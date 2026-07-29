Caso Facundo Astudillo Castro: investigan la desaparición de su certificado de defunción

Facundo desapareció el 30 de abril y su cuerpo fue hallado el 15 de agosto

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A casi seis años del hallazgo del cuerpo de Facundo Astudillo Castro, la investigación volvió a sumar un capítulo inesperado. El juez federal Walter López Da Silva ordenó investigar qué ocurrió con el certificado de defunción del joven, ya que el documento original desapareció y nunca fue incorporado al expediente. La irregularidad fue revelada por el medio bahiense La Brújula 24.

Según esa publicación, el magistrado dispuso una serie de medidas para determinar el recorrido que tuvo el documento y establecer en qué momento salió de la cadena de custodia. De acuerdo con la reconstrucción realizada por ese medio, el certificado habría sido confeccionado tras la autopsia y entregado en mano a la médica Virginia Creimer, quien participó de esa instancia. Sin embargo, nunca fue agregado al expediente judicial y, hasta el momento, se desconoce qué ocurrió con el original.

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Siempre según La Brújula 24, el certificado de defunción fue entregado el 3 de septiembre de 2020 por el Cuerpo Médico Forense a Creimer, luego de la autopsia. La entrega había sido ordenada por la entonces jueza federal María Gabriela Marrón, a pedido de los abogados de Cristina Castro, madre de Facundo.

El medio bahiense agregó además que, al no contar con ese documento, la muerte de Astudillo Castro nunca fue inscripta en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), un trámite que debe realizar quien tiene en su poder el certificado de defunción.

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En ese contexto, el juez pidió a los fiscales capitalinos Horacio Azzolín y Alberto Gentile, y a la pampeana Iara Silvestre, que “arbitren los medios necesarios para esclarecer con premura lo acontecido” con el certificado de defunción.

Facundo Astudillo Castro fue enterrado en Pedro Luro el 3 de septiembre de 2020 (Foto/Telam)

La novedad vuelve a poner el foco sobre un expediente que, desde sus inicios, estuvo rodeado de controversias. Facundo Astudillo Castro desapareció el 30 de abril de 2020, en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus, cuando viajaba desde la localidad bonaerense de Pedro Luro hacia Bahía Blanca. Durante el trayecto fue interceptado por efectivos de la Policía Bonaerense que lo notificaron por violar las restricciones de circulación.

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Su cuerpo fue encontrado 107 días después, el 15 de agosto de ese año, en un cangrejal de Villarino Viejo. La autopsia oficial concluyó que la muerte se produjo por asfixia por sumersión, aunque no logró establecer si se trató de un accidente, un homicidio o un suicidio. Desde el comienzo, la familia del joven sostuvo que fue víctima de una desaparición forzada seguida de muerte y apuntó contra efectivos de la Policía Bonaerense.

Cristina Castro, la madre de Facundo

En agosto de 2023, la madre de Facundo, Cristina Castro, habló con Infobae y cuestionó el rumbo de la investigación. “Mamá, no me vas a ver nunca más”, recordó como una de las últimas frases que le dijo su hijo antes de desaparecer. En esa oportunidad también denunció la falta de avances en la causa y sostuvo que el paso del tiempo favorecía la impunidad.

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Mientras tanto, en paralelo a la investigación principal, la Justicia avanzó sobre presuntas maniobras irregulares ocurridas durante la instrucción del expediente. En ese marco, el perito Marcos Herrero fue condenado por falso testimonio agravado tras comprobarse que incorporó pruebas falsas a la causa. También continúa bajo investigación la médica Virginia Creimer, una de las profesionales que intervino durante la autopsia.

La desaparición del certificado de defunción suma ahora un nuevo interrogante a una causa que, a casi seis años de la muerte de Facundo Astudillo Castro, sigue acumulando polémicas. La investigación ordenada por el juez López Da Silva buscará establecer cómo un documento esencial para cualquier expediente penal pudo desaparecer sin dejar rastros y quién fue el último responsable de su custodia.

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