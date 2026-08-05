Crimen y Justicia
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Motochorros asesinaron a tiros a un policía de la Ciudad durante un robo en Merlo

El ataque ocurrió este martes por la noche en la localidad de Libertad. Los testigos contaron que hubo al menos 10 disparos. Jorge Macri calificó a los autores como “asesinos de m...” y aseguró que serán capturados

El ataque se produjo en la intersección de la calle Helvecia y Ruta 21 en la localidad de Libertad, Merlo
El ataque se produjo en la intersección de la calle Helvecia y Ruta 21 en la localidad de Libertad, Merlo
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Un oficial de Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue asesinado a tiros este martes cerca de las 20 horas en el partido de Merlo, cuando dos delincuentes en moto intentaron robarle sus pertenencias.

El agente identificado como Ariel José Luis Martínez estaba de franco de servicio y había conducido hasta la zona oeste del Conurbano bonaerense para buscar a su pareja en una parada de colectivo. A los pocos minutos, dos motochorros los emboscaron en el cruce de la calle Helvecia y la Ruta 21 en la localidad de Libertad.

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El hecho ocurrió a pocos metros de la cancha del club Atlético Ferrocarril Midland, alrededor de las 19.50. Según informó Crónica TV, el Oficial Mayor dio la voz de alto lo que provocó el inicio de los disparos. Uno de los proyectiles dio en el pecho del hombre de 32 años lo que le causó la muerte en el lugar.

La agencia Noticias Argentinas informó que personal de la Comisaría 4ta de Merlo llegó al lugar y encontró al oficial tendido en la vía pública. Poco después, profesionales del SAME confirmaron el deceso. Ambos individuos escaparon dejando en el lugar la moto del agente.

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Un testigo que intentó auxiliar a Martínez relató al mismo medio que hubo al menos 10 disparos. “Iba caminando para esa esquina cuando escuché varios disparos. Vimos la secuencia de que el muchacho cae y cuando cayó nos acercamos para ayudarlo. Cuando llegó su mujer se encontró con esta situación”, describió. Otro vecino que se encontraba en una estación de servicio cercana también escuchó las detonaciones: “Pensábamos que eran las motos, y lamentablemente me cuentan que se habían enfrentado”, indicó también a Crónica TV.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno de Morón, que trabaja junto a la Comisaría 4ta de Merlo en la recolección de pruebas. El agente se desempeñaba en la Comisaría Vecinal 15 A de la Policía de la Ciudad, con sede en el barrio porteño de Chacarita.

El descargo de Macri

Posteo de Jorge Macri en X
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, apuntó contra los asesinos (Captura: @jorgemacri)

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reaccionó al crimen con una publicación en su cuenta de la red social X en la que calificó a los autores del hecho como “asesinos de m...” y anticipó que serían capturados.

“Otra vez un Policía de la Ciudad asesinado en el Conurbano. No podemos seguir aceptando un garantismo asesino que solo cuida a los delincuentes”, escribió el jefe de Gobierno, quien además pidió que los responsables no queden en libertad una vez detenidos y expresó sus condolencias a la familia del oficial caído.

Por su parte, la cuenta oficial de la Policía de la Ciudad también se pronunció en la misma red social. Mediante un sentido mensaje agradeció al agente caído: “Reconocemos con respeto su dedicación y servicio en favor de la comunidad y esperamos que la Justicia actúe rápidamente. Que descanse en paz”, publicó la fuerza en homenaje al agente caído.

Posteo de La Policía de la Ciudad en X
Los agentes de fuerza en la que se desempeñaba el Oficial Mayor, Ariel José Luis Martínez, lo despidieron a través de un sentido mensaje en X  (Policía de la Ciudad)

El crimen del policía de la Ciudad en Merlo se produce en un contexto en el que el Conurbano bonaerense registra una serie de ataques letales contra efectivos de distintas fuerzas.

Dos semanas antes, el cabo Cristian Alberto Gerez, de 36 años, integrante de la Policía Federal Argentina (PFA), fue asesinado por dos adolescentes de 14 y 15 años en Loma Hermosa, partido de General San Martín, durante un asalto con arma de fuego.

Los menores usaron un arma calibre .22 y dispararon dos veces contra Gerez —uno en la cabeza y otro en el codo— luego de que el cabo intentara resistir el robo de su moto y su pistola reglamentaria. En la escena se levantaron dos vainas servidas y la víctima no llegó a desenfundar su arma.

Tras el crimen, los sospechosos huyeron unos cinco kilómetros en moto hasta el asentamiento Villa Curita y luego se desplazaron hacia Costa Esperanza, donde quemaron parte de la ropa y una de las motos para eliminar rastros.

El mayor de los acusados, de 15 años, tenía pedido de captura por robo agravado con arma y tentativa de homicidio en una causa anterior. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de San Martín, a cargo de la fiscal Silvia Sorrentino, imputados por robo agravado y homicidio agravado criminis causa. Fueron trasladados a un centro de recepción para menores.

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