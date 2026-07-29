Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Una pelea entre vecinos terminó con seis personas detenidas en Santa Fe

Un llamado al 911 alertó sobre un enfrentamiento y disparos en Boneo al 5600. Se secuestro de un revólver calibre .38

La Policía de Santa Fe detuvo a seis personas involucradas en un violento conflicto vecinal
La Policía de Santa Fe detuvo a seis personas involucradas en un violento conflicto vecinal
Guardar

Seis personas fueron aprehendidas este lunes pasado en la ciudad de Santa Fe tras un conflicto vecinal que derivó en la intervención policial y el secuestro de un arma de fuego.

El incidente se produjo en el barrio Cabal, específicamente en la zona de la calle Boneo al 5600, y movilizó a efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I.

PUBLICIDAD

Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido cuando la Central de Emergencias 911 recibió una denuncia sobre un enfrentamiento entre vecinos y disparos de arma de fuego en la mencionada dirección.

Al arribar al lugar, los agentes encontraron a varios individuos que se acusaban entre sí de agresiones, amenazas, daños y lesiones. Este escenario de tensión entre residentes motivó una inspección inmediata en el entorno.

PUBLICIDAD

Según informó el portal Aire, la intervención policial permitió encontrar un revólver calibre .38 en los patios linderos de las viviendas involucradas, lo que llevó a su secuestro como prueba para la investigación en curso.

El hallazgo del arma de fuego se consideró relevante para la causa, ya que existían denuncias sobre detonaciones previas a la llegada de los uniformados y será sometida a peritajes para determinar su participación en los hechos, así como su procedencia y si cuenta con la documentación correspondiente.

La investigación permanece abierta con el objetivo de esclarecer las circunstancias que originaron el conflicto y determinar la responsabilidad de los involucrados. La Justicia busca establecer si el arma secuestrada fue utilizada durante el altercado y si alguno de los detenidos tenía antecedentes relacionados con hechos similares.

Primer plano de un revólver metálico oxidado con empuñadura de madera, parcialmente insertado en una funda de cuero marrón, sobre un fondo oscuro texturizado
La intervención policial permitió encontrar un revólver calibre .38 en uno de los patios de las viviendas cercanas (Aire)

Pelea entre vecinos de San Fernando terminó con un joven baleado en el cráneo

A fines del mes pasado, una feroz pelea entre vecinos ocurrió en el barrio Aviación de San Fernando, detrás del aeropuerto de la zona. Las cámaras de seguridad de la cuadra revelaron cómo cuatro sospechosos intentaron irrumpir en la casa de un hombre de 55 años para atacarlo a tiros. Un llamado al 911 alertó a las autoridades, que enviaron a una ambulancia y al Comando de Patrullas de la localidad.

Los médicos que actuaron en el lugar descubrieron que la víctima recibió un disparo en la zona dorsal. Hubo un segundo herido, un chico de 13 años. El niño, asegura un informe del caso, recibió una bala en el cráneo, que fracturó el hueso, pero no logró penetrar al cerebro. Ambos se encuentran fuera de peligro.

La Policía Bonaerense -con un operativo a cargo de la Superintendencia AMBA Norte I, con el comisario general Lucas Borge-, acudió al lugar detuvo a cuatro sospechosos luego de que se fugaran a bordo de una Ford EcoSport, entre ellos una mujer trans. El acusado de ser el tirador fue identificado como Nahuel Acosta, de 18 años. Marcelo Alejandro Acosta, detenido como partícipe necesario, acumula causas desde 2007 por robo agravado, resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de arma de guerra, entre otros delitos.

Así, deberán responder ante la fiscal Lida Osores Soler, que inició una causa en su contra por el delito de tentativa de homicidio. El conflicto, según las primeras versiones del expediente, comenzó por una disputa de propiedad: los tiradores reclamaban la casa de la víctima como suya. Entonces, fueron a expropiarlo a punta de pistola.

La filmación no es la única prueba con la que cuenta la Justicia: el arma supuestamente empleada en el hecho también fue incautada por la Policía Bonaerense.

Temas Relacionados

personasconflicto vecinalarma de fuegodetenidosSanta Fe

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mataron a tiros a un hombre con antecedentes en Mendoza e investigan un presunto conflicto previo

A raíz de la gravedad de las heridas que sufrió, el herido falleció este martes. Por el momento, no hay detenidos

Mataron a tiros a un hombre con antecedentes en Mendoza e investigan un presunto conflicto previo

Encontraron casi 400 kilos de cocaína en camiones cisterna en Santa Fe: imputaron a dos choferes y un acompañante

Los camiones habían ingresado desde Bolivia y llevaban mochilas repletas de clorhidrato de cocaína escondidas en la cabina y la cisterna. Tras un control en la Ruta Nacional 34, incautaron la droga

Encontraron casi 400 kilos de cocaína en camiones cisterna en Santa Fe: imputaron a dos choferes y un acompañante

Detuvieron en Escobar a un prófugo buscado por homicidio y robo agravado

La Policía Municipal capturó a un sospechoso tras una persecución y hallazgo de un arma. El detenido intentó agredir a los agentes y fue neutralizado con un dispositivo de letalidad reducida

Detuvieron en Escobar a un prófugo buscado por homicidio y robo agravado

Asesinaron a un hombre en Santiago del Estero y buscan a su exyerno como principal sospechoso por apuñalarlo

La víctima de 54 años falleció durante su traslado a un hospital luego de recibir varias puñaladas. El principal sospechoso permanece prófugo y se desplegó un operativo de búsqueda

Asesinaron a un hombre en Santiago del Estero y buscan a su exyerno como principal sospechoso por apuñalarlo

Lo asesinaron a tiros y se dieron a la fuga en Santiago del Estero: buscan identificar a los responsables

Yonathan Martín Romero tenía 28 años y era oriundo de Las Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero. Por el momento, los agresores no pudieron ser identificados

Lo asesinaron a tiros y se dieron a la fuga en Santiago del Estero: buscan identificar a los responsables

DEPORTES

Un título memorable y un sí que lo cambió todo: la historia de amor detrás de la primera estrella de Racing en el fútbol femenino

Un título memorable y un sí que lo cambió todo: la historia de amor detrás de la primera estrella de Racing en el fútbol femenino

El mercado de pases de la selección argentina rumbo al Mundial 2030

Tiene 17 años, es hijo de un ex número 1 del mundo y logró su primer triunfo en el circuito ATP

Un grande de Sudamérica quiere romper el mercado de pases con un ex futbolista de River Plate que jugó el último Mundial

El posteo de Juanfer Quintero con Marcelo Gallardo en un yate que encendió las redes tras su salida de River Plate

TELESHOW

José María Muscari en “Lo de Pampita”: “Lo más desafiante para mí es criar a un hijo heterosexual”

José María Muscari en “Lo de Pampita”: “Lo más desafiante para mí es criar a un hijo heterosexual”

Gustavo Garzón recordó la insólita táctica que usó para encontrar a su hijo después de que se extraviara en el parque

Lali Espósito sorprendió al aire a Pedro Rosemblat e hizo estallar de risa al estudio: “¿Sabés cómo te dicen a vos?"

El pase de factura de Mario Pergolini a Rada por su conducción en los Premios Pinti: “¿Enojado? Tal vez un poquito”

Sofía Gonet se mostró a cara lavada y reveló cómo es su rutina para empezar el día: “Piensan que soy vaga”

INFOBAE AMÉRICA

Una agencia de la ONU alertó sobre la suba del tráfico de personas en centros de estafas en línea

Una agencia de la ONU alertó sobre la suba del tráfico de personas en centros de estafas en línea

Francia ordenó la evacuación de otras 4.000 personas por los incendios forestales en medio de una nueva ola de calor

Santiago Peña se reunió con Felipe VI para abordar los desafíos globales y la cooperación de cara a la Cumbre Iberoamericana

Benjamin Netanyahu afirmó que comparte con Donald Trump un “compromiso común” para impedir que Irán obtenga armas nucleares

Guerra en Medio Oriente: el precio del petróleo sube más de 4% tras los nuevos ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán