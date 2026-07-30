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El Salvador: Patrullaje con dron posibilita auxilio a joven accidentada en el cerro Tecana

El operativo se ejecutó en Santa Ana, luego de que la lesión se reportara cerca de la cruz en la cima y se movilizara a socorristas, policías y equipos municipales

Un dron de videovigilancia detectó a una joven accidentada en el cerro Tecana y permitió su rescate exitoso. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador Centro)
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En una operación coordinada que involucró a diversas instituciones de primera respuesta, este miércoles, una joven de 19 años fue rescatada con éxito tras sufrir una lesión en el cerro Tecana. El incidente, detectado por los sistemas de videovigilancia de la Alcaldía de Santa Ana, movilizó a equipos de rescate que actuaron rápidamente para garantizar la integridad de la víctima.

Según comunicó la Alcaldía por medio de redes sociales, uno de los patrullajes regulares realizados mediante drones permitió identificar a una persona en situación de emergencia cerca de la cruz en la cima del cerro Tecana. Tras la alerta, se activó el protocolo municipal de respuesta articulada con la Comisión Municipal de Protección Civil y otras entidades de rescate.

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Por su parte, la Cruz Blanca Salvadoreña de Santa Ana detalló que su personal fue el primero en llegar al sitio, donde confirmó que la joven presentaba una lesión mientras ascendía la cima del cerro. El acceso complicado y la altura demandaron la aplicación de técnicas especializadas de rescate vertical, una labor que requirió la colaboración de la Cruz Verde Salvadoreña, el Cuerpo de Bomberos de El Salvador, la Policía Nacional Civil y equipos de gestión de riesgo.

La alerta activó un protocolo con la Comisión Municipal de Protección Civil y otras instituciones de primera respuesta en Santa Ana.(Cortesía: Cruz Verde Salvadoreña Santa Ana)
La alerta activó un protocolo con la Comisión Municipal de Protección Civil y otras instituciones de primera respuesta en Santa Ana.(Cortesía: Cruz Verde Salvadoreña Santa Ana)

Rescate coordinado y traslado seguro de la joven desde la cima del cerro

De acuerdo con la información oficial, las condiciones del terreno exigieron una movilización cuidadosa para evitar riesgos adicionales tanto para la víctima como para los rescatistas. Los equipos lograron estabilizar a la joven y realizar un descenso seguro y controlado desde la cima hasta la base del cerro. Durante todo el trayecto, la paciente fue evaluada y monitoreada por asistentes prehospitalarios.

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Al concluir las maniobras, la víctima fue trasladada a la Unidad 005 de la Cruz Blanca Salvadoreña en Santa Ana, desde donde se coordinó su ingreso a un centro asistencial. Según los reportes, la joven se encontraba en condición estable al momento del traslado.

Por su parte, Cruz Verde Salvadoreña también brindó detalles de la operación, destacando que la coordinación y el uso de técnicas de rescate vertical fueron claves para superar las dificultades del acceso a la zona, caracterizada por su pendiente y vegetación. La institución remarcó la importancia de la organización interinstitucional para atender emergencias en áreas de difícil acceso.

El operativo se activó tras la alerta emitida por el centro de monitoreo de cámaras del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), lo que permitió una respuesta inmediata.

El acceso complejo, la altura, la pendiente y la vegetación del cerro Tecana obligaron a ejecutar un rescate vertical. (Cortesía: Cruz Verde Salvadoreña)
El acceso complejo, la altura, la pendiente y la vegetación del cerro Tecana obligaron a ejecutar un rescate vertical. (Cortesía: Cruz Verde Salvadoreña)

Las autoridades municipales destacaron que el uso de drones y sistemas de videovigilancia ha incrementado la capacidad de respuesta ante emergencias en Santa Ana, permitiendo salvar vidas y optimizar recursos. “Con este tipo de herramientas tecnológicas logramos identificar y atender con mayor rapidez las emergencias en el municipio, lo que nos permite salvar la vida de los santanecos”, informó la Alcaldía a través de sus canales oficiales.

El cerro Tecana es uno de los puntos más frecuentados por turistas y excursionistas en la zona occidental del país, y sus rutas presentan desafíos para quienes buscan alcanzar la cruz ubicada en la cima. Las instituciones de rescate recomendaron extremar precauciones al escalar estos espacios y solicitar apoyo ante cualquier incidente.

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