Una pelea entre vecinos terminó con seis personas detenidas en Santa Fe

La Policía de Santa Fe detuvo a seis personas involucradas en un violento conflicto vecinal

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Seis personas fueron aprehendidas este lunes pasado en la ciudad de Santa Fe tras un conflicto vecinal que derivó en la intervención policial y el secuestro de un arma de fuego.

El incidente se produjo en el barrio Cabal, específicamente en la zona de la calle Boneo al 5600, y movilizó a efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I.

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Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido cuando la Central de Emergencias 911 recibió una denuncia sobre un enfrentamiento entre vecinos y disparos de arma de fuego en la mencionada dirección.

Al arribar al lugar, los agentes encontraron a varios individuos que se acusaban entre sí de agresiones, amenazas, daños y lesiones. Este escenario de tensión entre residentes motivó una inspección inmediata en el entorno.

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Según informó el portal Aire, la intervención policial permitió encontrar un revólver calibre .38 en los patios linderos de las viviendas involucradas, lo que llevó a su secuestro como prueba para la investigación en curso.

El hallazgo del arma de fuego se consideró relevante para la causa, ya que existían denuncias sobre detonaciones previas a la llegada de los uniformados y será sometida a peritajes para determinar su participación en los hechos, así como su procedencia y si cuenta con la documentación correspondiente.

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La investigación permanece abierta con el objetivo de esclarecer las circunstancias que originaron el conflicto y determinar la responsabilidad de los involucrados. La Justicia busca establecer si el arma secuestrada fue utilizada durante el altercado y si alguno de los detenidos tenía antecedentes relacionados con hechos similares.

La intervención policial permitió encontrar un revólver calibre .38 en uno de los patios de las viviendas cercanas (Aire)

Pelea entre vecinos de San Fernando terminó con un joven baleado en el cráneo

A fines del mes pasado, una feroz pelea entre vecinos ocurrió en el barrio Aviación de San Fernando, detrás del aeropuerto de la zona. Las cámaras de seguridad de la cuadra revelaron cómo cuatro sospechosos intentaron irrumpir en la casa de un hombre de 55 años para atacarlo a tiros. Un llamado al 911 alertó a las autoridades, que enviaron a una ambulancia y al Comando de Patrullas de la localidad.

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Los médicos que actuaron en el lugar descubrieron que la víctima recibió un disparo en la zona dorsal. Hubo un segundo herido, un chico de 13 años. El niño, asegura un informe del caso, recibió una bala en el cráneo, que fracturó el hueso, pero no logró penetrar al cerebro. Ambos se encuentran fuera de peligro.

La Policía Bonaerense -con un operativo a cargo de la Superintendencia AMBA Norte I, con el comisario general Lucas Borge-, acudió al lugar detuvo a cuatro sospechosos luego de que se fugaran a bordo de una Ford EcoSport, entre ellos una mujer trans. El acusado de ser el tirador fue identificado como Nahuel Acosta, de 18 años. Marcelo Alejandro Acosta, detenido como partícipe necesario, acumula causas desde 2007 por robo agravado, resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de arma de guerra, entre otros delitos.

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Así, deberán responder ante la fiscal Lida Osores Soler, que inició una causa en su contra por el delito de tentativa de homicidio. El conflicto, según las primeras versiones del expediente, comenzó por una disputa de propiedad: los tiradores reclamaban la casa de la víctima como suya. Entonces, fueron a expropiarlo a punta de pistola.

La filmación no es la única prueba con la que cuenta la Justicia: el arma supuestamente empleada en el hecho también fue incautada por la Policía Bonaerense.

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