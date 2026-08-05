Desbarataron un hotel usurpado en Córdoba que funcionaba como punto de venta de drogas y hay un detenido

La Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó dos allanamientos en la ciudad de Río Ceballos para desbaratar un punto de venta

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Tras varios meses de investigación, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas que funcionaba en un ex hotel usurpado en Río Ceballos, provincia de Córdoba. Durante el operativo, detuvieron a un hombre y el secuestro de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y elementos para el fraccionamiento de estupefacientes.

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba, los procedimientos se realizaron en dos inmuebles de barrio Centro, uno ubicado sobre calle Colombres s/n y el otro en Lestache al 100. El operativo estuvo dirigido a desarticular una presunta maniobra de comercialización de drogas al menudeo y detuvieron a un hombre mayor de edad por presunta Comercialización de Estupeficientes.

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El dato que concentró la atención de la investigación fue el lugar donde funcionaba el punto de expendio. De acuerdo con el reporte oficial, el sitio desbaratado era un ex hotel usurpado por el investigado, una situación que sumó un componente extra al expediente por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737. La ubicación del inmueble también apareció como un elemento relevante para la causa, ya que se encontraba a una cuadra de la terminal de ómnibus de la ciudad y a poca distancia de una institución educativa.

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana, además de efectivo y objetos de interés para la pesquisa. El Ministerio Público Fiscal de Córdoba indicó que las autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno dispusieron el traslado del aprehendido y la remisión de los secuestros a sede judicial, en el marco del avance de la causa.

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Detuvieron a un hombre por presunta Comercialización de Estupefacientes

El expediente avanzará ahora en sede judicial, con foco en establecer el alcance de la presunta maniobra de venta de estupefacientes y en incorporar como prueba el material secuestrado durante los allanamientos.

El caso volvió a instalar una escena que se repite en distintos expedientes por narcomenudeo en la provincia: puntos de venta montados en inmuebles precarios, viviendas tomadas o domicilios usados como fachada para la comercialización de estupefacientes. En este tipo de causas, los inmuebles suelen cumplir un papel clave dentro de la maniobra investigada, como lugares de resguardo, fraccionamiento y venta.

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En ese marco, los investigadores suelen apuntar a desarmar esquemas de venta de escala barrial, con domicilios o inmuebles adaptados para el acopio, el fraccionamiento y la distribución de sustancias. La información oficial sobre el procedimiento en Río Ceballos ubicó el foco en esa lógica, con dos puntos allanados dentro del radio céntrico de la ciudad y un sospechoso detenido.

Otro operativo en Córdoba

Durante otro operativo realizado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico, se llevó adelante un allanamiento sobre calle José Superi s/n, en barrio Los Paraísos, tras varios meses de investigación. Un hombre mayor de edad fue detenido y se lograron secuestrar 110 dosis de cocaína, dos motocicletas y otros elementos relacionados con la causa.

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El parte oficial indicó que el sospechoso comercializaba estupefacientes mediante venta directa desde su domicilio y utilizaba como fachada un expendio de bebidas. Además, efectuaba entregas bajo la modalidad de delivery. Según informó el MPS, el aprehendido preparaba las dosis en el momento de cada transacción. La causa quedó bajo supervisión de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno.

Tanto el operativo de Río Ceballos como el de Los Paraísos avanzaron sobre puntos de venta al menudeo detectados tras una pesquisa realizada durante varios meses y permitió reunir los elementos necesarios para avanzar con los allanamientos. A partir de esas tareas, las autoridades lograron identificar los inmuebles bajo sospecha y desarticular el punto de venta que operaba en la ciudad.

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