Más productos vendidos, menos facturación: el comercio electrónico crece en volumen pero ajusta por precio

La facturación del e-commerce creció por debajo de la inflación en el primer semestre, según Tiendanube. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En un contexto de señales mixtas para el consumo masivo, el comercio electrónico en la Argentina mostró un aumento en la cantidad de órdenes de compra durante el primer semestre de 2026, pero la facturación quedó por debajo de la inflación en términos interanuales.

Un informe de Tiendanube, que representa aproximadamente el 10% del mercado de e-commerce argentino con 70.000 empresas en su cartera, mostró que el canal procesó 8,9% más órdenes interanuales, con un incremento de 14,1% en la cantidad de productos vendidos y una suba nominal de 26,9% en la facturación, que se ubicó por abajo de de la dinámica inflacionaria de 33,5% del mismo período. Además, se registró una caída real cercana al 17% en el precio por unidad vendida.

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El crecimiento se apoyó principalmente en el mayor volumen de ventas y no en los precios: las órdenes, las unidades vendidas y la facturación nominal aumentaron, mientras que el precio promedio por producto subió 11,2%, muy por debajo de la inflación, lo que implicó una baja real de casi 17 por ciento.

El ticket promedio creció a la mitad del ritmo inflacionario, pero la cantidad de artículos por carrito pasó de 4,3 a 4,6 unidades por orden. Esto refleja que las marcas lograron sostener las ventas priorizando la cantidad de unidades vendidas por encima de los aumentos de precios.

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El precio promedio por producto subió 11,2%, muy por debajo de la inflación, lo que implicó una baja real de casi 17 por ciento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El crecimiento en facturación es real, pero se explica más por volumen que por precio: en las marcas que ya vendían en el mismo período del año pasado, el ticket promedio subió por debajo de la inflación y el valor real de cada producto retrocedió”, indicó Franco Radavero, Gerente General de Tiendanube en Argentina.

Bajo su perspectiva, “en un consumo que se normaliza, con más competencia y un comprador que compara antes de pagar, trasladar la inflación al precio se volvió muy difícil”. En tal sentido, Radavero explicó que la ecuación cambió ya que el margen de las compañías se defiende con volumen, conversión y control de costos, y destacó que el uso de tecnología vinculada a la inteligencia artificial es “determinante, porque sostener más unidades con precios reales a la baja exige una operación muy afinada”.

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Cambios en los hábitos de pago

Durante el semestre, los consumidores ajustaron sus preferencias de pago. La transferencia bancaria alcanzó el 27,2% de las órdenes, un aumento de 4,7 puntos porcentuales interanuales. En tanto, la tarjeta de crédito retrocedió cuatro puntos, situándose en 46,6%, y el resto de los medios de pago llegó al 16,7 por ciento.

El pago en una sola cuota representó el 67,1% de las operaciones, cuatro puntos más que el año anterior, lo que muestra una mayor preocupación por la liquidez y una preferencia de los usuarios por descuentos inmediatos antes que por el financiamiento en cuotas. Este segmento disminuyó tanto en su formato de 3, como de 6 y 12 pagos.

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El envío gratis se mantuvo estable, presente en el 46,6% de las órdenes —casi igual que el año anterior (46,3%)—, y dejó de crecer como promoción para transformarse en un costo de adquisición. Esto se tradujo en 5,6 millones de envíos bonificados, un millón más que en el primer semestre de 2025.

El ticket promedio creció a la mitad del ritmo inflacionario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desempeño por categorías

La categoría Juguetes lideró el crecimiento en cantidad de órdenes, con un alza de 52 por ciento. El ticket promedio en este rubro avanzó 9,7% hasta 72.240 pesos. Tiendanube atribuye el aumento del volumen, junto con precios por debajo de la inflación, en parte a la apertura importadora.

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Hogar y Deco, y Deportes compartieron el segundo lugar con un incremento del 32,% en cantidad de órdenes, seguidos por Alimentos y bebidas con 29 por ciento. En este último segmento, el ticket promedio llegó a 90.699 pesos, con una suba del 29,3%, por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del período.

Por su parte, Indumentaria, aunque sigue siendo la categoría con mayor peso, creció por debajo del promedio, con 11,5% más órdenes y un aumento de 3,9% en compradores.

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Qué pasó en 2025

Según datos del último informe de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), durante 2025, el comercio electrónico en Argentina alcanzó una facturación de más de 34 billones de pesos, lo que representó un aumento del 55% respecto al año anterior. Este crecimiento superó la inflación interanual, que fue de 31,5%, consolidando el avance del canal digital no solo en términos nominales sino también reales.

Según la CACE, en 2025 se registró una facturación de más de 34 billones de pesos, lo que representó un aumento del 55% respecto al año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El volumen de órdenes de compra creció 3% año contra año, totalizando 253 millones de transacciones. La cantidad de productos vendidos aumentó 28%, con 645 millones de unidades comercializadas. El ticket promedio subió 46% y se ubicó en 134.519 pesos, impulsado por una mayor participación de categorías de alto valor y menor frecuencia de compra.

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La expansión del e-commerce estuvo apoyada en la llegada de más de 1,3 millones de nuevos compradores online, alcanzando así un total de 25,1 millones de usuarios conectados que realizaron al menos una compra digital durante el año. La mayoría de los consumidores optó por el canal digital por comodidad, posibilidad de comprar en cualquier momento y por la opción de envío a domicilio.

En cuanto a los medios de pago, la tarjeta de crédito mantuvo su liderazgo, aunque las transferencias desde billeteras electrónicas ganaron terreno. El financiamiento en cuotas fue relevante: más de la mitad de las ventas se realizó en 3 o 6 cuotas, mientras que la participación de los pagos en una sola cuota alcanzó el 27 por ciento.

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Entre las categorías de mayor crecimiento en unidades se destacaron alimentos, bebidas y artículos de limpieza, artículos para el hogar y materiales de construcción. Además, los marketplaces consolidaron su posición como principal punto de partida para las compras online, representando cerca de dos tercios del comercio electrónico global y el 47% de la facturación de las empresas que venden a través de estos canales.