabajan en el lugar de un ataque con misiles rusos, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en la región de Kiev, Ucrania, el 5 de agosto de 2026 (REUTERS/Anatolii Stepanov)

La administración militar de Kiev confirmó que los misiles y drones impactaron edificios residenciales y almacenes. “El enemigo está atacando una vez más deliberadamente a personas e infraestructura civil”, señaló la institución en un comunicado difundido en Telegram. En Kiev, el ataque provocó incendios en cuatro distritos, y dejó una mujer muerta y al menos 24 personas heridas.

En la región de la capital, las autoridades informaron de 14 fallecidos y más de 20 heridos en las zonas aledañas. “La región de Kiev ha sufrido esta noche uno de sus ataques enemigos más trágicos”, escribió Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar regional.

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Se eleva humo en la ciudad durante un ataque con misiles rusos, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Kiev (Ucrania), el 5 de agosto de 2026 (REUTERS/Vladyslav Sodel)

La nueva ola de ataques se suma a otras incursiones nocturnas recientes: el sábado, bombardeos rusos sobre Kiev y sus suburbios dejaron 10 muertos y más de 30 heridos, mientras que drones ucranianos hundieron un buque portacontenedores ruso en el Mar Negro. En los últimos meses, Ucrania solicitó a sus aliados el suministro de más interceptores Patriot de fabricación estadounidense, a medida que Rusia incrementa el uso de misiles balísticos más de cuatro años después del inicio de la invasión a gran escala.

El edificio de un almacén de supermercado arde tras un ataque con misiles rusos, en medio de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Kiev (Ucrania), el 5 de agosto de 2026 (REUTERS/Gleb Garanich)

Un análisis de la agencia AFP indicó que tanto Rusia como Ucrania intensificaron sus ataques de largo alcance en las últimas semanas, con Rusia duplicando el uso de misiles en julio. El empleo de drones se volvió habitual y Ucrania incrementó sus bombardeos contra infraestructuras, incluidas instalaciones de petróleo, gas y logística en territorio ruso.

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Agentes de policía y un guardia de seguridad en el lugar donde se construye un almacén de supermercado alcanzado por un ataque con misiles rusos, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Kiev (Ucrania), el 5 de agosto de 2026 (REUTERS/Gleb Garanich)

Cinco personas murieron y otras diez resultaron heridas el martes por la mañana en la región de Moscú, en una ofensiva de Kiev dirigida a almacenes del gigante ruso de comercio electrónico Wildberries. El alcalde de Moscú informó que las defensas aéreas rusas interceptaron y destruyeron al menos diez drones que se dirigían hacia la capital. El gobernador de Tula, al sur de la capital, reportó que las defensas destruyeron 107 drones ucranianos durante la noche, con daños en dos edificios de apartamentos y un incendio en una instalación logística de Wildberries.

La empresa, a la que Ucrania acusa de almacenar piezas de drones y colaborar con el Ejército ruso, ordenó una “evacuación preventiva”. Mientras tanto, Kiev expresó indignación por un vídeo que muestra a un hombre perseguido por un dron en Kherson, hecho al que calificó como una “caza” deliberada de civiles.

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Bomberos trabajan en un centro logístico de la tienda en línea ucraniana Rozetka tras ser alcanzado durante una noche de ataques rusos con misiles y drones, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en la región de Kiev, Ucrania, el 5 de agosto de 2026 (REUTERS/Thomas Peter)

Los observadores de derechos humanos de la ONU alertaron por el aumento de víctimas civiles, que alcanzó su nivel más alto desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó que la falta de interceptores de misiles balísticos “solo anima a Rusia a lanzar ataques que cuestan vidas humanas”. La semana pasada, Zelensky se reunió con el presidente estadounidense, Donald Trump, para solicitar licencias que permitan la producción de sistemas Patriot en Ucrania.

Rusia declaró que el ataque del sábado tenía como objetivo industrias del complejo militar-industrial y centros logísticos. Entre los edificios dañados en Kiev se encuentran la embajada de Lituania y un edificio residencial de cinco plantas.

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(Con información de EFE)