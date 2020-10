La mamá de Facundo Castro habló tras los resultados de la autopsia: “No se suicidó ni tuvo un accidente, lo mató la Policía Bonaerense”

Cristina Castro, la madre de Facundo

Luego de que se conociesen esta mañana los resultados finales de la autopsia a Facundo Astudillo Castro, la madre del joven encabezó una conferencia de prensa organizada por Amnistía Internacional en la que se refirió a las conclusiones de las pericias a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense y ratificó la hipótesis de que su hijo fue víctima de una desaparición forzada seguida de muerte.

Cristina Castro aseguró que las conclusiones forenses eran las que esperaba, las mismas que le habían notificado en el informe preliminar, aunque marcando la salvedad de un cambio de apreciación de una de los 17 peritos que participaron en todo el procedimiento. “Más allá de eso, esto recién empieza, es un puntapié para poder dar con la verdad. No voy a bajar los brazos. Hasta no ver a los todos los responsables presos no voy a parar”, prometió.

La mujer también afirmó que en los últimos días surgieron de la investigación nuevas pruebas que sustentan su hipótesis: “Han llegado resultados que no teníamos, con algunos ADN que coinciden con el mío”, dijo. En ese sentido, volvió a apuntar fuertemente contra la Policía Bonaerense y la acusó por la muerte de su hijo, luego de que fuera retenido en un control de la zona de Mayor Buratovich por supuestamente violar la cuarentena. “Facundo no se suicidó, no tuvo un accidente: a Facundo lo mató la Policía Bonaerense. Lo voy a seguir repitiendo”.

Facundo desapareció el 30 de abril y su cuerpo fue hallado el 15 de agosto

La autopsia concluyó que Facundo murió por una asfixia por sumersión, un ahogamiento, aunque no se pudo determinar si fue un hecho “suicida, homicida u accidental”. También indicó “no se observaron signos de participación de terceras personas” y agregó que “todas las lesiones y pérdida de algunas piezas dentales son postmortem (posteriores a la muerte), producto de depredadores y exposición medioambiental”.

“Se trató de una muerte violenta, por no ser natural. El avanzado estado de esqueletización del cadáver limitó las posibilidades de conocer el modo de la muerte”, se lee en un comunicado del Juzgado Federal Nº 2 de Bahía Blanca.

Además, estableció que la muerte se produjo en un plazo “no menor a los 30 días” previos al hallazgo de los restos, encontrados el 15 de agosto pasado en una zona pantanosa de cangrejales de Villarino a la vera de la Ruta 3. Por último, comunicó que no surgieron elementos que permitan suponer que el cuerpo haya estado en otro lugar distintos al del hallazgo.

La jueza federal del caso, María Gabriela Marrón, recibió hoy el informe final en un encuentro que tuvo lugar en uno de los edificios que componen el predio de la ex ESMA y del que participaron también su secretaria, María Paula Riganti, así como los fiscales Santiago Ulpiano Martínez, del fuero federal de Bahía Blanca; Andrés Heim, de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin); y Horacio Azzolin, jefe de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci).

Una de las marchas que se organizaron para pedir justicia por la muerte de Facundo Astudillo Castro y otros casos

Durante la conferencia de prensa, Cristina Castro participó junto a sus abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio, y Virginia Creimer, perito de la querella, quien dijo que no descartan pedir que la autopsia se realice otra vez.

Los letrados se expresaron en línea con las palabras de la madre de Facundo: “La hipótesis del suicidio es absolutamente inviable: nadie hace 120 kilómetros a dedo para quitarse la vida en un cangrejal. Tampoco existen indicios de que Facundo haya tenido un accidente fatal”, manifestó Peretto. “Hay muchas cosas que por el momento no podemos decir pero que nos confirman que fue la Policía de la provincia de Buenos Aires la que desapareció a Facundo”, agregó Aparicio.

Para cerrar, Cristina contó que “desde hace un tiempo” que no tiene contacto ni con el presidente Alberto Fernández ni con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. “Lo cual no me molesta”, sostuvo.

“Yo no hago política, no me gusta. Pero igual digo que los responsables políticos de tanto la desaparición forzada de Facu como de la muerte, son el intendente de Villarino, el gobernador de la provincia y el señor Presidente. Le guste a quien les guste, le moleste a quien le moleste. En cada desaparición han tenido injerencia política las personas que han estado a cargo. La policía es una institución, pero pertenece tanto al Municipio como a la Provincia y Nación”, finalizó.

