República Dominicana
Agregar Infobae enGoogle

La salud mental infantil sigue sin prioridad pública en República Dominicana, alerta una fundación

En una conferencia organizada por la Fundación Vida Sin Violencia, especialistas advirtieron que la desatención desde la niñez puede asociarse con más conflictos familiares y menor rendimiento social, y reclamaron políticas integrales con enfoque de género.

Entre el 60% y el 70% de niños y adolescentes en Colombia no duerme las horas recomendadas para su desarrollo cerebral óptimo - crédito iStock
La salud mental infantil sigue al margen de la política pública en República Dominicana, según la Fundación Vida Sin Violencia. (Crédito iStock)
Guardar

La salud mental infantil permanece al margen de la política pública en República Dominicana, según alertó la Fundación Vida Sin Violencia durante una conferencia reciente celebrada en Santo Domingo. La organización advirtió que la falta de intervención temprana afecta de manera directa la violencia, la productividad y la estabilidad de los hogares en el país, según recogió el medio digital Acento.

La advertencia se produjo durante el evento “Salud Mental y Neurociencia: clave para una mejor calidad de vida”, en el Forum Pedro Mir de la Librería Cuesta. Allí se presentó un documento técnico que identifica las principales brechas y recomendaciones para fortalecer la atención en salud mental, especialmente en población infantil y femenina. El material, elaborado a partir del panel Salud Mental, Mujer y Sociedad, busca servir de insumo para instituciones y tomadores de decisiones que, según la entidad, no han dado prioridad suficiente al tema.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), menos del 2 % del presupuesto sanitario de América Latina y el Caribe se destina a salud mental, lejos del 5 % sugerido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La situación en República Dominicana refleja esa tendencia. “La oferta de servicios especializados se concentra en el Gran Santo Domingo y deja a muchas provincias con acceso limitado o nulo”, expuso la fundación, citando datos oficiales. Acento reportó que la ausencia de cobertura integral agrava las dificultades de acceso para los sectores más vulnerables.

Durante la jornada, el psicólogo César Castellanos fue el principal expositor y describió el impacto de la desatención emocional crónica. “El estrés crónico y las emociones no gestionadas alteran de forma directa el funcionamiento del cerebro”, afirmó. Castellanos sostuvo que la salud mental no debe tratarse como una carga individual, sino como una responsabilidad compartida por familias, escuelas, instituciones y gobiernos.

PUBLICIDAD

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La oferta de servicios de salud mental en República Dominicana se concentra en el Gran Santo Domingo y limita el acceso en muchas provincias./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista remarcó la importancia de la prevención desde la infancia. Señaló que hábitos protectores como dormir entre siete y ocho horas, mantener actividad física regular, llevar una alimentación equilibrada, aprender de forma continua y cultivar relaciones interpersonales saludables, ayudan a construir resiliencia. No obstante, advirtió que en contextos de pobreza, violencia o exclusión social, esas condiciones quedan fuera del alcance de una parte importante de la población dominicana.

“Invertir en salud mental implica construir diariamente hábitos que promueven el equilibrio emocional, el desarrollo personal y una mejor calidad de vida para toda la sociedad”, enfatizó el experto.

El documento presentado por la Fundación Vida Sin Violencia parte de una premisa concreta: los trastornos de ansiedad, depresión y conducta en la adultez suelen tener su origen en experiencias infantiles no atendidas. Según Acento, el texto sostiene que “un sistema de salud que no interviene durante la niñez termina pagando un costo multiplicado más adelante”, tanto en términos de violencia como de pérdida de productividad y cohesión familiar.

El enfoque de género tuvo un lugar destacado en el encuentro. Yanira Fondeur, presidenta de la fundación, vinculó de manera explícita la salud mental con la prevención de la violencia en los hogares. La entidad recordó que la violencia de género sigue figurando entre las principales causas de trauma psicológico en mujeres y niñas en República Dominicana, lo que refuerza la urgencia de políticas públicas integrales.

Abuso infantil, protección de menores, violencia, derechos del niño, infancia vulnerable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El especialista sostuvo que la prevención en salud mental desde la infancia requiere hábitos protectores, aunque la pobreza, la violencia y la exclusión dificultan ese acceso. / (Imagen Ilustrativa Infobae)

La circulación del documento técnico estuvo a cargo de Rosa Roa de López, ex vicepresidenta de la organización, y Amarilys Durán, tesorera y asesora legal. Según Acento, el objetivo de la publicación es cubrir el vacío que deja la ausencia de una política nacional robusta y financiada en salud mental. El texto sistematiza brechas detectadas por especialistas y presenta propuestas concretas para orientar la toma de decisiones públicas.

El debate planteó una pregunta central: ¿qué consecuencias tiene no actuar a tiempo? Para los participantes, postergar la atención emocional desde la infancia y no expandir los servicios fuera de la capital profundiza la violencia, reduce la productividad y debilita la estructura de los hogares. La discusión coincide con el momento en que la salud mental adquiere mayor visibilidad en la agenda regional, mientras organizaciones de la sociedad civil buscan transformar ese interés en medidas concretas con respaldo técnico, según lo informado por Acento.

Temas Relacionados

Salud mentalRepública DominicanaViolencia de géneroOrganización Panamericana de la Salud

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Cómo pueden los nicaragüenses acceder a la Categoría Especial Temporal Complementaria en Costa Rica?

La medida, definida por la Dirección General de Migración y Extranjería, permitirá regularizar la permanencia de personas de Nicaragua, Cuba, Colombia y Venezuela con trámites pendientes o denegados mediante un mecanismo complementario

¿Cómo pueden los nicaragüenses acceder a la Categoría Especial Temporal Complementaria en Costa Rica?

Panamá probará semáforos con inteligencia artificial para aliviar los congestionamientos en la ciudad capital

La iniciativa comenzará en vías que concentran parte del mayor volumen de vehículos de la capital, entre ellas Tumba Muerto, Transístmica y Vía España.

Panamá probará semáforos con inteligencia artificial para aliviar los congestionamientos en la ciudad capital

Autoridades identifican corredores críticos y horarios de mayor siniestralidad durante periodos vacaciones en El Salvador

Viceministerio de Transporte impulsa controles en rutas hacia playas, el aeropuerto y ciudades clave, donde las autoridades detectaron mayor riesgo por el uso del teléfono móvil y la velocidad

Autoridades identifican corredores críticos y horarios de mayor siniestralidad durante periodos vacaciones en El Salvador

Estudiantes de la Universidad de El Salvador ganan el concurso nacional de juicios orales en derecho civil y mercantil

El certamen reunió a estudiantes de 15 universidades salvadoreñas en simulaciones de audiencias y resolución de casos, una prueba práctica que busca preparar a los futuros abogados para el ejercicio profesional con ética y solvencia

Estudiantes de la Universidad de El Salvador ganan el concurso nacional de juicios orales en derecho civil y mercantil

Moda, amistad y aventura: Así fueron las lujosas vacaciones de la nieta de Donald Trump en Costa Rica

La hija de Donald Trump Jr., de 19 años, llegó a la costa del Pacífico norte para reencontrarse con su amiga cercana Emma Markin y grabar contenido para su vlog personal, mostrando las bondades naturales de Guanacaste a una audiencia internacional de miles de seguidores

Moda, amistad y aventura: Así fueron las lujosas vacaciones de la nieta de Donald Trump en Costa Rica

TECNO

Desarrollan un sistema con IA que enseña braille con dos dispositivos y una guía de audio

Desarrollan un sistema con IA que enseña braille con dos dispositivos y una guía de audio

Adiós al sueño de trabajar 4 días a la semana: la advertencia del CEO de OpenAI sobre la IA

EA Sports FC 27 muestra su gameplay por primera vez: mejores pases y más realismo

El origen de Nvidia: el proyecto para transformar las PC en consolas de videojuegos que fracasó y redefinió a la empresa

Ver la Conmebol Sudamericana en Fútbol Libre o Tarjeta Roja no es gratis: roban tus datos

ENTRETENIMIENTO

El padre de Amy Winehouse pierde demanda y deberá pagar una cifra millonaria por venta de objetos de la cantante

El padre de Amy Winehouse pierde demanda y deberá pagar una cifra millonaria por venta de objetos de la cantante

‘Spider-Man: un nuevo día’ y la estrategia de Marvel para mantener con vida su universo

Una abuela guardó cartas antiguas de Pokémon por años para sus nietos: hoy podrían valer 250 mil dólares

“Yo sigo envejeciendo y ellas siempre tienen la misma edad”: la frase que Jared Leto recitó en un concierto hace más de una década

Demi Moore baila junto a Katseye y aviva la preocupación por su extrema delgadez

MUNDO

Condenaron en Londres a un adolescente noruego reclutado por una banda vinculada a Irán para cometer un asesinato por encargo

Condenaron en Londres a un adolescente noruego reclutado por una banda vinculada a Irán para cometer un asesinato por encargo

El ejército israelí bombardeó una mezquita en Gaza que almacenaba armas de Hamas

Tras el ataque contra una instalación de gas de Estados Unidos en Egipto, Donald Trump afirmó que bombardeará Irán “con mucha fuerza”

Chile desplegó a sus Fuerzas Armadas antes del temporal: así fue el operativo para asistir a 100.000 personas aisladas

Irak convoca una reunión de emergencia por los ataques de Estados Unidos y Arabia Saudita