Bullrich cuestionó a Villarruel por habilitar a Fernández Sagasti a participar de la sesión: “Es un mamarracho jurídico”

La senadora libertaria remarcó que la decisión tomada por la vicepresidenta contradice el reglamento del Senado (Gentileza: A24)

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A un día de la sesión donde se tratará la Ley de Tierras, la senadora Patricia Bullrich reprochó la decisión de la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, de habilitar la participación virtual de la kichnerista Anabel Fernández Sagasti, quien envió una petición por presentar complicaciones para viajar hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a causa de su embarazo.

“Lo que hizo Villarruel es un mamarracho jurídico”, apuntó la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), tras conocerse la habilitación expedida por la titular de la Cámara Alta. Por este motivo, denunció que el permiso brindado no estaría avalado por el reglamento.

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En línea con esto, Bullrich explicó que “en ningún lugar del reglamento dice que una persona puede votar de manera virtual”. Asimismo, puso como ejemplo la situación de la senadora chubutense del PRO, Andrea Cristina, quien había solicitado la licencia por maternidad y se ausentó en el recinto.

Durante una entrevista para A24, la senadora libertaria aseguró que “no es nadie para autorizarla” y que “no puede cambiar el reglamento de la Cámara”. Por esta razón, consideró que la presidenta del Senado avanzó “como si estuviera autorizando por decreto el cambio de la Constitución”.

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Bullrich aseguró que este miércoles visitará a Villarruel (NA)

En este sentido, Bullrich argumentó que el reglamento establece que la única modalidad de votación es presencial y remarcó que cualquier cambio requiere la tramitación de un proyecto y la aprobación por los dos tercios del cuerpo. “Para votar hay que cambiar el reglamento. Para cambiar el reglamento tiene que haber un proyecto de cambio del reglamento”, explicó.

Tras reiterar que “es una barbaridad lo que está haciendo”, la líder del oficialismo en la Cámara Alta acusó a la vicepresidenta de intentar favorecer a la oposición en el tratamiento del proyecto de ley de propiedad privada y el nuevo tope de venta de tierras a extranjeros. “Está militando para el kirchnerismo claramente”, sostuvo.

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Frente a esto, la titular de la bancada libertaria en el Senado manifestó su preocupación por la posibilidad de que se habiliten precedentes que permitan el voto remoto en situaciones no contempladas, como viajes o enfermedades. Por esto mismo, recordó que la votación remota solo se había habilitado durante la pandemia por un tiempo acotado y que había sido considerada como una situación excepcional.

“Hoy, la única manera de votar es presencial. Acá lo único que sirve es que el reglamento se cambia con los dos tercios de los integrantes de la Cámara”, reafirmó Bullrich y confirmó que planificado un encuentro con la vicepresidenta en su despacho este miércoles.

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Este jueves, el recinto deberá votar si le permiten participar a Fernández Sagasti desde la virtualidad (Foto: Comunicación Institucional Senado)

La discusión sobre la participación de Fernández Sagasti comenzó este lunes, luego de que la senadora del bloque justicialista compartiera un video en redes sociales, donde explicó la situación personal que atraviesa. A raíz de esto, la presidenta del Senado autorizó la solicitud este martes y desató el enojo del oficialismo.

De esta manera, la legisladora mendocina, identificada con el sector cristinista, no pidió licencia y permanece en reposo en su provincia debido a un embarazo avanzado, pero podrá intervenir virtualmente, con voz y voto, mientras subsista la restricción médica o hasta que inicie su licencia por maternidad, según el documento al que tuvo acceso Infobae.

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La autorización establece que la participación remota se realizará preferentemente desde la sede de la Legislatura de Mendoza, aunque no se condiciona la validez a ese lugar, por lo que la senadora podrá conectarse desde cualquier sitio que cumpla las exigencias técnicas.

El decreto aclaró que, tras verificar la identidad de Fernández Sagasti, su presencia virtual se computará igual que la presencial para quórum y votaciones. No obstante, la decisión final sobre la validez de esta modalidad corresponde al pleno del Senado, que es soberano y podría discutir si corresponde incorporar este punto en una sesión ya pactada.

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La senadora de Unión por la Patria explicó que no puede viajar por una restricción médica vinculada a su embarazo y cuestionó la iniciativa que busca modificar los límites a la compra de tierras

En línea con esto, Villarruel precisó que la autorización es de carácter individual, excepcional y transitoria, y que no implica una modificación del Reglamento ni la instauración de un régimen de alcance general. Así, cualquier cambio permanente requeriría un dictamen y una reforma reglamentaria, algo descartado por ahora.

Tras ser consultada en Infobae en Vivo, la senadora explicó: “Estoy cursando arriba de las 32 semanas. Es decir, tengo más de ocho meses de embarazo y tengo restricción médica para viajar tanto por tierra o por aire hasta la ciudad de Buenos Aires”.

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No obstante, añadió que lo único que le impide asistir es la distancia. “Si yo fuera una mujer de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, podría estar en el recinto. Lo que no puedo hacer es recorrer largas distancias”, ponderó.

De acuerdo con los senadores de distintas bancadas consultados por este medio, el debate sobre la ley de propiedad privada y el límite a la venta de tierras a extranjeros dejó de ser técnico y pasó a ser político. Sobre todo porque los legisladores de la UCR, el PRO y bloques provinciales dialoguistas coinciden en que el oficialismo no defendió el proyecto y permitió el avance de la percepción de que la norma podría facilitar la “entrega” de tierras nacionales.

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En este contexto, la confirmación de la participación remota de Fernández Sagasti agregó incertidumbre al conteo de votos. Algunos aliados, antes firmes, ahora dudan de apoyar la iniciativa, mientras que el bloque libertario da por cerrada la discusión y no prevé sorpresas. Ante este panorama, no se descartaría que se convoque a una reunión de último momento para revisar la estrategia de cara a la sesión.