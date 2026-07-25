Una mujer de 55 años fue hallada sin vida en Salta y su pareja quedó detenido

La víctima, de 55 años, perdió la vida dentro de su casa en La Silleta

La comunidad de La Silleta, en la provincia de Salta, permanece conmocionada tras confirmarse la muerte violenta de una mujer de 55 años, quien fue hallada sin vida con una herida de arma blanca dentro de su domicilio durante la madrugada del viernes. La víctima vivía en una vivienda ubicada a pocos metros del ingreso al pueblo y el hecho se produjo cerca de las 2.30. El caso es investigado como un presunto femicidio y ya hay un hombre detenido, quien habría mantenido una relación de pareja con la mujer.

De acuerdo con El Tribuno, la alerta surgió luego de que el hijo de la víctima se comunicara con el Sistema de Emergencias 911. El joven informó sobre un episodio de violencia en el interior del hogar familiar. Cuando los efectivos policiales y el personal de salud arribaron al lugar constataron que la mujer ya no presentaba signos vitales y que presentaba al menos una lesión provocada por un arma blanca.

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La investigación del caso quedó inicialmente bajo la órbita del fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) en feria, Daniel Espilocín, quien ordenó la intervención de personal de Criminalística y Medicina Legal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

El equipo realizó las primeras pericias y levantó muestras en la escena del crimen, resguardando el domicilio para avanzar con la recolección de pruebas. Posteriormente, la causa fue asignada a la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, quien se trasladó hasta La Silleta para coordinar las actuaciones judiciales.

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En la vivienda donde ocurrió el homicidio residía la mujer junto a su hijo, según El Tribuno. El hombre detenido, mayor de 50 años, frecuentaba la casa desde hacía un tiempo y los vecinos lo identificaron como la pareja de la víctima. La comunidad señaló al medio local que en ese domicilio solían organizar reuniones durante los fines de semana, donde consumían bebidas alcohólicas.

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue el contexto en el que se produjo el ataque. Vecinos del barrio relataron que la noche del homicidio escucharon “música muy alta” proveniente de la vivienda, lo que impidió que se percibieran posibles gritos o pedidos de auxilio. “No se escuchó nada por el volumen”, expresó una de las personas consultadas por El Tribuno. Los testimonios recogidos indican que la víctima mantenía una rutina de trabajo regular y que su entorno familiar era conocido en la zona.

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La labor de los peritos del CIF incluyó el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense, donde se realizará la autopsia para determinar con precisión las causas y características de la muerte. Además, los investigadores analizan si existió una ingesta de alcohol previa al hecho, ya que algunos indicios sugieren que durante la noche se desarrollaba una reunión social en el domicilio.

La investigación sigue bajo la coordinación de la Unidad de Femicidios, que deberá determinar el grado de responsabilidad del hombre detenido y establecer las circunstancias que rodearon el hecho. Se espera que en las próximas horas se conozcan los resultados preliminares de la autopsia y se avance con las declaraciones de testigos y familiares. Los peritos profundizarán en el análisis de los elementos secuestrados en la vivienda y en los testimonios vecinales para reconstruir la secuencia de los hechos.

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En lo que va del año se han registrado cinco femicidios en la provincia de Salta. En dos de esos casos, la acción penal se extinguió debido al suicidio de los autores. La provincia se encuentra en emergencia por violencia de género desde hace más de una década, aunque los episodios no han disminuido y los organismos de protección continúan en alerta ante la reiteración de hechos similares.