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Emoción y lágrimas: Los mejores momentos de los medallistas en el día 7 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Te presentamos las mejores postales de los atletas que hicieron historia este miércoles en Santo Domingo 2026.

Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026
La costarricense Alondra Ortiz se proclamó campeona de los 200 metros mariposa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. (Cortesía: Comité Olímpico Nacional de Costa Rica)
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Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026
Por apenas 0.04 segundos de diferencia, la tica Alondra Ortiz consiguió el metal dorado. (Cortesía: Comité Olímpico Nacional de Costa Rica)
Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026
La puertorriqueña Mariecarmen Rivera se coronó este miércoles campeona de la modalidad de surf de remo femenino de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Cortesía: Santo Domingo 2026)
Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026
Raekwon Noel, nadador de Guyana, ganó el oro en los 200 m Combinado Individual y batió el récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con un tiempo de 1:59.35, superando la marca de 2023. (Cortesía: Santo Domingo 2026)
Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026
La salvadoreña Sindy Portillo se colgó la medalla de bronce que ganó en longboard femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Cortesía: Comité Olímpico de El Salvador)
Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026
La salvadoreña Ivonne Nóchez consiguió la plata en la prueba de los 1,000 metros sprint al registrar un tiempo de 34.078. (Cortesía: Comité Olímpico de El Salvador)
Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026
La salvadoreña fue superada por la colombiana Kollin Castro (34.006) pero se impuso a la venezolana Wilmary Toro (34.954) que se quedó con el bronce.(Cortesía: Comité Olímpico de El Salvador)
Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026
La segunda jornada de foso, en tiro con armas de caza de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, dejó una medalla de oro para Guatemala. (Cortesía: Comité Olímpico Guatemalteco)
La nadadora panameña Emily Santos Silva sumó plasta en la final de los 50m pecho.(Comité Olímpico de Panamá)
La nadadora panameña Emily Santos Silva sumó plasta en la final de los 50m pecho.(Comité Olímpico de Panamá)
Costa Rica obtuvo cuatro medallas de bronce en racquetbol en Santo Domingo 2026: Andrés Acuña y Larissa Faeth en sencillos, Andrés y Sergio Acuña en dobles masculino, y Jimena Gómez junto a Larissa Faeth en dobles femenino. El equipo aún compite por más preseas. (Cortesía: Comité Olímpico Nacional de Costa Rica)
Costa Rica obtuvo cuatro medallas de bronce en racquetbol en Santo Domingo 2026: Andrés Acuña y Larissa Faeth en sencillos, Andrés y Sergio Acuña en dobles masculino, y Jimena Gómez junto a Larissa Faeth en dobles femenino. El equipo aún compite por más preseas. (Cortesía: Comité Olímpico Nacional de Costa Rica)
El nadador dominicano Javier Núñez subió al podio por segunda ocasión en Santo Domingo 2026 tras ganar medalla de plata obtenida en los 100 metro (Cortesía: Comité Olímpico Dominicano)
El nadador dominicano Javier Núñez subió al podio por segunda ocasión en Santo Domingo 2026 tras ganar medalla de plata obtenida en los 100 metro (Cortesía: Comité Olímpico Dominicano)

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