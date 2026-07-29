La impactante historia familiar de Mikel Amondarain, la joya que se convirtió en una de las ventas más caras de Estudiantes

El mediocampista de 21 años fue vendido en 10 millones de euros al Bologna de Italia

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Estudiantes de La Plata logró una de las ventas más importantes de su historia con el traspaso del mediocampista Mikel Amondarain al Bologna FC en una suma cercana a los 10 millones de euros (unos 11.4 millones de dólares) más otros dos en bonos por objetivos. El jugador de 21 años firmó su nuevo contrato con el club italiano y posó con los colores de su nueva camiseta.

El joven futbolista nacido en Bartolomé Bavio, un pueblo ubicado a 39 kilómetros de La Plata, se formó en la cantera del Pincha y es una de las joyas del Country de City Bell. Pese a su corta trayectoria en Primera, Amondarain logró dos títulos con Estudiantes (Torneo Clausura 2025 y Trofeo de Campeones 2025) en un total de 39 partidos oficiales, en los que además marcó tres goles y tres asistencias. El Pincha logró hacer un gran negocio y la venta de Amondarain fue la segunda más impactante en la tesorería luego del traspaso de Juan Foyth a Tottenham en 2017 por unos 13 millones de euros.

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“Mikel Amondarain continuará su carrera en Bologna Football Club. Creció absorbiendo nuestro sentido de pertenencia, debutó con los colores más lindos y festejó dos títulos inolvidables. ¡Muchos éxitos y hasta la vuelta, Mikel! ¡Esta siempre será tu casa!“, escribió Estudiantes en sus redes sociales anunciando la venta y además compartió un video con el jugador en diferentes etapas en la institución: ”El pibe de Bavio que se formó en City Bell. La historia del sueño cumplido".

Mikel Amondarain se despidió de Estudiantes de La Plata (Instagram)

Antes de consagrarse como futbolista profesional, Mikel Amondarain vivió una tragedia que lo marcó para siempre. No solo a él, sino a toda su familia. La madrugada del 9 de marzo de 2011 su padre, Domingo Amondarain, protagonizó un accidente fatal en la ruta 54 y falleció luego de chocar con su auto. Tenía 31 años y Mikel, 6. Su madre, Rocío Marinangeli, lo acompañó durante la etapa formativa en el Racing Club de Bavio y luego, su abuelo José Cheche Amondarain lo acompañó en sus viajes a La Plata para entrenarse con las inferiores de Estudiantes. De hecho, cuando marcó su primer gol ante Central Córdoba, el Vasco se lo dedicó a su abuelo y madre que estaban en el palco del estadio, ambos muy emocionados. “Nosotros somos del campo y, cuando yo empecé a jugar, nadie en mi familia entendía nada de fútbol. Ahí mi abuelo empezó a mirar y a entender un poco”, dijo tras el partido.

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“Esto es un logro de él, porque puso todo siempre. Después de toda la familia y los amigos. Somos tamberos, invernadores, siempre entre vacas y caballos, y si bien no conozco otros clubes, desde que empezamos a llevarlo, a los pocos días le dije a la madre: ‘No sé si va a servir para el fútbol, pero acá en Estudiantes va a ser buena gente. Lo llevaba y desde que entraba al Country Club de City Bell me sentía como en Bavio, porque todos los chicos saludan’”, relató el abuelo de Mikel en una entrevista publicada en el medio 0221 de La Plata.

En la entrevista, Cheche contó que Mikel jugaba como delantero en su club del pueblo y era el goleador. Luego, se convirtió en mediocampista posicional y fue un pilar en el Pincha, como Santiago Ascacíbar, a quien tuvo como primer ídolo.

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El artículo publicado por el sitio platense también explica los orígenes de la familia del volante. La historia familiar está ligada al trabajo rural y a una tradición vasca muy marcada. Su bisabuelo, también llamado Domingo Amondarain, fue recordado por Cheche como un impulsor de escuelas, centros tradicionalistas, grupos de productores y del Rotary Club en Magdalena, aún siendo analfabeto.

El recuerdo de Mikel Amondarain a su padre, que falleció en 2011 (Instagram)

La particularidad es que casi todos los hijos y nietos de esa rama familiar trabajan en el campo. “El único que se desvió es Mikel con el fútbol”, resumió Cheche. “Terminábamos algún trabajo y acá pateábamos de alpargatas”, agregó y aclaró luego “no saber nada, pero nada de fútbol”, pero que sin embargo siempre le está preguntando cosas relacionadas a su nieto jugador.

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Además de Mikel, en la familia Amondarain también están Mirko, el hermano mayor que trabaja en el campo; la abuela Graciela, con quien el futbolista desayunó en Bavio en un día libre; Edith, la otra abuela que vive en Magdalena; y el tío Iñaki Amondarain, ex jugador de primera en Racing de la Liga Chascomunense y también practicante de pato.

El futbolista que se entrenó con la selección argentina Sub 20 cerró con un mensaje en sus perfiles públicos para agradecer a Estudiantes por lo vivido: “Querido Pincha, hoy me toca despedirme del club que me formó. No solo como jugador, sino como persona. Agradecerles a cada uno de los que trabajan para que el club sea así como es, Único. Muchas Gracias utileros, cocinero/as, técnicos, dirigentes, kinesiólogos y todos mis compañeros que tuve y fueron parte. Gracias a mi familia por acompañarme siempre y estar en los momentos más difíciles. Se van conmigo los mejores recuerdos. ¡¡¡Gracias por todo Pincha de mi vida!!!“.

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Mikel Amondarain es nuevo jugador del Bologna (Instagram)