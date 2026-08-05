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Ira en el Gobierno con Villarruel por el gesto con la kirchnerista Sagasti: el impacto en la sesión por la Ley de Tierras

En la Casa Rosada confían en contar con el quórum necesario y afirman que, para sumar el tema a una sesión ya iniciada en cuarto intermedio, requieren dos tercios de los votos

La vicepresidenta Victoria Villarruel (Foto: REUTERS/Matias Baglietto)
La vicepresidenta Victoria Villarruel (Foto: REUTERS/Matias Baglietto)
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En el Gobierno estallaron en ira, una vez más, contra Victoria Villarruel. Ahora, el motivo fue el decreto a través del cual hizo lugar, anoche, al pedido de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti para poder votar a distancia en la sesión del jueves, donde el oficialismo busca debatir la ley de Propiedad Privada y en particular aprobar los controversiales cambios en la ley de Tierras.

La decisión de la vicepresidenta complica los planes de La Libertad Avanza siquiera de poder alcanzar el quórum, que ya estaba difícil. Y si bien Patricia Bullrich busca transmitir tranquilidad, en el oficialismo algunos alfiles empiezan a preocuparse.

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El tema se discutió en la mesa política de ayer en la Casa Rosada, liderada por Karina Milei, de la que participó Bullrich. Y, al terminar, en Balcarce 50 se mostraron confiados. Esto, hasta que pasadas las 19, Villarruel formalizó el decreto de la discordia.

Aunque Villarruel sometió la decisión final sobre Sagasti al pleno del cuerpo, en Casa Rosada trinaron con el gesto político que le hizo la vice a la oposición. El oficialismo tiene previsto avanzar este jueves con el tratamiento y la votación de la postergada y ya varias veces reformulada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo capítulo más controversial reforma la ley de Tierras.

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votación Presupuesto 2026 Senado - Anabel Fernández Sagasti
La senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti (Foto: Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado)

Nos cambia el reglamento por decreto. Con esto puede decidir cualquier cosa”, se quejaron, casi sorprendidos, cerca de Patricia Bullrich.

En la Casa Rosada, confiados en lo que les dice Bullrich desde la Cámara alta, se mostraron confiados y descartaron que exista margen para que la habilitación a Sagasti prospere. Pero otros deslizaron que ya sin ese traspié estaban complicados siquiera para sesionar.

La senadora mendocina, por recomendación médica (cursa un embarazo de 32 semanas), no puede viajar desde su provincia a Buenos Aires para participar de manera presencial de la votación. Para eso pidió una excepción y ahora se abren varias posibles intervenciones del reglamento sobre la posibilidad de incluir este tópico en el temario (dado que es una sesión que empezó la semana pasada y pasó a un cuarto intermedio) y con que mayoría podría incluirse (o no).

Tienen que alcanzar los dos tercios (para incluirlo) y no los tiene”, sostuvieron con firmeza en La Libertad Avanza, en referencia a la mayoría especial que —según el reglamento— haría falta para incorporar una modificación de este tipo a una sesión ya en curso.

Conferencia de Patricia Bullrich en el Senado por la Ley de Tierras
Patricia Bullrich presentó los cambios en el proyecto acordado con los aliados

En la oposición, sin embargo, relativizaron esa lectura: aseguraron que, al tratarse de una cuestión reglamentaria y no de fondo, podría resolverse sin necesidad de que forme parte del temario original de la sesión.

En el oficialismo insisten en que ya cuentan con los 37 votos necesarios para sesionar. Pero no todos en el bloque comparten ese optimismo: “No estamos seguros”, deslizó una alta fuente libertaria, en un termómetro que anticipa una negociación tensa hasta último momento.

El Gobierno viene de enfrentar una serie de derrotas en torno a propiedad Privada, uno de los proyectos estrella de Federico Sturzenegger que genera fuertes resistencias en el PJ, la UCR, y el kirchnerismo, además de la Coalición Civica, donde llaman a la iniciativa “de Extranjerización” y aseguran que está hecha a medida de magnates tecnológicos como Peter Thiel, entre otras acusaciones.

Milei hizo lo posible para que la sesión prospere. Por caso, adelantó su viaje a Ecuador para evitar que la vicepresidenta pudiera acompañar la resistencia opositora en una eventual votación muy reñida. Pero hay dudas sobre lo que harán senadores que por ahora se guardan la última palabra para el último minuto a la espera de lograr mejoras para sus propios intereses en las negociaciones.

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