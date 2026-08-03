Crimen y Justicia
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Salió a juntar leña para la estufa y nunca regresó: la desesperada búsqueda de un joven de 28 años en San Luis

Darío Cuello fue visto por última vez el viernes pasado cuando salió de su casa junto a sus tres perros. A 72 horas de su desaparición, la Policía mantiene un amplio operativo de búsqueda con drones, una aeronave, perros especializados, bomberos y personal de distintas divisiones

Efectivos de la Policía y personal de Bomberos desplegaron un importante operativo para localizar a Darío Cuello
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Las autoridades de San Luis buscan intensamente a Darío Cuello (28), quien desapareció el viernes pasado cuando salió a buscar leña junto a sus tres perros y nunca regresó. Mientras continúan los rastrillajes, este lunes la Justicia ordenó un nuevo allanamiento en una estancia ubicada en las inmediaciones de la vivienda del joven y durante el procedimiento fueron secuestrados elementos de interés para la investigación que serán sometidos a pericias.

Según relataron sus familiares, Darío, conocido como “Yayi”, fue visto por última vez el 31 de julio cerca de las 14, cuando salió de su casa ubicada en el barrio Eva Perón de Tilisarao. “Fue a buscar leña para la estufa de casa”, aseguró su hermano, Maicol. El sábado por la mañana, al no tener noticias de Darío, radicaron la denuncia en la Comisaría Distrito N° 23 y comenzaron a buscarlo. “Un vecino del barrio nos mostró los videos de las cámaras y se lo veía pasando por al lado del campo con una bicicleta y sus perros”, relató.

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Al momento de su desaparición, Cuello vestía un buzo negro, zapatillas del mismo color y un pantalón corto gris. Mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, ojos marrones y cabello corto oscuro, según las descripciones que dieron.

En este contexto, la Policía de San Luis desplegó un operativo en la Ruta Provincial N° 40, la Ruta Provincial N° 8, el Dique San Felipe, las localidades de Renca y La Aspereza, la Estancia López, el paraje El Olmo, el establecimiento rural “El 32” y sectores próximos al río Conlara.

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Cartel blanco y rojo con texto 'BÚSQUEDA URGENTE', 'DARÍO CUELLO ("YAYI")'. Foto de hombre joven con gafas de sol, camiseta amarilla, y mano levantada. Detalles de contacto
Un cartel de búsqueda urgente en San Luis solicita la colaboración ciudadana para localizar a Darío Cuello, desaparecido y conocido por su apodo "Yayi"

Las tareas de búsqueda incluyeron rastrillajes terrestres, recorridos con perros entrenados —a los que este lunes se sumó el equipo K-9 de Villa Mercedes—, sobrevuelos con drones y un reconocimiento aéreo mediante una aeronave del Centro de Instrucción de Vuelo del Aeropuerto Valle del Conlara. Participan efectivos de Policía Científica, División Canes, Bomberos de la Policía, División Homicidios y personal de distintas dependencias provinciales.

En paralelo, los investigadores entrevistaron a familiares, vecinos y testigos, además de relevar cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir los últimos movimientos del joven.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción N° 3, a cargo del fiscal Marcelo Gabriel Saldaño, que ordenó varias medidas. El domingo se registraron los primeros avances: los agentes encontraron la bicicleta amarilla de Cuello y una bolsa de leña. A partir de este hallazgo, el fiscal ordenó preservar el lugar y ampliar el operativo con personal especializado.

Ese mismo domingo por la noche, familiares y amigos del joven se concentraron frente a la Comisaría N° 23 para reclamar respuestas y exigir que se reforzara el operativo de búsqueda.

Familiares y amigos de Darío Cuello exigen respuestas y que se refuercen la búsqueda

Vecinos del barrio también se manifestaron en redes sociales y pidieron ayuda para encontrar a Darío. “Pongamos un poquito de nosotros para encontrarlo”, compartió un usuario en su cuenta de Facebook. “¿Dónde está Darío Bautista Cuello? No puede desaparecer en un pueblo tan chico sin dejar rastros”, publicó una mujer.

Durante la mañana de este lunes, alrededor de las 8.30, efectivos policiales realizaron un allanamiento en la Estancia López, donde reside F. L., encargado del establecimiento rural. Allí secuestraron preventivamente elementos de interés para la causa, que quedaron a disposición de la Justicia.

El procedimiento se produjo luego de que la familia señalara ese lugar como un punto de interés. Maicol, hermano de Darío, aseguró que el encargado del campo había amenazado de muerte a “Yayi”. “Le dijo que si lo volvía a ver en el campo le iba a meter un tiro”, afirmó en diálogo con Crónica. “Yo creo que ha entrado en un campo y se lo han llevado”, agregó.

Tras el allanamiento, la Policía retomó los rastrillajes terrestres y aéreos en distintos sectores definidos por la Fiscalía. Hasta el momento, las autoridades no lograron establecer el paradero de Cuello y el operativo de búsqueda continúa activo.

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