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El divertido video del “trabajo extra” que tuvo que realizar Franco Colapinto para Alpine en pleno descanso de la Fórmula 1

El pilarense ultima detalles con la escudería francesa antes del parate de verano europeo en la Fórmula 1

El argentino está realizando los tests de neumáticos en Hungría

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“Trabajando extra antes de las vacaciones de verano”, fue el mensaje del posteo que publicó la escudería Alpine en sus redes sociales y que exhibió a un Franco Colapinto en diferentes facetas del trabajo post carreras antes de tomarse vacaciones por el parate del verano europeo en la Fórmula 1. Luego del 15° puesto en el GP de Hungría el fin de semana pasado, el argentino se mostró muy activo en los días posteriores en busca de mejoras para la segunda mitad de la competencia, que incluirá un total de doce carreras.

Desde las redes de Alpine mostraron a Colapinto con el mameluco desabrochado, en cuero, con el mensaje “trabajando duro en las pruebas”, con evidentes señales del intenso calor que el pilarense afrontó durante las mismas. De hecho, en otro de los paneos de la cámara se lo ve sentado y asistido con una bolsa de hielo en la cabeza para combatir las altas temperaturas, que superaron los 30° en las últimas jornadas.

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El número 43 compartió un mensaje en su cuenta de Instagram con varias imágenes: “Chau Hungría gran ciudad amo venir acá!!!!! A disfrutar el veranito nos vemos en unos dias!!!”. Entre las instantáneas aparecieron una en cuero del momento en que hacía retoques junto al resto del equipo, un par de videos mientras pilotaba su coche, una sacada de un book de fotos junto a varias gomas y también un primer plano de su rostro haciendo contacto visual en lo que parece ser una cama de masajes.

Una de las imágenes que compartió Colapinto en su propia cuenta de Instagram
Una de las imágenes que compartió Colapinto en su propia cuenta de Instagram

Colapinto alcanzó una marca histórica en la Fórmula 1: con 28 carreras consecutivas terminadas desde su debut con Alpine en el Gran Premio de Emilia Romaña de 2025 hasta Hungría, el argentino de 23 años quedó a un paso del top diez de los pilotos más regulares de la categoría y se convirtió en el undécimo con la racha más larga de llegadas en la historia.

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El dato fue publicado por Big Data F1, el sitio especializado que sigue las estadísticas de la categoría. La marca contempla solo las competencias en las que el piloto tomó la largada, por lo que no incluye el Gran Premio de Gran Bretaña de 2025, donde no pudo salir por fallas mecánicas en su Alpine A525. Con ese criterio, el bonaerense acumula 28 largadas y 28 llegadas a la bandera a cuadros en carreras de domingo, sin contar las Sprint de los sábados. Esa secuencia lo iguala con Esteban Ocon, que también suma 28 finales consecutivos en una racha comprendida entre Mónaco 2025 y Hungría 2026.

La estadística ubica a Colapinto por detrás de diez pilotos de distintas épocas. El líder del registro es Lewis Hamilton, con 62 carreras consecutivas terminadas entre Gran Bretaña 2018 y Países Bajos 2021. Después aparecen Oscar Piastri con 44 entre México 2023 e Italia 2025, Max Verstappen con 43 entre Emilia Romaña 2022 y Arabia Saudita 2024, George Russell con 40 entre Hungría 2024 y Miami 2026 y Kimi Räikkönen con 38 entre Hungría 2009 y Hungría 2013.

La nómina sigue con Daniel Ricciardo, que llegó a 34 entre Estiria 2020 y México 2021, Nick Heidfeld con 33 entre China 2007 e Italia 2009 y Carlos Sainz con 31 entre Eifel 2020 y Arabia Saudita 2022. Con 29 carreras consecutivas figuran Fernando Alonso, entre China 2013 y Bélgica 2014, y Charles Leclerc, entre España 2024 y Hungría 2025.

Otra de las imágenes que compartió Colapinto para despedirse de Hungría
Otra de las imágenes que compartió Colapinto para despedirse de Hungría

En el caso del piloto de Pilar, la continuidad no solo refleja fiabilidad mecánica o ausencia de abandonos. También expone una lógica central del automovilismo de alto nivel: preservar el auto, evitar daños y no perder recursos en una categoría donde el impacto económico de cada incidente tiene un peso decisivo.

La consistencia del argentino convive con un presente menos competitivo en los resultados. En las últimas fechas, el rendimiento del auto lo mantuvo alejado de los puestos de puntuación. En Hungría, Colapinto largó 13°, avanzó dos posiciones en los primeros metros y después quedó atrapado en el tráfico. Fue el único piloto de la grilla que no cambió neumáticos durante la carrera, una decisión que no le permitió mejorar y lo dejó en el 15° puesto final. La prueba en el Hungaroring la ganó Lando Norris con McLaren, en su primera victoria de la temporada 2026. Detrás terminaron Max Verstappen con Red Bull y Kimi Antonelli con Mercedes, que conserva el liderazgo del campeonato.

Colapinto inicia así su receso tras su participación en los ensayos de Pirelli en Hungría con los neumáticos previstos para 2027. En la jornada de ayer había sido el más rápido, mientras que la actividad continuó hoy miércoles antes del descanso de entre tres y cuatro días previo a retomar dos semanas más tarde su preparación física y el trabajo en simulador.

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