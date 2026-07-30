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Trasladaron a una cárcel de alto perfil a los presos que hicieron un streaming desde Mendoza

Hasta el momento, tres reclusos fueron identificados por haber participado de la transmisión. A raíz del hecho, las autoridades trabajan en reforzar las medidas para evitar que los internos tengan contacto con el exterior

Las autoridades no descartarían la posibilidad de que hubiera más involucrados en el caso sin identificar (X: @MercedesRus1)
Las autoridades no descartarían la posibilidad de que hubiera más involucrados en el caso sin identificar (X: @MercedesRus1)
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Luego de que el Servicio Penitenciario de Mendoza detectara que un grupo de presos alojados en la cárcel de San Felipe había participado de un streaming con un influencer, la ministra de Seguridad y Justicia mendocina, Mercedes Rus, confirmó que todos fueron trasladados hacia un módulo para reclusos de “muy alto perfil”. Mientras la investigación sigue su curso, advirtió: “Vamos a seguir avanzando”.

Por medio de un comunicado en la red social X, la titular de la cartera de Seguridad y Justicia informó que los internos involucrados fueron enviados hacia el Módulo de Alojamiento de Muy Alto Perfil (MAP), que se ubica en el predio del Complejo Penitenciario Almafuerte I, localizado en el distrito de Cacheuta.

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“Quien incumple las reglas pierde beneficios y asume las consecuencias”, advirtió Rus al agregar: “Vamos a seguir avanzando. Porque en Mendoza la cárcel es para cumplir la condena”. En línea con esto, recordó que, desde que inició su gestión en diciembre de 2023, había prometido ponerle un punto final al uso de los celulares en las cárceles provinciales.

Tras señalar que se había implementado un sistema único de control de ingresos y nuevas tecnologías para reforzar las requisas, la funcionaria sostuvo: “No vinimos a custodiar una falsa paz carcelaria. Vinimos a intervenir el sistema penitenciario”.

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Imagen de pantalla dividida que muestra a un joven con auriculares en la parte superior y a varios hombres en la inferior, con textos y elementos de interfaz de red social
Mendoza: un grupo de presos salió en un streaming y la Justicia local investiga el uso de celulares en las cárceles

Por este motivo, la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza consideró que esta tarea “supone asumir el costo de ordenar un sistema en el que, durante los últimos años, se habilitó judicialmente el ingreso de miles de teléfonos celulares a las cárceles”.

En paralelo, el Servicio Penitenciario de Mendoza informó que había iniciado una investigación administrativa, disciplinaria y judicial tras detectar el uso de teléfonos celulares por parte de un grupo de internos del Complejo Penitenciario San Felipe.

La alerta había sido generada por el área de Inteligencia Penitenciaria, después de que se difundieran una serie de videos del streaming en el que habían participado los reclusos. Este descubrimiento provocó que se realizaran requisas inmediatas y la identificación de los involucrados.

Según trascendió, el video al que tuvieron acceso las autoridades correspondía a una conversación que los acusados mantuvieron con el influencer Valentín Melo, oriundo de Buenos Aires y con más de 600.000 seguidores en sus diferentes perfiles. Esta se había realizado a través de la aplicación OmeTV, que permite hacer videollamadas de forma aleatoria con personas de distintas partes del mundo.

De hecho, al inicio del contacto, los internos le contaron que se encontraban detenidos. “¿De dónde sos, papá?”, preguntó uno de los reclusos, a lo que el streamer indicó que es de Berazategui y les consultó a ellos si eran de España. No obstante, uno de ellos le respondió: “Somos de Argentina, estamos en el penal de San Felipe. En Mendoza”.

Los reclusos fueron trasladados hacia el MAP del Complejo Penitenciario Almafuerte I (X: @MercedesRus1)
Los reclusos fueron trasladados hacia el MAP del Complejo Penitenciario Almafuerte I (X: @MercedesRus1)

Como resultado de los procedimientos, se secuestraron cinco teléfonos celulares en el pabellón correspondiente y se abrieron actuaciones contra los responsables, debido a que la tenencia de este tipo de dispositivos está prohibida en todos los establecimientos penitenciarios de Mendoza. Esa medida está vigente desde diciembre de 2023, cuando se eliminó definitivamente el ingreso de celulares como parte de una transformación integral del sistema de control carcelario.

En abril de 2025, el Servicio Penitenciario comenzó la implementación del Sistema Único de Control Penitenciario, que incorporó tecnología TETRA para modernizar las comunicaciones internas y fortalecer la trazabilidad y el control del personal y los procedimientos. Además, se instalaron más de 300 cámaras de videovigilancia en las cárceles provinciales, con el objetivo de reforzar la seguridad y proteger al personal ante posibles extorsiones o conductas irregulares.

El caso llevó a que se intensificaran los controles internos. Por este motivo, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza avanza en la implementación de un sistema de inhibición selectiva de comunicaciones. Según explicaron a Infobae, esto permitirá identificar líneas telefónicas activas dentro de los penales, realizar auditorías permanentes y gestionar el bloqueo y la baja de números detectados junto al ENACOM y las empresas de telefonía móvil.

La segunda etapa del proceso prevé la incorporación de equipos Body Scan para fortalecer los controles de ingreso de personas y agilizar el acceso de familiares, así como la instalación de sistemas de inhibición fija en sectores donde se alojan internos de muy alto perfil. Además, como parte de esta política, el grupo FORMA intensificó las requisas regulares en los establecimientos.

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