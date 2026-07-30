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Comerciantes denuncian pérdidas por constantes apagones en el litoral Atlántico de Honduras y exigen soluciones

Comerciantes del litoral Atlántico denunciaron que los constantes cortes de energía eléctrica están afectando sus negocios y generando pérdidas económicas, tras una interrupción del servicio que se prolongó durante nueve horas.

Empresarios de La Ceiba denunciaron que los constantes apagones afectan el desarrollo de sus actividades comerciales. Municipios del litoral Atlántico permanecieron sin energía eléctrica durante aproximadamente nueve horas por trabajos de mantenimiento de la ENEE. (Foto: EFE/ Gustavo Amador)
Empresarios de La Ceiba denunciaron que los constantes apagones afectan el desarrollo de sus actividades comerciales. Municipios del litoral Atlántico permanecieron sin energía eléctrica durante aproximadamente nueve horas por trabajos de mantenimiento de la ENEE. (Foto: EFE/ Gustavo Amador)
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Los empresarios y emprendedores de La Ceiba expresaron su preocupación por la frecuencia de los apagones que afectan a la región, al señalar que las interrupciones del suministro eléctrico se han convertido en un problema recurrente que limita la actividad comercial y eleva los costos de operación de las empresas.

La situación volvió a evidenciarse este miércoles, cuando distintos municipios del litoral Atlántico permanecieron sin electricidad durante aproximadamente nueve horas debido a trabajos de mantenimiento anunciados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Aunque la institución informó previamente sobre la suspensión programada, los comerciantes aseguran que este tipo de cortes ocurre varias veces por semana.

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Comerciantes consultados manifestaron que las interrupciones del servicio suelen extenderse entre dos y tres horas, aunque en ocasiones duran prácticamente toda la jornada laboral, como ocurrió durante el más reciente mantenimiento.

“Son cortes de mantenimiento, pero son constantes. A veces duran dos o tres horas y ocurren varias veces a la semana; otras veces son mucho más largos, como el de hoy, que prácticamente nos deja sin energía todo el día”, expresó uno de los empresarios afectados.

Los emprendedores sostienen que la incertidumbre sobre la disponibilidad del servicio eléctrico dificulta la planificación de sus actividades y afecta directamente la productividad de los negocios, especialmente aquellos que dependen del funcionamiento permanente de equipos electrónicos.

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Comerciantes aseguran que los cortes de energía ocurren varias veces por semana y afectan la productividad de los negocios. Muchos emprendimientos han recurrido al uso de plantas generadoras para mantener sus operaciones durante los apagones. (FOTO: Radio América)
Comerciantes aseguran que los cortes de energía ocurren varias veces por semana y afectan la productividad de los negocios. Muchos emprendimientos han recurrido al uso de plantas generadoras para mantener sus operaciones durante los apagones. (FOTO: Radio América)

Aumentan los costos de operación

Uno de los microempresarios dedicados al sector tecnológico explicó que muchos negocios han tenido que recurrir al uso de plantas generadoras para continuar operando durante los apagones, lo que representa un gasto adicional que impacta sus finanzas.

Según indicó, el costo del combustible y del mantenimiento de estos equipos se suma a los gastos habituales de operación, reduciendo los márgenes de rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas.

Los comerciantes coincidieron en que tanto las mipymes como las grandes empresas enfrentan pérdidas económicas debido a la interrupción del suministro eléctrico, por lo que pidieron a la ENEE implementar soluciones que reduzcan la frecuencia de los cortes.

Los representantes del sector comercial consideran que las deficiencias en los procesos de generación, transmisión y distribución de energía continúan siendo uno de los principales desafíos para el desarrollo económico del país.

A su juicio, la situación resulta especialmente crítica en el litoral Atlántico, donde los cortes programados y las interrupciones imprevistas afectan el funcionamiento de comercios, industrias y pequeños emprendimientos que dependen del servicio eléctrico para desarrollar sus actividades.

Los empresarios señalaron que la estabilidad del suministro es fundamental para atraer inversión, preservar empleos y garantizar la continuidad de las actividades productivas en una de las regiones con mayor actividad comercial y turística del país.

Los empresarios afirman que el costo del combustible y mantenimiento de los generadores incrementa los gastos de operación. Las mipymes son uno de los sectores más afectados por las constantes interrupciones del suministro eléctrico. (FOTO: Hondudiario)
Los empresarios afirman que el costo del combustible y mantenimiento de los generadores incrementa los gastos de operación. Las mipymes son uno de los sectores más afectados por las constantes interrupciones del suministro eléctrico. (FOTO: Hondudiario)

Expectativa por la reforma eléctrica

Mientras persisten las quejas por los apagones, continúa la expectativa en torno a la reforma al subsector eléctrico, iniciativa que permanece pendiente de aprobación en el Congreso Nacional.

Los impulsores del proyecto sostienen que la reforma permitirá modernizar el sistema eléctrico, fortalecer la ENEE y mejorar la eficiencia en la prestación del servicio. Sin embargo, la discusión continúa estancada en el segundo debatedebido a la falta de consenso entre las diferentes bancadas legislativas.

En tanto, los comerciantes reiteraron su llamado para que las autoridades adopten medidas inmediatas que permitan reducir la frecuencia de los apagones y garantizar un suministro eléctrico más estable, al considerar que la continuidad del servicio resulta esencial para el crecimiento económico y la competitividad de la región.

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