Con ejercicios de fuego real y simulacros para civiles, Taiwán inició las maniobras militares Han Kuang ante la presión del régimen chino

En esta imagen de archivo, un soldado taiwanés sostiene una bandera de Taiwán cerca de un grupo de soldados con marcas rojas en sus cascos porque se harán pasar por enemigos durante las maniobras anuales Han Kuang (AP Foto/Chiang Ying-ying, archivo)

Guardar

El Gobierno de Taiwán inició este miércoles las maniobras militares Han Kuang, los mayores ejercicios castrenses del año, con el objetivo de preparar a sus fuerzas armadas y a la población civil ante una eventual invasión del régimen chino. Las prácticas, que se extenderán hasta el 14 de agosto, incluyen escenarios de combate, despliegues de reservistas, simulacros de ataque aéreo, pruebas sobre la infraestructura de comunicaciones y ejercicios destinados a fortalecer la capacidad de respuesta de toda la sociedad.

Las maniobras comenzaron en un contexto de creciente presión militar de Beijing sobre la isla, que China considera parte de su territorio y cuya incorporación no descarta lograr por la fuerza. En los últimos años, el Ejército chino incrementó el despliegue de aviones de combate y buques de guerra alrededor de Taiwán, además de ampliar las operaciones de la guardia costera en la denominada “zona gris”, con acciones de presión que no alcanzan el nivel de un conflicto armado.

PUBLICIDAD

Durante la primera jornada del ejercicio, decenas de reservistas se desplegaron sobre una playa frente al estrecho de Taiwán y realizaron prácticas de tiro con fusiles de asalto fabricados en la isla. El entrenamiento recreó la defensa de un sector costero considerado como uno de los posibles puntos de desembarco de fuerzas chinas en caso de una invasión.

Un alto funcionario de Defensa, que habló bajo condición de anonimato con AFP, explicó que el propósito de las maniobras consiste en acercar el entrenamiento a situaciones reales de combate.

“En los últimos años, hemos insistido constantemente en que el ejercicio Han Kuang debe asemejarse lo más posible a escenarios de combate reales, para que, incluso sin experimentar la guerra directamente, nuestras unidades puedan poner a prueba sus capacidades operativas reales”, afirmó.

PUBLICIDAD

Durante la primera jornada del ejercicio, decenas de reservistas se desplegaron sobre una playa frente al estrecho de Taiwán y realizaron prácticas de tiro con fusiles de asalto fabricados en la isla (REUTERS)

Una de las principales novedades del ejercicio consiste en la descentralización del mando y control. Las autoridades militares buscan que los comandantes desplegados sobre el terreno puedan adoptar decisiones operativas sin depender de instrucciones provenientes de la cadena superior de mando, con el objetivo de acelerar la respuesta frente a una situación de combate.

El programa también incorpora operaciones conocidas como “cadena de ataque” mediante el uso coordinado de drones. Según el funcionario de Defensa, el esquema contempla “drones de reconocimiento y drones de ataque que operan conjuntamente con otros medios de ataque”, como parte de una estrategia destinada a fortalecer la capacidad ofensiva y defensiva de las fuerzas taiwanesas.

PUBLICIDAD

Taiwán impulsó en los últimos años una modernización de su estrategia militar basada en una guerra asimétrica. Esa política prioriza la adquisición de sistemas de menor tamaño y mayor movilidad, entre ellos drones, con la intención de compensar la superioridad numérica y material del Ejército chino.

En paralelo a las operaciones militares, el Gobierno organizó simulacros de resiliencia urbana dirigidos a preparar a la población frente a una guerra o un desastre natural. Como parte de esas actividades, la velocidad de internet móvil se reducirá durante treinta minutos en varias regiones del centro y norte de la isla durante los ejercicios de ataque aéreo, con el propósito de exponer a los ciudadanos a posibles interrupciones de las comunicaciones.

PUBLICIDAD

Un sistema de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS) se exhibe en un parque durante el ejercicio militar anual Han Kuang (REUTERS/Ann Wang)

Las maniobras también contemplan el despliegue conjunto de la Armada y de la Guardia Costera para escoltar suministros esenciales durante una simulación de bloqueo marítimo chino en aguas ubicadas al este de Taiwán. Además, las autoridades evaluarán la capacidad de fábricas movilizadas para sostener la producción durante un conflicto y pondrán a prueba planes para la reubicación de instalaciones industriales militares y civiles.

El presidente Lai Ching-te sostuvo el martes que el fortalecimiento de la defensa constituye una prioridad frente al escenario regional. “A medida que el autoritarismo del PCCh (Partido Comunista Chino) continúa expandiéndose, el terror rojo también se está extendiendo a todos los rincones del mundo”, declaró durante un foro de seguridad.

PUBLICIDAD

El mandatario agregó que “seguiremos mejorando nuestra defensa nacional y construyendo una defensa y resiliencia que involucre a toda la sociedad”.

La política de defensa también ocupa un lugar central en el debate interno. Bajo una fuerte presión de Estados Unidos para elevar el gasto militar, el Gobierno de Lai se comprometió a incrementar el presupuesto de defensa hasta el equivalente al cinco por ciento del producto interno bruto para 2030.

Sin embargo, el Ejecutivo mantiene diferencias con la oposición, que controla el Parlamento, respecto del monto destinado al fortalecimiento de las capacidades militares. En mayo, el Kuomintang (KMT) y el Partido Popular de Taiwán aprobaron un presupuesto especial de defensa por 25.000 millones de dólares, cifra que representó un recorte de aproximadamente un tercio respecto del proyecto presentado por el gobernante Partido Democrático Progresista.

PUBLICIDAD

El presidente Lai Ching-te sostuvo el martes que el fortalecimiento de la defensa constituye una prioridad frente al escenario regional (REUTERS)

La reducción también afectó recursos que el Gobierno pretendía destinar a la producción nacional de drones y a otros programas orientados a reforzar la defensa de la isla. Mientras tanto, los legisladores continúan analizando nuevas iniciativas para financiar inversiones multimillonarias en sistemas aéreos no tripulados.

El ministro de Defensa, Wellington Koo, aseguró que las Fuerzas Armadas continuarán perfeccionando su preparación. “El entrenamiento siempre se puede mejorar”, afirmó.

El funcionario concluyó: “Por lo tanto, continuaremos entrenando con diligencia e intensidad, para estar plenamente preparados en tiempos de paz y ser capaces de llevar a cabo nuestras misiones en tiempos de guerra”.

PUBLICIDAD

(Con información de AFP)