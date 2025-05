Misterio de la mafia china: perpetua para los asesinos de Yucheng Chen

Yucheng Chen, la víctima

Yucheng Chen, oriundo de China, fue muerto de un tiro en el cráneo el 2 de julio de 2023. El crimen ocurrió frente a su mercadito, ubicado sobre la calle Pichincha, en el barrio porteño de Balvanera. Yucheng no estaba solo al momento del crimen. Lo acompañaba no sólo su mujer; también su hija menor de edad. Decir que ambas vieron todo es poco menos que una redundancia. El asesino mató a Yucheng a quemarropa. Se paró frente a su blanco a menos de un metro de distancia. Su mujer fue quien llamó al 911 tras el ataque. El hombre fue trasladado al hospital Ramos Mejía, donde se determinó que había sufrido la muerte cerebral. Falleció 48 horas después.

La bala calibre .38 ingresó en su cabeza por el parietal izquierdo y se partió en dos al golpear contra el hueso, según determinó la autopsia posterior. Una parte penetró en la cavidad craneal y provocó una fractura que le hundió el hueso, y quedó allí dentro. El otro trozo escapó por el cuero cabelludo. Su asesino escapó de igual forma. El sicario, que llegó al lugar a bordo de una camioneta Kia Sportage, enfrentó a Yucheng a cara descubierta. Lo ejecutó en plena calle y siguió a pie, para descartar el arma, un revolver Smith and Wesson, en una boca de tormenta de la calle Matheu. Sin embargo, no fue muy discreto en su descarte. Una cámara de seguridad del Centro de Monitoreo Urbano lo filmó sin que lo supiera. El video ilustra esta nota.

Crimen de Yucheng chen en Balvanera descarte de arma del sicario

Yucheng, por su parte, tenía otra vida además del mercadito. Era un prestamista de poca monta, aseguran fuentes que suelen encender la radio del hampa. Ya le habían disparado en otra ocasión. Dos meses antes de ser ejecutado, un sicario intentó matarlo a tiros desde una moto mientras viajaba a bordo de un auto de una aplicación. Ocurrió a la salida del Casino de Puerto Madero, en un ataque de alto riesgo. La bala impactó en el vehículo. Yucheng sobrevivió. En el Casino, dicen las mismas fuentes, Yucheng se encargaba de suplir a jugadores al pie de la ruleta.

El crimen tenía un obvio tinte de muerte por encargo, con un signo macabro. Matar a un blanco frente a su familia es una marca de máximo desprecio. Te tienen que detestar para hacerlo.

Jeremías Cardozo, el principal acusado

El caso fue investigado por el fiscal Santiago Marquevich, en ese entonces a cargo de la Fiscalía N°15, cabeza de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada de la Procuración, con el secretario Emiliano Beola. Hubo detenidos poco después, entre ellos, el supuesto pistolero, Jeremías Cardozo, un lumpen de la zona oeste que ya había sido condenado en Mercedes por hechos de violencia, lejos del perfil de un asesino profesional. También, cayeron sus presuntos cómplices, Marcos Soruco, María Andrea Roldán y Cristian Gabriel Rojas.

Esta semana, casi tres años después del crimen de Yucheng, los cuatro fueron condenados a prisión perpetua por el Tribunal N°21, con una acusación a cargo del fiscal Fernando Fiszer, por el delito de homicidio agravado con el concurso premeditado de dos o más personas, promesa remuneratoria y cometido con un arma de fuego

Los autores ideológicos del hecho, los que ordenaron la muerte de Yucheng, todavía no fueron identificados. Sin embargo, hay una pista para seguir.

Jeremías Cardozo, acusado de ser el autor material del crimen, en una comparación forense del expediente

Infobae accedió a los fundamentos del fallo, de 140 páginas, firmado por los jueces Walter Candela Matías Buenaventura y José Pérez Arias. Están las declaraciones de los acusados. Soruco, por ejemplo, habló de un robo, de que marcaban a Yucheng desde el casino, pero nada de matarlo.

El Tribunal N°21, desde ya, no les creyó. “De esta forma, las declaraciones indagatorias introducen una teoría llamativa que no coincide con la prueba. Debo destacar aquí que la ausencia de razonabilidad es notoria ya que, si bien los imputados hablan de un robo, nunca mencionan detalles de esto en ningún momento. Además, tampoco se verifica que la víctima llevara consigo objetos de valor que pudieran haber sido sustraídos”. A Soruco, sus propias conversaciones lo desmienten. Su línea fue intervenida. “Ya el 18 de junio de 2023, Soruco le dice a Rojas que “(…) este laburo hay que asegurarlo porque sino, la gente para la que trabajamos puede tener muchos problemas, y otra es que por más que le pegues 20 y no lo trapiés no hay ni un peso, trabajo segura, plata segura”, puede leerse en el fallo. Trapear a una víctima es jerga básica del hampa. Quién mandó a trapear a Yucheng queda por verse.

Tras un pedido del fiscal de juicio Fiszer, el Tribunal ordenó que se investigue a Soruco y Roldán por el ataque a la salida del Casino, ocurrido el 2 de mayo de 2023, una tarea que recae en el Juzgado N°38. La pista china puede verse, irónicamente, en la declaración de Cardozo.

Lo que dijo el condenado parece no tener sentido, una incoherencia, pero, unido a la escucha telefónica a Soruco, es inquietante al fin. El fallo continúa:

“En cuanto al suceso en particular, Cardozo dijo que en un momento tuvo contacto con una persona de nacionalidad china que estaba en un moto y que le pedía que buscara una bolsa amarilla que estaba en un volquete y luego debía dársela. Señaló que le decía que tenía que ponerse una campera similar a la que él tenía y que él hacía eso que le pedían”. Tal vez, esa persona china era quien mandó a pasar el trapo aquella mañana en Balvanera.