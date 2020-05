Y entre todo este caos, aparecen los barrabravas, mezclados entre todo el resto de la fauna del delito absorbida por los chinos. No tienen un lugar de privilegio en la estructura, al menos no hasta ahora, realizan las mismas tareas bestiales que años atrás llevaban a cabo pistoleros a bordo de motos enduro, ir a dispararle al que no paga. Los barras ni siquiera van a disparar en moto: van en coche.