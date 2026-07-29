Beneficio para pymes: el Gobierno eliminó el límite para exportar por courier y abrió el sistema a envíos de cualquier monto

Hasta ahora, los envíos que superaban ese valor quedaban fuera del régimen simplificado

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) eliminó el límite de valor FOB para las exportaciones realizadas a través del régimen de courier, una restricción que durante años actuó como un techo para empresas, emprendedores y pequeños exportadores que vendían productos argentinos al mundo por esa vía. La medida quedó formalizada este martes mediante la Resolución General 5883/2026, publicada en el Boletín Oficial, y entró en vigencia el miércoles 30 de julio.

Hasta la publicación de la norma, el régimen de courier imponía un tope de USD 3.000 por envío. Quien superaba ese monto quedaba automáticamente excluido del sistema simplificado y debía tramitar una exportación formal, con despacho aduanero, mayores costos operativos y tiempos más largos de gestión. En la práctica, ese umbral golpeaba con más fuerza a quienes más dependían del canal: las pymes que exportan productos de bajo volumen físico pero de alto valor agregado, como vinos, alfajores, dulce de leche, libros o frutas frescas.

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El régimen de courier funciona como una vía de exportación abreviada. En lugar de tramitar una destinación de exportación formal —con despacho aduanero y una cadena de trámites burocráticos—, el exportador entrega el paquete al prestador del servicio, que lo despacha con un procedimiento estandarizado. Esa modalidad resultó especialmente atractiva para pequeñas y medianas empresas que no realizan operaciones tradicionales de comercio exterior o que exportan en volúmenes reducidos, y también para particulares que envían mercadería al exterior de forma ocasional.

El negocio detrás de esos envíos tiene un motor que va más allá de la logística. La alta concentración de argentinos radicados en el exterior generó un mercado sostenido por la nostalgia: comunidades dispersas por Europa, Estados Unidos y otros destinos que demandan productos locales con regularidad, desde alimentos típicos hasta vino, uno de los segmentos de mayor rotación en el sistema por la demanda consolidada que tiene el vino argentino en los mercados internacionales.

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El régimen de courier permite despachar mercadería al exterior sin los trámites de una exportación formal

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida con una crítica directa al historial regulatorio del país. “Durante años el régimen de exportación por courier tuvo un techo que terminaba frenando el crecimiento de quienes empezaban a vender al exterior. Si un envío superaba los USD 3.000, dejaba de acceder al sistema simplificado y debía pasar a una exportación formal, con mayores costos y trámites”, señaló el funcionario. Sturzenegger fue más lejos en sus redes sociales, donde escribió que “este país odiaba a las exportaciones” y que el tope funcionaba en la práctica como “una pared invisible que frenaba el crecimiento de las empresas argentinas que empezaban a exportar”.

La resolución de ARCA no se limita a la eliminación del tope. Introduce también modificaciones al régimen de importación: simplifica los requisitos documentales para pequeños envíos alcanzados por beneficios fiscales y adecua procedimientos para agilizar la gestión aduanera.

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Además, para los envíos tramitados bajo el régimen de pequeños envíos que estén alcanzados por la exención de derechos de importación y tasa de estadística prevista en el Decreto 1.065/2024, la norma establece que no será exigible la consignación de la posición arancelaria. También los Prestadores de Servicios Postales (PSP/Courier) deberán conservar las constancias digitalizadas de entrega por un plazo de cinco años después de operada la prescripción de la acción del fisco, con el objetivo de fortalecer la trazabilidad de las operaciones sin incrementar las cargas para los usuarios.

La Resolución General 5883/2026 modifica la Resolución General N° 5.608, que regulaba hasta ahora el régimen de importación y exportación simplificada por PSP/Courier. La reforma fue impulsada por la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, que le encomendó a la Dirección General de Aduanas las adecuaciones normativas necesarias para suprimir los límites de valor FOB, en línea con el proceso de apertura y simplificación comercial que impulsa el Gobierno.

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