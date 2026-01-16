Beneficiaron con prisión domiciliaria a un sacerdote de Córdoba acusado de abuso sexual

El clérigo permanece detenido desde noviembre de 2024

La Justicia de Córdoba concedió la prisión domiciliaria a Patricio Cruz Viale, el sacerdote del movimiento Schoenstatt acusado de abuso sexual gravemente ultrajante contra una mujer de 46 años, a principios de 2024.

El beneficio fue otorgado tras más de un año de detención en la cárcel de Bouwer, donde permanecía detenido a la espera del juicio.

La decisión la confirmó este jueves el abogado defensor cuando trascendió la resolución sobre la prisión domiciliaria a Cruz Viale, aunque la misma se había dictado a fines de diciembre de 2025.

La investigación judicial contra el párroco, de 57 años, comenzó tras el relato de una feligresa, quien manifestó que el ataque habría ocurrido en el despacho del acusado, luego de una celebración religiosa en la iglesia de Schoenstatt, ubicada en la zona noroeste de Córdoba, en el límite de los barrios Cerro de las Rosas y Alto Verde. La sede de la congregación está ubicada sobre la avenida Rafael Núñez, en la zona noroeste de la capital cordobesa.

La imputación por abuso sexual ultrajante calificado por ministerio de culto —un delito previsto en el artículo 119 del Código Penal— fue confirmada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia al momento de la detención de Cruz Viale.

Santuario Schoenstatt, ubicada sobre la avenida Rafael Núñez, en la zona noroeste de la capital cordobesa

Respecto a la decisión tomada, el fiscal de instrucción Juan Ávila Echenique, encargado de impulsar la elevación de la causa a juicio en septiembre pasado, expresó su oposición a la prisión domiciliaria. Según la postura del MPF, la medida podría interferir con el desarrollo de las declaraciones de la víctima y de los testigos previstos para el proceso.

Según la información publicada por La Voz, el entorno de la denunciante manifestó preocupación y rechazo ante la medida judicial adoptada. Los representantes legales de la mujer señalaron que el fallo incrementa la sensación de vulnerabilidad de la víctima. El beneficio fue otorgado mientras se aguarda el comienzo del juicio oral, programado para el próximo 1 de junio.

Por otro lado, el movimiento Schoenstatt expresó su respaldo público al sacerdote, llevando adelante acciones de solidaridad y acompañamiento desde distintos sectores de la congregación y la comunidad vinculada a la institución religiosa.

El movimiento Schoenstatt expresó su respaldo a Cruz Viale tras conocerse la noticia de la prisión domiciliaria

En declaraciones a El Trece de Córdoba, la defensa anterior de Cruz Viale afirmó que existía una relación de larga data con la mujer que presentó la denuncia. De acuerdo con sus dichos, él era si “guía espiritual“. Además, contó que el vínculo entre ambos se había consolidado a lo largo del tiempo, permitiendo que el sacerdote conociera a su familia, lo que demostraba un trato de confianza.

“Es la relación de un padre que trabaja en la función social. Ella se mostró muy colaboradora con él, trasladándolo a lugares a donde concurría, como asilos, por ejemplo”, insistió Ignacio Carranza, quien en su momento ofició como defensa.

Cruz Viale es sobrino de Ángel Strada, uno de los principales referentes del movimiento católico en Córdoba y figura central en el proceso de beatificación del padre Joseph Kentenich, fundador del movimiento en Alemania en 1914. La trayectoria académica del acusado incluye un doctorado en Teología Moral por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, obtenido en 2007, con una tesis titulada “La participación del hombre en la misión de Cristo en Theodramatik 2/2 de Hans Urs von Balthasar”, bajo la supervisión del presbítero y doctor Marcelo González.

En su faceta de escritor, Cruz Viale publicó los libros “La luz en la pandemia” y “Misericordia. El secreto para ser felices. Diez meditaciones sobre el Evangelio”. Este último trabajo le permitió acceder a una audiencia con el Papa Francisco en el Vaticano, junto a una delegación del movimiento que representa. Su obra más reciente, “La luz en la pandemia”, aborda el impacto social y espiritual de 2020 y fue publicada durante la emergencia sanitaria por Covid-19.