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El Salvador estudiará ratificar el acuerdo de reconocimiento de licencias de conducir con Italia

El convenio permitiría a residentes de ambos países validar su permiso de manejo para trabajar o movilizarse, con menos trámites y bajo las reglas de tránsito locales

La medida aplicará a permisos no provisionales emitidos por las dos naciones y beneficiará a residentes que requieran validar el documento por motivos laborales o personales, bajo la normativa vial local (Foto cortesía VMT)
La medida aplicará a permisos no provisionales emitidos por las dos naciones y beneficiará a residentes que requieran validar el documento por motivos laborales o personales, bajo la normativa vial local (Foto cortesía VMT)
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La Asamblea Legislativa de El Salvador admitió este martes la solicitud de ratificación del acuerdo con Italia sobre el reconocimiento recíproco para la conversión de licencias de conducir. El instrumento, firmado el 19 de junio de 2026, fue enviado a las comisiones de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno para su estudio.

El acuerdo habilita a los titulares de licencias de conducir no provisionales emitidas en ambos países a convertirlas para su uso en el territorio de la otra parte sin realizar pruebas adicionales, salvo en situaciones específicas. La medida alcanza a salvadoreños residentes en Italia y a italianos residentes en El Salvador que necesiten validar su permiso para fines laborales o personales.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que la disposición facilitará la movilidad y la inserción laboral, al permitir el uso legítimo y seguro de las licencias en ambos territorios. También establece que los conductores estarán sujetos a la normativa de tránsito local.

¿Qué prevé el acuerdo?

El reconocimiento recíproco de las licencias de conducir está previsto para quienes fijen su residencia en el otro país. La conversión de licencias reducirá trámites y evitará pruebas adicionales para los beneficiarios.

El acuerdo de licencias entre El Salvador e Italia y su impacto en la integración laboral de la diáspora.
El acuerdo de licencias entre El Salvador e Italia y su impacto en la integración laboral de la diáspora.

Para acceder a la conversión de licencias se exige tener menos de seis años de residencia en Italia. También será necesario presentar la licencia salvadoreña original y los documentos requeridos por la normativa vigente, incluida una certificación en idioma italiano.

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Los solicitantes deberán cumplir con los procedimientos establecidos por las autoridades de ambos países: en Italia, el Ministerio de Infraestructura y Transporte; en El Salvador, el Viceministerio de Transporte.

El trámite en la Asamblea

La ministra de Relaciones Exteriores Alexandra Hill remitió el acuerdo a la Asamblea Legislativa y solicitó su ratificación. La documentación enviada incluye el acuerdo original, sus anexos, la certificación de autorización presidencial y un resumen ejecutivo.

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno revisará el instrumento internacional antes de que sea sometido a votación en el pleno.

El alcance para los salvadoreños en Italia

El instrumento firmado el 19 de junio de 2026 avanza a comisiones y fija un calendario de entrada en vigor tras dos notificaciones oficiales, en un trámite que busca reducir cargas y costos administrativos (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
El instrumento firmado el 19 de junio de 2026 avanza a comisiones y fija un calendario de entrada en vigor tras dos notificaciones oficiales, en un trámite que busca reducir cargas y costos administrativos (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

En junio de este año, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el acuerdo permitirá que los connacionales hagan valer su licencia salvadoreña conforme a la normativa italiana, con impacto en la movilidad y en las oportunidades de inserción laboral de hasta 80 mil salvadoreños en sectores donde conducir es un requisito, como transporte, logística, construcción, servicios y asistencia domiciliaria.

El convenio fue firmado por Alexandra Hill y el ministro de Infraestructura y Transporte de Italia, Matteo Salvini. Durante la firma, Hill señaló: “Culminar este proceso es para nosotros sumamente importante, esto es más que un trámite, es transformar la diplomacia en oportunidades”.

La funcionaria agregó: “para muchos podría tratarse únicamente de una licencia de conducir. Sin embargo, para miles de salvadoreños significa acceso a mejores oportunidades laborales, menos trámites, menos gastos y más tranquilidad para sus familias”.

Salvini sostuvo que “esta firma representa un cambio para familias enteras, una firma que cambia la vida de muchas personas”. El canciller italiano Antonio Tajani destacó que “este acuerdo representa una oportunidad de integración de la comunidad salvadoreña en Italia”.

El acuerdo también permitirá que los salvadoreños cuenten con documentación válida y actualizada conforme a la legislación italiana, con menos costos y cargas administrativas gracias a los servicios de renovación de licencias que ya ofrecen los consulados salvadoreños en Roma y Milán.

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