Dictaron el secreto de sumario en la causa por el femicidio de Mailén Antonich: qué se sabe hasta el momento

Juana Mailén Antonich tenía 24 años y dos hijas

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La investigación por el femicidio de Juana Mailén Antonich (24), la joven que había desaparecido el último sábado al asistir a una supuesta propuesta laboral y cuyo cuerpo fue hallado este domingo en un balneario de la zona sur de Mar del Plata, sumó un nuevo capítulo este lunes, luego de que el fiscal Carlos Russo, a cargo de la causa, decretara el secreto de sumario.

Según pudo averiguar Infobae, la medida dispuesta por el fiscal del caso, que se extenderá por 48 horas —hasta el próximo miércoles a la mañana—, fue anunciada luego de que los dos detenidos, Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27), fueran trasladados esta mañana a los tribunales marplatenses.

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Una vez allí, los principales sospechosos de asesinar a Mailén se negaron a declarar y quedaron detenidos.

Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27): los dos serenos detenidos por el femicidio

A pesar del hermetismo que hay en torno a la investigación, este medio pudo comprobar que el fiscal Russo y su equipo de trabajo lograron recuperar las tarjetas de memoria de las cámaras de seguridad instaladas en el lugar donde hallaron los restos de la víctima.

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En las imágenes, según consigna el medio 0223, los investigadores verificaron que los dos detenidos prendieron fuego las pertenencias de la joven luego de asesinarla.

El último adiós a Mailén

Bajo un lunes nublado que cubría esta mañana a la ciudad marplatense, familiares y amigos de Mailén Antonich participaron del velatorio de sus restos en medio de una mezcla de dolor y desazón por el asesinato de la joven de 24 años.

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“Si no movíamos nosotros, no la encontramos y estos estarían esperando para cazar a otra“, señaló Luis, tío de la víctima, en declaraciones al móvil de Radio Brisas.

Consultado por las hipotesis que baraja la familia, el hombre sostuvo que apuntaría también al remisero que trasladó a su sobrina hasta el Balneario Cero, ubicado entre Punta Mogotes y el parador Waikiki. “Conseguí el número del remisero, le pregunté si había un vehículo y le pregunté si no le pareció raro”, dijo. Además, consideró que este chofer pudo haber tenido algún tipo de complicidad con los autores del crimen. “Esto estaba armado”, subrayó.

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La joven fue a una supuesta entrevista de trabajo y jamás regresó

Por su parte, Walter,hermano de la víctima, ratificó que “toda la familia salió a buscarla” y que confiaron en principio porque “quizás estaba a prueba, que no le dejaban usar el celular”.

“Los del móvil policial no nos querían dejar entrar y teníamos foto de que ella estaba ahí”, remarcó sobre los instantes previos al hallazgo del cadáver. Y sobre los presuntos intentos de defensa por parte de la víctima, explicó: “Ella estuvo defendiéndose, ella se crió con cuatro hermanos, jugaba con nosotros, no se iba a dejar manipular así nomás”.

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Detalles del hallazgo y las detenciones

Fuentes policiales consultadas por este medio indicaron que el cuerpo de Mailén fue encontrado detrás de la casilla donde dormían los serenos del predio, desnudo, envuelto en una frazada y atado de pies y manos con cables.

A pocos metros del cadáver, en la playa, los peritos localizaron un tambor metálico de 200 litros con restos de una incineración. Policía Científica realizó pericias para determinar qué elementos fueron quemados y establecer si guardan relación con el crimen.

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Los peritos localizaron un tambor metálico de 200 litros con restos de una incineración

De acuerdo con lo señalado por las mismas fuentes, Bartolomé y Aquino fueron sometidos a revisación médica por disposición del fiscal Russo y presentaban lesiones compatibles con un intento de defensa de la víctima. Sus prendas quedaron secuestradas para la realización de pericias.

Según la reconstrucción policial, los principales sospechosos fueron encontrados ocultos entre árboles luego de intentar escapar al advertir la llegada de los efectivos.

Mientras continúan las pericias sobre la escena del crimen, la autopsia será una de las medidas centrales para establecer la mecánica del ataque y el tiempo transcurrido entre la desaparición de la joven y su asesinato.

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Personal policial trabajando en el balneario

Cronología del caso

Antonich salió de su casa cerca de las 16 del sábado 1° de agosto luego de informar a su familia que asistiría a una entrevista de trabajo en un balneario denominado “Cero”. Un chofer de aplicación pasó a buscarla y, según relataron sus familiares a la Policía, “estaban iniciando una relación sentimental”. Antes de irse, dejó a sus dos hijas, de 1 y 6 años, al cuidado de familiares.

Pero Mailén nunca regresó.

“Salió a buscar trabajo para darles de comer a sus hijas, comprar pañales para la más chiquita y llevarla al médico. Nada más que por eso”, afirmó María, la madre de la joven, en diálogo con medios marplatenses.

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Al no tener noticias de ella, sus allegados comenzaron a buscarla. De acuerdo a la reconstrucción efectuada hasta el momento, cerca de las 00.10 del domingo 2 de agosto se presentaron en la Comisaría 16. Permanecieron allí hasta las 00.25 y luego se retiraron para dirigirse al balneario donde, creían, se llevaría a cabo la entrevista laboral.

Es que, mientras trataban de saber qué había pasado, una amiga de la víctima accedió a su cuenta de Facebook y encontró la última conversación con el supuesto empleador, lo que permitió reconstruir los últimos movimientos de la joven.

Finalmente, regresaron a la dependencia policial y a las 2.12 quedó formalmente radicada la denuncia por averiguación de paradero.

Ese punto difiere de la versión brindada públicamente por la familia, que sostuvo que la Policía no había tomado la denuncia por la desaparición de Antonich. Sin embargo, un video al que accedió este medio muestra al hermano de la víctima ingresando a la Comisaría 16 durante la madrugada, en línea con los horarios consignados en la cronología oficial.

Video: así detuvieron a los dos sospechosos del femicidio de Juana Mailén Antonich en Mar del Plata

La búsqueda dio un giro a las 3.51, cuando un llamado al 911 alertó sobre movimientos sospechosos en el sector de los balnearios Cero y Waikiki. Al arribar al lugar, los efectivos observaron a dos hombres que escapaban corriendo y lograron detenerlos.

Durante el rastrillaje posterior encontraron el cuerpo de Antonich detrás de la casilla donde dormían los serenos, lo que dio inicio a la investigación que hoy tiene a Díaz Bartolomé y Aquino detenidos por el femicidio.