Hernán Lacunza: “En la economía argentina hay un motor que está a full y otro que está apagado”

Hernán Lacunza afirmó que la economía argentina funciona a dos velocidades, con estabilidad macroeconómica y fragilidad en empleo, consumo e ingresos

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La economía argentina dejó atrás la emergencia inflacionaria, pero todavía funciona a dos velocidades. Mientras la estabilidad comenzó a consolidarse en las principales variables macroeconómicas, el empleo, el consumo y el ingreso de muchas familias continúan mostrando señales de fragilidad. Ese fue el diagnóstico que trazó Hernán Lacunza durante una entrevista en Infobae a la Tarde, donde resumió el momento económico con una definición que atravesó toda la conversación: “Hay un motor que está a full y otro que está apagado”.

El exministro de Economía explicó que el país atraviesa una etapa distinta a la de hace apenas un año. “Hay dispersión; siempre hay luces y sombras. Hoy las luces verdes son financieras: el changuito del supermercado es estable, la inflación bajó al 2% mensual, el dólar está quieto, la tasa de interés y el riesgo país también. Pero las luces rojas siguen siendo la producción, el empleo y el consumo”, sostuvo. A su entender, el principal desafío dejó de ser estabilizar la economía y pasó a ser conseguir que esa estabilidad llegue a la actividad cotidiana.

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Ese contraste, afirmó, se percibe con claridad en el bolsillo de las familias. Buena parte de la entrevista giró alrededor del informe que elaboró Empiria sobre el ingreso disponible de los hogares, una variable que mide cuánto dinero queda después de afrontar los gastos fijos de cada mes. Para Lacunza, ese indicador explica por qué la desaceleración de la inflación todavía no se traduce en una sensación de alivio para buena parte de la población.

Lacunza sostuvo que la inflación bajó al 2% mensual y dejó de ser la principal preocupación frente al problema del trabajo en la economía argentina (Infobae en Vivo)

“El changuito ya no me va a sorprender todos los meses porque la inflación bajó, pero tengo menos plata en la billetera para llegar al supermercado”, graficó. Luego detalló que hoy cerca de una cuarta parte del ingreso se destina al pago de servicios, alquileres y expensas, cuando algunos años atrás esa proporción rondaba el 15%. “A eso se suma otro 24% que se va en cuotas de préstamos ya tomados. En la práctica, la mitad del ingreso queda comprometida durante los primeros días del mes, antes incluso de empezar a consumir”, explicó.

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Para el economista, esa situación también ayuda a entender el aumento de la morosidad. “Hay mucha gente que dice: ‘Pago la luz porque si no me la cortan, pero el préstamo puede esperar’. Por eso aumenta la mora”, señaló, y agregó que el mayor poder adquisitivo que muchas familias percibían años atrás respondía, en gran medida, a políticas que ya no existen. “Lo anterior era artificial, porque los subsidios y los ‘planes platita’ daban una sensación de mayor poder adquisitivo.”

Al analizar la actividad económica, Lacunza sostuvo que la recuperación avanza de manera muy dispar. Mientras sectores como la minería, la energía y el agro muestran un fuerte dinamismo, otros con mucha mayor capacidad para generar empleo todavía no logran despegar.

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“Los ganadores están en la periferia: minería y energía en la cordillera, agro en la pampa húmeda. Pero en el conurbano bonaerense, cordobés o rosarino hay más perdedores porque predominan la industria, la construcción y el comercio”, afirmó.

Lacunza advirtió que el empleo será el gran desafío, porque los sectores más dinámicos generan menos puestos de trabajo que la industria, la construcción y el comercio (Mecon)

Esa diferencia también aparece cuando se observa el mercado laboral. “La minería, la energía y el agro reúnen unos 250.000 empleos directos. En cambio, la construcción y la industria tienen alrededor de cuatro millones de trabajadores, y el comercio otros cuatro millones. La población está escorada hacia los sectores que hoy más sufren”, señaló.

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Ese escenario, remarcó, modificó también las prioridades sociales. “Cuando la inflación era del 200%, el objetivo era salir de esa situación. Hoy, con una inflación mucho más baja, la principal demanda es otra: la gente pide trabajo. La paciencia no es infinita”.

Uno de los focos de mayor preocupación, según explicó, es la situación de los menores de 29 años. De acuerdo con los datos relevados por Empiria, la tasa de desempleo juvenil se mantiene desde hace tiempo muy por encima del promedio general.

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“Hace rato que el desempleo entre los jóvenes está alrededor del 15% o 16%, mientras que entre los mayores de 30 años ronda el 5%. Hay una diferencia muy grande”, señaló. Atribuyó esa brecha a que quienes ingresan al mercado laboral cuentan con menos experiencia y menores herramientas para afrontar un contexto económico complejo. “Tienen menos currículum, menos trayectoria y más precariedad. Por eso crece el cuentapropismo, especialmente entre las mujeres jóvenes”.

El exministro de Economía vinculó el aumento de la morosidad con la presión de los gastos fijos y el menor margen de consumo en los hogares (Infobae en Vivo)

Lacunza también vinculó esa situación con el escenario político. Recordó que una parte importante del voto joven acompañó a Javier Milei en las elecciones de 2023 y sostuvo que la evolución del empleo será determinante para sostener ese respaldo. Si ese segmento no percibe mejoras concretas en su situación económica, advirtió, el Gobierno enfrentará un desafío adicional.

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Al proyectar los próximos meses, descartó una recuperación acelerada del poder adquisitivo. “No hay una expectativa razonable de que los salarios reales exploten o se recuperen rápidamente. Si todo sale bien, le van a ganar apenas a la inflación. No busquemos soluciones mágicas; eso no es economía, es magia”, afirmó.

También consideró que el escenario electoral seguirá siendo un factor observado de cerca por los mercados y advirtió que una eventual consolidación de una alternativa opositora competitiva podría volver a generar tensiones financieras.

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Para Lacunza, el desafío de esta nueva etapa ya no consiste únicamente en preservar la estabilidad alcanzada, sino en conseguir que esa mejora se refleje en la vida cotidiana de millones de argentinos. Porque, como resumió a lo largo de la entrevista, la economía logró poner en marcha uno de sus motores, pero el otro —el que impulsa el empleo, el consumo y el ingreso de las familias— todavía sigue apagado.

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