La jugada foto de Isabel Macedo en la playa: “Tirando facha”

La actriz eligió un modelo blanco con estampas y provocó una avalancha de comentarios, entre ellos, el de Juan Manuel Urtubey (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con la agenda colmada de proyectos y obligaciones diarias, Isabel Macedo sintió la necesidad de ponerle pausa al ritmo acelerado de la ciudad y regalarse unos días de descanso. Eligió el clima cálido para desconectarse y, en medio de jornadas de relax, sorprendió a sus seguidores con una serie de postales que rápidamente se convirtieron en tema de conversación en las redes.

Durante una de las tardes más calurosas de sus vacaciones, la actriz compartió una imagen de espaldas al mar, luciendo una microbikini blanca con estampado de palmeras, flores y motivos abstractos en tonos lila grisáceo. El diseño, de breteles finos y bombacha colaless, combinó una moldería clásica con un estilo jugado, logrando una síntesis perfecta entre lo atemporal y lo actual. “Aia esha... tirando facha”, escribió, a modo de broma, dejando en claro su costado más divertido y relajado fuera de los sets de grabación.

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La repercusión fue inmediata: la foto sumó más de cuatro mil “me gusta” y una avalancha de comentarios, tanto de seguidores anónimos como de colegas del mundo del espectáculo. Gisela Dulko fue una de las primeras en dejar su mensaje, seguida por el propio Juan Manuel Urtubey, marido de Isabel, quien reaccionó con un emoji de corazones. Los elogios de los usuarios no tardaron en multiplicarse.“Sos de otro planeta”; “Diosa total”; “Sos perfecta”; “Siempre tuviste un lomazo, Isa, gracias por corroborarlo”; “De otro nivel”; “La que puede, puede”, fueron solo algunas de las frases que se destacaron en la publicación.

La actriz posó de espaldas y causó furor entre sus fanáticos en las redes

La actriz continuó compartiendo momentos de sus vacaciones y subió una foto especial en la que aparece sentada a la orilla del mar junto a sus hijas, Isabel y Julia. Las niñas, siguiendo la inspiración floral de su madre, llevaron trajes de baño con distintos estilos románticos. Belita, la mayor, de ocho años, lució un enterizo rosa pálido con pequeñas flores y volados celestes en los breteles, mientras que Julia, de cuatro, optó por un modelo de mangas largas del mismo tono, con estampado de rosas y tiritas anudadas en un moño en la espalda. La imagen, cargada de complicidad y ternura, reflejó la conexión entre madre e hijas y la importancia de compartir tiempo juntas en la naturaleza.

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En junio pasado, la actriz se permitió otro paréntesis, esta vez con amigas. Junto a Milagros Brito, eligieron un día sin compromisos para entregarse al relax y el disfrute. La jornada arrancó con café y charla, y continuó en un spa donde una laguna de agua turquesa se transformó en protagonista de casi todas las postales del día. El mediodía encontró a ambas en bikini, con la laguna como telón de fondo. Isabel optó por un modelo negro con encaje gris en los bordes, de corte triangular y tiras finas, mientras que Milagros eligió un bikini animal print beige de silueta similar.

La tierna postal de Macedo con sus dos hijas, Belita y Julia

La foto más natural de la serie las muestra compartiendo reposeras: Isabel se sentó, mirando a su amiga, y Milagros se recostó con los ojos cerrados bajo un cielo apenas nublado, en una instantánea espontánea, sin poses ni miradas a cámara.

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Más tarde, las selfies frente al espejo sumaron un registro distinto a la galería del día. El espejo, con marco de madera de formas orgánicas sobre una pared blanca, aportó calidez a la imagen. En la primera, Milagros sostuvo el teléfono mientras ambas miran hacia abajo, evaluando la toma antes de compartirla. En la segunda, posaron de frente: Isabel resaltó el bikini negro de encaje, Milagros el suyo animal print y varias cadenas doradas que completan el look.

En junio pasado, Brito y Macedo disfrutaron de un tiempo de relax juntas (Instagram)

Las vacaciones de Isabel Macedo fueron el reflejo de una búsqueda de equilibrio entre el trabajo y el bienestar personal. Las imágenes, celebradas por seguidores y colegas, muestran el valor de los momentos simples: el mar, una charla con amigas, la risa de los hijos y la posibilidad de disfrutar del presente lejos de la rutina y el ruido de la ciudad.

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