El gobierno de Guatemala presenta un plan para digitalizar el ciclo diversificado, con la entrega de equipos y plataformas

Estudiantes de primaria en Guatemala aprenden geografía con tabletas y laptops en un aula mientras la maestra observa la pantalla proyectada con un mapa mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El gobierno de Guatemala puso en marcha Ciudadanía Digikal, una política de transformación educativa que entregará herramientas digitales a 52 mil estudiantes y 10 mil docentes del ciclo diversificado para reducir la brecha tecnológica en la educación pública y ampliar el acceso a contenidos, conectividad y formación pedagógica.

La iniciativa también alcanzará a 1.182 institutos nacionales de educación diversificada en todo el país y supone una inversión de 140 millones de quetzales. La primera fase prioriza a alumnos de cuarto diversificado y a docentes, con dispositivos acompañados por acceso a plataformas educativas, bibliotecas virtuales y certificaciones.

La política fue presentada en el Patio de la Paz con la participación del presidente Bernardo Arévalo de León, la ministra de Educación Anabella Giracca, representantes de la Organización de Padres de Familia y estudiantes beneficiados. Durante el acto, las autoridades insistieron en que el plan no se agota en la distribución de equipos, sino que incorpora criterios pedagógicos, inclusión y responsabilidad institucional.

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Giracca definió el eje del programa en estos términos: “La tecnología ya forma parte de la vida de estudiantes, docentes y familias; el desafío es cómo integrarla de manera significativa en el proceso de aprendizaje”. La ministra agregó que la política pública fue diseñada para fortalecer la escuela, mejorar la conectividad y ofrecer contenidos educativos junto con capacitación docente.

“La tecnología tiene sentido cuando fortalece el trabajo docente y amplía los recursos para los aprendizajes”, dijo la funcionaria. Esa definición resume el enfoque oficial: usar los dispositivos como herramienta de enseñanza y no como sustituto del vínculo escolar.

Jóvenes estudiantes en Guatemala utilizan dispositivos digitales interactivos durante una clase para acceder a recursos educativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera etapa combina entrega de equipos con formación y seguimiento

El Ministerio de Educación quedará a cargo del seguimiento, el monitoreo y la mejora continua de la implementación. Las organizaciones de padres también tendrán una función de supervisión y rendición de cuentas durante el despliegue del programa.

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Esa estructura busca responder una pregunta central de la iniciativa: qué cambia en concreto con la entrega de tecnología. De acuerdo con los datos conocidos en el lanzamiento, los dispositivos permitirán investigar, practicar idiomas, acceder a bibliotecas virtuales y desarrollar proyectos, además de reducir barreras estructurales que durante décadas limitaron el derecho pleno a aprender en el país.

Arévalo vinculó el lanzamiento con una desigualdad previa en el acceso a la tecnología, que, según sostuvo, profundizó la brecha educativa. El mandatario afirmó que el programa retoma un compromiso de campaña y que su puesta en marcha es el resultado de años de planificación.

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“A partir de hoy, ustedes tienen en sus manos esas oportunidades”, expresó el presidente ante los jóvenes presentes. Luego añadió que los dispositivos deben convertirse en “una puerta a nuevos conocimientos y a la posibilidad de imaginar y construir la Guatemala que merecen”.

Las autoridades sostienen que la tecnología no reemplaza a la escuela

El programa fue diseñado tras analizar experiencias internacionales. A partir de ese proceso, las autoridades fijaron una premisa: la tecnología no sustituye la escuela ni el vínculo humano que sostiene la educación.

Sobre esa base, el gobierno planteó que la transformación digital educativa solo puede sostenerse con conectividad pertinente, contenidos relevantes, mantenimiento y formación continua para los docentes. El objetivo, según la presentación oficial, es que la incorporación tecnológica tenga continuidad institucional y no quede reducida a una acción aislada.

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Desde la comunidad educativa también hubo respaldo a la estrategia. Valeria Felisa Ovalle Chacón, presidenta de la junta directiva de la Organización de Padres de Familia en San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, afirmó que “proveer acceso integral a herramientas tecnológicas potenciará el rendimiento académico y sentará bases para el desarrollo nacional sostenible”.

Ovalle también ratificó el compromiso de las familias para velar por la continuidad y la transparencia de los programas impulsados por el Ministerio de Educación. Ese papel de control social fue presentado como parte del esquema de implementación de Ciudadanía Digical.